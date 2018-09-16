Обзор иркутской коулмнистики и Facebook: Поствыборные интриги, исследование обжорства и неприличное Солсбери

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На неделе иркутские колумнисты обсуждали итоги и возможные последствия выборов в Заксобрание региона, а также погружались в психологию «людей с пищевой зависимостью». Социальные сети обсуждали новые повороты в «деле Скрипалей». Во всероссийский день голосования 9 сентября Иркутская область вновь преподнесла электоральный сюрприз: «Единая Россия» не смогла набрать большинство мест в третий созыв Законодательного собрания региона, который ещё основательнее покраснел. Сергей Шмидт подбивает итоги выборов, обращая внимание на один нюанс . Впервые в истории современной России оппозиционная партия одержала победу при низкой явке избирателей, и произошло это в родном Приангарье. В общей сложности в Заксобрание прошло целых пять различных партий, что также, в свою очередь, открывает простор для политического маневра. «Создан достаточно новый материал для российской электоральной социологии. Прежде в ней практически незыблемым считался постулат, согласно которому низкая явка выгодна только властям, недовольные и протестующие получают шансы на выборах только при повышении явки. Кстати, победа С.Г. Левченко на губернаторских выборах в 2015 году тоже была занесена в копилку фактов, подтверждающих этот постулат. Но постулат этот теперь не догма. Иркутская область, как многократно было замечено, склонная раз в три-четыре года вносить коррективы в какое-нибудь устоявшееся политологическое знание, постулат опровергла. В учебные пособия можно записывать: с протестной повесткой можно добиваться успеха и на низкой явке. Есть, конечно, один малоприятный для иркутян, известных задир и понтяр, момент. Помянутый постулат был вчера опровергнут не только в Иркутской области, но предлагаю не обращать на эту досадность внимания». Выборы состоялись, и начинается самое интересное – распределение портфелей. Основная интрига разворачивается в борьбе за место спикера Законодательного собрания области. Юрий Пронин прикидывает возможные кандидатуры , начиная с личности Сергея Сокола, – советника гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Сокол не очень скрывал, что прибыл в Прибайкалье с амбициозной целью возглавить областной парламент, однако по мнению редактора «Байкальских вестей», результат «Единой России» не позволяет партии претендовать на собственного спикера. Столь же сомнительны возможные кандидатуры Виктора Кондрашова и Ольги Носенко от КПРФ. Обозреватель ставит на Александра Битарова. «Но вернемся к началу размышлений: попытка продавить «чисто своего» чревата острым, затяжным конфликтом, даже если «продавить» удастся. Вариантом компромисса, причем компромисса эффективного, со знаком качества, вполне может стать избрание на должность спикера Законодательного собрания Александра Битарова – депутата, выдвинутого партией «Гражданская платформа». Тут целый букет плюсов и преимуществ. Профессиональные качества и опыт – раз. Много работал в исполнительной власти региона, трижды в должности первого зама губернатора – два. Депутатскую работу областного уровня тоже знает досконально – три. В хороших отношениях с КПРФ – четыре. Не менее конструктивное взаимодействие со многими представителями «Единой России» – пять». Наталья Косякова проводит масштабное исследование обжорства , или, если пользоваться научной терминологией – «пищевой зависимости». Как указывает блогер Irk.ru, «пищевой зависимостью» психология называет патологию неконтролируемого потребления пищи. Оказывается, таковая зависимость – проблема несравнимо более глубокая, чем наркомания или алкоголизм, ведь вовсе отказаться от потребления пищи невозможно, а значит соблазн к насыщению желудка неискореним. Автор подробно описывает всевозможные варианты аберрации человеческого метаболизма, приходя к блестящему заключению, что слабость к еде – проблема психологическая, а значит не имеющая единственного верного решения. Что и требовалось доказать. «Хотя, вот сейчас написала, и поняла, что нет универсальных рекомендаций, которые всем подходят, да и разделение по типам очень условно. Сама сейчас учусь опираться на свою уникальность и видеть эту самую уникальность в каждом человеке. Возвращаясь к началу статьи, важно отметить, что если человек умеет распознавать свои потребности и своевременно и адекватно их удовлетворять (имея в арсенале выбор способов их удовлетворения), то еда , как ей и положено, служит средством для удовлетворения потребностей в насыщении, получении гастрономического удовольствия, наслаждения ее вкусом, видом и запахом, а не подменяет собой все прочие сферы жизни». В очередном выпуске собственного литературного альманаха Влад Толстов знакомит потенциальных читателей с новинками иностранной прозы об экзотических странах и экзотических временах . Свежий обзор литературы расскажет об истории 11-летнего отпрыска Руанды времен геноцида, эротических стандартах средневековой Японии, причудливой красоте по-южнокорейски, а также вестерне в стиле «Приключений Тома Сойера». «Потому что это, повторю, потрясающее чтение. Начиная с первой фразы «Как в Миссури выкладывают покойников – любо-дорого поглядеть, не чета другим местам». Прежде всего благодаря языку рассказчика. Томас – обычный подросток, он косноязычен, грубоват, неуверен в себе, но вместе с тем старается быть наравне с взрослыми в страшном ратном труде и не лишен определенной романтики. Не говоря уже о том, что он умеет подмечать забавные детали, он достаточно самоироничен и порой начинаешь хохотать в голос, хотя непонятно – это Томас всерьез говорит, или это такой тонкий стеб: «Умереть за свою страну – нет ничего легче. Самое простое блюдо в меню. Господь свидетель. Молодой Сет Маккарти, он приехал из Миссури, чтобы стать барабанщиком в федеральной армии. И за свои труды он только остался без головы – ее оторвало федеральным снарядом». Нобелевский лауреат Кадзио Исигуро назвал «Бесконечные дни» «неожиданным чудом», вообще на обложке приводится множество восторженных отзывов». FACEBOOK: Социальные сети на неделе тоже обсуждали итоги выборов в Законодательное собрание, упражнялись в иронии по поводу новых фактов в «деле Скрипалей», заново открывали для себя дошкольное образование и собственных земляков. Сергей Язев позволил себе несколько «полуприличных комментариев по поводу актуальных событий»: «1. В ГРУ должны быть довольны: многоходовка получилась на славу. За счет британских спецслужб (т.е. британских налогоплательщиков) российской военной разведке удалось пристроить двух своих угрюмых парней в качестве потенциальных лидеров российского (а там, глядишь, и мирового!) ЛГБТ--движения. 2. Скоро действующие лица поймут, что, например, модный гей-клуб под названием ПЕТРОВ И БОШИРОВ может оказаться прибыльным предприятием, даже в том случае, если сумрачные парни в действительности не имеют отношения к этому сообществу. Возможно, Наташа Королева (была такая певица) все-таки правильно пела: «Петров и Боширов, – они, если честно, не пара, не пара, не пара»...) 3. Судя по видео и фото, парни гуляли по снежной жиже Солсбери в поисках солсберийского 123-метрового шпиля без пакетов, сумок и рюкзаков. Это означает (по версии британских спецслужб), что пузырек с нервно-паралитическим веществом находился в кармане, недалеко от портмоне с паспортом, билетом и картами. Парень ходит и сейчас В ТОЙ ЖЕ КУРТКЕ, более того – в той же куртке и тех же кроссовках он пришел на интервью к Симоньян, распространяя (вероятно) тонкий запах нервно-паралитического вещества. Парень, несомненно, храбрый – иных в ГРУ не берут. 4. Сложно не вспомнить министра нашего иностранных дел, -точнее, не его, а его лапидарное универсальное замечание, всё более точно характеризующее общую ситуацию на планете». Андрей Темнов пророчит третьему созыву Заксобрания недолгую жизнь : «Такого разгрома «Единая Россия» не видела давно. Местами это даже круче, чем 2010 и 2015 год. Полностью потеряны Ангарск и Братск. В Иркутске провалы в ключевых округах. В провинции вообще шок и трепет – кандидаты от ЕР проиграли даже там, где «партия власти» не проигрывала никогда. По спискам все не так печально, но поражение все равно чувствительное. Что можно сказать про этот созыв? Он очень конфликтный уже на старте. Куча молодых, неопытных и малоизвестных политиков. Некоторые фамилии я вижу чуть ли не впервые. Будет весело, типа «парламентская демократия» со всеми вытекающими. Лично я бы предсказал, что на горизонте ближайших лет нас может ожидать мощный парламентский кризис и досрочные выборы в ЗС. Для ЕР это самый выгодный сценарий. В этом контексте выборы мэра и губернатора в 2020 году представляются «звездными войнами» уже сейчас. А уж выборы в Думу Иркутска-2019 вообще рискуют обернуться такой сварой, что лучше это не видеть. Иркутская область удивила в очередной раз». Александр Откидач нашел по-настоящему вовлечённого родителя : «Новенькая. – Доброе утро. Подскажите, кто в бассейн ходит – там есть хамам или что-то такое? – В садике нет хамама)))) Новенькая. – Как это?????? – Наши детки отходили на занятия год и все отлично, не переживайте! Новенькая. – Так после бассеина согреться и меньше шансов заболеть... я в шоке! Мне кажется хамамы уже везде есть – Это государственный садик, замечательно что хоть бассейн есть. – Есть анекдот на эту тему, девочки. Сын-первоклассник возвращается домой из школы 1 сентября и кричит на родителей: – Вы меня обманули!!! Вы всё врали!!! – В чем дело, сынок? – Вы говорили, «ПЕРВЫЙ КЛАСС», а там даже не «ЭКОНОМ». Кресла твердые, столы из ДСП, шведского стола нет, аниматорша одна и та какая-то нервная.... Новенькая. – И откуда в одной группе столько Петросянов...» Александр Гимельштейн делится социологическими наблюдениями иркутян : ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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