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15.08.2019

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: В поисках утраченной урбанистики, 20 лет с Путиным и немец в помощь

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты учат эстетов эстетике, исследуют достижения путинской эпохи и рекомендуют книги для чтения. Социальные сети провожают лето, грозят «пражской весной» и находят возможность спасти Россию.

На прошлой неделе эстетствующие иркутяне обрушились с критикой на реставрационные работы в районе Вечного огня. Многие горожане испытали настоящий культурный шок от концептуального переосмысления мемориального комплекса, каковой неведомые архитекторы решили оформить веселенькой розовой плиткой. Геометрические узоры напомнили комментаторам лучшие образцы советского дизайна: домашний линолеум и ковры на стене. Сергей Шмидт вступается за неоконцептуализм и призывает интеллигенцию города оставить критику общественных пространств урбанистам и занять себя упражнениями в критике чистого искусства.

«Если вам так хочется быть эстетами, если вы жить без этого не можете, ну попробуйте поработать с более сложным материалом, нежели заборы и плитка. Попробуйте книжку какую-нибудь сложную прочесть и высказать по ее поводу собственное оригинальное суждение. Материала полно – «Улисс» Джойса, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «Доктор Фаустус» Томаса Манна, «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса… Сдохнешь, пока дочитаешь. Зато для отращивания «эстетитечности» ого-го какой тренажер! Да, черт побери, вся буржуазная, точнее, антибуржуазная философия доисламской Франции на это все работала – Миша Фуко, Ваня Деррида, Жека Делёз».

В августе исполнилось 20 лет с тех пор, как Борис Ельцин назначил премьер-министром России малоизвестного человека, которого звали Владимир Владимирович Путин. Целое поколение людей с тех пор выросло и обрело право голоса, не зная иного лидера собственной страны. Юрий Пронин задается вопросом, отчего столь значимая дата осталась вне федеральной информационной повестки. Молчат государственные каналы, не слышно тостов и речей за здравие. Редактор «Байкальских вестей» предлагает два возможных ответа. Первый – неоднозначность успехов двух десятилетий правления. Второй – неудобные ассоциации.

«20 лет… дольше чем Брежнев… И это при том, что у нас все-таки есть Конституция, где благоухает целый букет демократических свобод. При том, что большинство сфер нашей жизни стремительно, динамично меняется и в своем переменчивом многообразии контрастирует с неизменным, несменяемым президентом страны. Да и в целом наверху, несмотря на внешние «навороты», доминируют образы прошлого. Вот Бастрыкин разглядывает фотографию в компьютере через лупу. Собянин смотрит в интервью мимо журналиста и мимо телекамеры. Сечин воюет с прессой, нашедшей у него баснословные хоромы… Время – вперед или… время остановилось?»

Влад Толстов представляет очередную подборку исключительно достойных внимания книг. На этот раз речь идет о научно-популярных изданиях. Выбор впечатляет: новая книга главного философа-футуриста современности Юваля Ной Харари; вдумчивый труд, посвященный рыбам; исследование сна; история американо-китайских отношений; сборник лекций о ДНК, а также новый взгляд на искусство перевода.

«Исключительно познавательная книга, посвященная переводу – можно даже сказать, переводу как феномену человеческой культуры. Название – это тоже перевод, неточность в переводе, потому что там имеется в виду рецепт ухи, если что. Беллос применяет к переводу подход не культурологический, не лингвистический, а куда более масштабный – антропологический. Он исходит из того, что человеческое мышление обладает настолько уникальной гибкостью, что два разных человека никогда не переведут страницу текста одинаково. А это может означать, что перевод является искусством приблизительным, а следовательно, второстепенным. Нет, нет и нет, отвечает на это Дэвид Беллос и приводит поразительные примеры, аргументы и популярные знания, демонстрирующие, что перевод значительно расширяет поле культуры. Один поэт разослал переводчикам свое стихотворение, предложив сделать перевод с четко определенными параметрами (количество строк, слогов в каждой строке) – и получил несколько сотен вариантов, совпадавших по смыслу, но разных по исполнению. То есть это одно и то же стихотворение или сто разных? А как переводить шутки с чужого языка, а как переводить античные тексты, написанные людьми, жившими в настолько другом обществе, что для современного читателя они, как инопланетяне?»

FACEBOOK:

Благодаря природным катаклизмам лето в иркутском сегменте Facebook выдалось жарким до дискуссий, полным самых эксцентричных мнений и оценок происходящего. Но в августе напряжение в сети упало до невероятно низких значений. Люди устали от онлайна и ушли ловить последние летние дни в офлайн. Отпускные фото, демонстрация улова грибов и плач по уходящему сезону: вот и все чем полны сети вторую неделю кряду.

«Позавчера белопоясные стрижи летали стаями, вчера утром – видел одного. Сегодня в небе пусто. Настоящее летнее тепло ушло. Всем, кто любит лето, пора пить горькую. Я уже начинаю», – пишет орнитолог Виталий Рябцев.

Дмитрий Таевский отметился постом с популярной (судя по количеству «лайков») идеей о том, что спасти Россию можно лишь в том случае, если населить ее немцами.

«Был сегодня в одной деревне в Качугском районе. Нормальная такая депрессивная деревня: работы нет, денег нет, мужики пьют, бабы пьют, детский сад закрыли за убыточностью, и дети заняты тем, что любуются на пьяных родителей. Развал, распад и мечты свалить в Иркутск.

Но я был в гостях у человека, у которого все немного не так. 30 ульев, 100 курочек, кроликов несчитано, большой хороший дом, столярка (все делает сам – и домой, и на продажу). Все хозяйство ведет вдвоем с женой. Обоим за 60. Не пьют, не курят. Довольны жизнью. Хотят жить в деревне и приглашают всех к ним присоединиться.

Я сначала не понял. Долго разговаривал, удивляясь уровню культуры собеседников, начитанности и очень грамотному языку.

Секрет оказался прост. Мужик – из немцев.

Мог бы уехать в Германию – звали, и родственники там есть. Не хочет. Слишком много правил и ограничений. И нет тайги и рыбалки...»

Андрей Темнов поделился соображениями по итогам московских митингов:

«Я думал, что это начнется в 2017 году, но страна у нас дико инертная и тормозная – двухлетний лаг при развитии объективных политических процессов кажется здесь вполне нормальным явлением.

Пауза может еще затянуться – на год, два. Но рано или поздно ситуация получит свое естественное продолжение: обострение гражданского противостояния с большим риском перехода в волнения или даже гражданскую войну.

В 2011 году многотысячные митинги были шоком – как для власти, так и для оппозиции. Сегодня они выглядят вполне естественно, причем Москва хоть и задает тон в плане массовости, но по сути лишь дополняет общую картину протестов в других регионах страны (по различным поводам).

Тренд на низвержение устоявшихся элит появился не в России, но именно в нашей стране он по нехорошей традиции обернется наибольшими потрясениями в виду демонтажа легитимных институтов гражданского общества и отсутствия привычки менять власть мирно».

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