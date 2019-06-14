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14.06.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Иван Голунов и неделя громких арестов

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты присматриваются к обстоятельствам нашумевших задержаний журналиста «Медузы» Ивана Голунова и министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды. Социальные сети заняты тем же, но гораздо более резких в формулировках.

На прошлой неделе ленты иркутских и федеральных СМИ пестрели сенсационной новостью: в аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. В свежей колонке Сергей Шмидт отмечает федеральный тренд случившегося. Чуть ранее был задержан председатель Комитета по лесному хозяйству республики Дагестан, в феврале открыли уголовное дело на начальника департамента лесного хозяйства Томской области. По мнению колумниста «ИТГ», не столько сам факт задержаний, сколько яркое освещение событий в СМИ, подает чиновникам некий сигнал. Тонкий намек.

«Наша политическая система использует в качестве важнейших средств коммуникации – сигналы, а не прямые указания-распоряжения. И показанный публике, нарезанный на короткие серии сериал «Шеверда, ты моя, Туколонь, потому что я с севера что ли…» – это тоже сигнал. Сигнал любителям начальственного образа жизни, которые, я убежден в этом, будучи опытными и матерыми, все «прочитают» правильно. Не то, что сейчас – во времена, когда для чиновников власть устраивает настоящий ренессанс 37-го года – «все грамотные стали», просто туда, наверх, неграмотные в этом смысле никогда не попадали и не попадают».

Самой невероятной историей недели, безусловно, стала история с обвинениями журналиста «Медузы» Ивана Голунова в покушении на сбыт наркотиков. Нелепое задержание, домашний арест и скорое прекращение уголовного дела внезапно объединили людей из самых разных идеологических лагерей и породили в головах россиян массу вопросов. Юрий Пронин присматривается к обстоятельствам дела и выделяет десять фактов для размышления.

«Несколько иначе повел себя министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Лично и публично, кратко, но четко проинформировал о прекращении дела за отсутствием доказательств. И (главное!) не ограничился дежурными словами, что «примем меры», а назвал должности и фамилии двух генералов, которых он представил президенту на увольнение. Возможно, Колокольцев – безусловно, человек Системы – чуть вышел за рамки. Одно дело, когда президент или министр сообщают об увольнении генералов как о принятом решении. Другое (как сейчас), когда министр публично (публично!) говорит о том, что предлагает президенту уволить Имярек. То есть выносит на всеобщее обозрение конкретику еще не принятого решения. И в каком положении оказывается президент, когда министр, то есть его подчиненный, настаивает на кадровых решениях публично?»

Лето, как известно, пора отпусков и отдыха от трудов наших тяжких. Но что может быть лучше пляжа, солнца и впечатлений? Конечно же, вечер за книгой. Влад Толстов приготовил изумительный список новинок для летнего чтения. С пылу, с жару, на любой вкус. В свежем выпуске рецензий: сентиментальная сказка, замешанная на психологическом триллере, глубокий роман «легковесного» прозаика, сборник диковинных историй от звезды европейской литературы и детектив в декорациях антиутопии.

«Новая писательница, британка малайского происхождения. Книга была в предзаказах на сайте «Азбуки», сейчас вроде бы уже должна быть в доступе. Рекомендую – отличный образец детективной фантастики, или фантастического детектива. Предпосылка – все население Англии превратилось в людей с короткой памятью. У одних (их большинство) память совсем короткая, они помнят события последних суток, их называют моно. Другие способны удержать в памяти события не 24-х, а 48 часов – они называются дуо, и они составляют элиту общества. Жизнь, где спустя сутки все стирается из памяти, организована так, что нужно постоянно фиксировать в дневнике, кто ты и что ты, каждое утро заучивать основные обстоятельства своей идентичности (это называется «фактами»). Только дети сохраняют нормальную память, но по достижении половой зрелости они также превращаются в дуо или моно. В общем, представьте этот мир, а теперь представьте, что совершено убийство, и следствие поручают типичному моно, хотя он пытается выдавать себя за дуо. А главный подозреваемый – он как раз дуо, который совершенно влегкую обыгрывает следователя. Плюс прием, который в последнее время используется все чаще в жанровой прозе – когда историю рассказывают все ее участники, и эта перекличка только добавляет неразберихи в сюжет».

FACEBOOK:

Дело Ивана Голунова вызвало на неделе невиданный общественный резонанс. Журналиста «Медузы» задержали за «покушение на сбыт наркотиков». По версии самого репортера, известного резонансными расследованиями, причина задержания связана с подготовкой очередного материала, касающегося похоронного бизнеса и его интересантов из силовых структур. К такому развитию событий все привыкли, тем удивительней, что в защиту журналиста выступили правые, левые, центристы, либералы и солидные государственники. Иркутский сегмент Facebook не остался в стороне.

Анна Суркова однозначно высказалась в поддержку коллеги:

«Никогда не воспринимала его как оппозиционера. Иван сотрудничал со многими изданиями: РБК, Форбс, Ведомости, Слон, Дождь, Медуза. И везде делал одно и то же – качественные журналистские расследования. Чаще всего речь шла о крупном бизнесе, который связан с чиновниками из высших эшелонов власти.

Это обычный человек, который хорошо выполняет свою работу. Поэтому его судьба так всколыхнула многих из самых разных лагерей. Его в лицо-то мало кто знал до ареста. На фото парень в футболке и с рюкзаком, на вид далеко не спецназовец, такой же, как миллионы россиян.

Да, любой власти невыгодны сильные СМИ, потому что только они могут защитить общество. Последние 4 года я испытала это на своей шкуре. Столько попыток дискредитировать мою работу и работу моих коллег, самую профессию, я не видела никогда! (но это, конечно, может, мало живу). В Иркутской области власть начала травить журналистов и многие из обывателей подхватили этот тренд «ату его, ату» (иногда даже сами журналисты). Стало нормальным создавать фейковые новости и врать журналистам в лицо, а потом обвинять в продажности и «чернушности».

Легко ли работать под таким давлением? Скажем так, привыкаешь и начинаешь получать удовольствие. Смеёшься, когда уже критиковать не за что и переходят на цвет помады. Иногда банишь, потому что устаёшь от двойных стандартов местных пиарщиков: то ты очень нужен и важен для решения проблем и вопросов, то ты продажное СМИ, потому что опубликовал сухой и объективный пресс-релиз МЧС о пожарах в двух домах, когда все чаты разрывались сообщениями, что пригород Иркутска горит синим пламенем (не спрашивайте, где тут связь, до сих пор не знаю).

Обществу нужна свобода слова – это гарант безопасности граждан от произвола властей и некоторых влиятельных граждан. В свою очередь, только журналисты могут нести эту функцию. А постоянное унижение, втаптывание в грязь – уничтожает не только профессию журналиста, но и саму свободу слова. Вот о чем я хотела бы напомнить всем. И нет, не все среди нас белые и пушистые, среди журналистов полно подлецов, но общество получает такие СМИ, какие заслуживает».

Берт Корк задавал вопросы следствию:

«Я понимаю, почему о том, что предъявленные Ивану обвинения – это ложь, провокация, кричат его непосредственные коллеги – они его хотя бы знают. Противной стороне в то же время это даёт повод говорить и об их субъективности, а значит – необъективности. Все остальные могут ориентироваться только на их слова и сводки состояния дел, черпаемые из СМИ. Я не могу утверждать, что Иван не виновен в том, что ему предъявляют – я не знаю ни его, ни обстоятельств дела. Поэтому рассуждать об этом или кричать лозунги воздержусь.

Но есть общеизвестные детали задержания, которые выглядят очень и очень странно. Сотрудники МВД, когда шли на задержание, должны были отдавать себе отчёт, что последует именно то, что сейчас происходит. Задержание оппозиционного журналиста неминуемо должно вызывать предположение о преследовании за профессиональную деятельность. А значит, весь процесс должен быть детально документирован и безупречен с точки зрения закона. А именно этого и нет.

Хорошо, его задержали, обыскали, нашли наркотики. Где понятые с самого начала? Почему рюкзак забрали и унесли в машину, а не досмотрели немедленно, при свидетелях? Где видеосъёмка задержания? Почему в квартиру вошли сначала сотрудники полиции, а уже потом – задержанный и понятые? Или было не так? Тогда, ещё раз – где видеосъёмка? Где точный тайминг событий? Почему молчит пресс-служба МВД, а если открывает рот – то только что бы признать, что по «ошибке» предъявили всем какие-то случайные фотографии. Как это? Ведь эти фотографии должны были подшить к уголовному делу. Они что, папки перепутали? Как тогда вообще организовано делопроизводство в правоохранительных органах, если у них улики из дела в дело кочуют, как лемминги по тундре?

Избиение в отделении полиции, которое подтвердили медики? Серьёзно? Они что, решили публично подтвердить сразу все расхожие стереотипы о полиции?»

Михаил Дронов подводит итог событиям:

«Как это называется – «вангую», кажется? Короче, вот это самое и делаю. Сейчас начнется следующее (в определенном значительном сегменте общественного мнения):

– Распространится версия, что вся «операция медузный наркодилер» – была с самого начала хитроумным тестом для проверки уровня тревожности в интеллектуальных элитках и городской хипстоте. Типа, «укола-провокации»: уже можно строить их раком на площадях – или все-таки не стОит, могут заметить? И эксперимент показал, что гадским властям надо действовать тоньше – и они будут действовать изящней, вытравливая из страны остатки здравого смысла и человеческой солидарности.

Вот будет, будет такая конспирология!

...Неправильная, конечно. Потому что никакого «зловещего политтехнологического плана» не было, убежден. А был обыкновенный генеральский дебилизм (ну, и генеральские интрижки – надо поглядеть потом, кому эти две вакантные ныне должности достанутся).

И это очень печально, кстати. Потому что с Умным Злом (предполагаемым в основе любой конспирологии) – теоретически, можно договариваться. Ответно пугать, выстраивать логику взаимоотношений, торговаться, сдерживать и противовешивать. А вот Дебильное Зло – гораздо хуже. Потому что оно нерационально. И не умеет делать выводов.

И делать вид, что Голунова «отпустили умные силы Зла» – самообольщаться, на самом деле. Против страны действует Дебильное Зло. И это – гораздо страшнее. Ибо дебилы не имеют не только морали, но и инстинкта самосохранения, навыков планирования своих действий хотя бы на неделю вперед».

Обзор подготовил Вадим Мельников, для Телеинформа

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