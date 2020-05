Обзор мировых СМИ: ас из Приангарья, 10 способов узнать Россию и читинский ураган

Интернет, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), - История героя из Иркутской области, 10 простых путей познакомиться с Россией и разрушительный шторм в Чите. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Во время Великой Отечественной войны в 1943 году немецкий ас с тузом-черви, изображённым на фюзеляже, уничтожил советский самолёт. Вскоре нацисты начали сбрасывать листовки, в которых говорилось, что этот воин уже подбил 350 штурмовиков Советского Союза и ни один русский не смог с ним справиться. Вызов принял 25-летний лётчик Анатолий Шаманский, который впоследствии стал героем Советского Союза. Лётчик встретил немецкого аса в один из первых вылетов и между ними завязался воздушный бой под названием «карусель». Окончился он ничем: у обоих к концу не осталось боеприпасов. Немец подошёл к самолёту Шаманского так близко, что тот мог разглядеть врага, поднял вверх большой палец, признавая мастерство красноармейца, и улетел. Для русского лётчика это стало личным вызовом, пишет The Times Hub . Анатолий Шаманский родился в одной из деревень Усть-Илимского района, а после четвёртого класса будущий герой Советского Союза перебрался в Иркутск, где закончил училище, вступил в комсомол и работал на заводе тяжёлого машиностроения имени Куйбышева. В свободное время он увлекался полётами на планеру. Весной 1940 года Анатолия забрали в армию, а через два года получил боевое крещение в небе. «Дуэль» с немцем у него случилась через год, в августе 1943 года. После неё Анатолий Шаманский в течение нескольких дней поджидал своего визави. И не зря. Немец не ожидал нападения, самолёт был подбит и упал в расположении советских войск. По документам, найденным в кабине, оказалось, что ранее он воевал во Франции и Испании. За уничтоженного аса Анатолий Шаманский получил орден Красного знамени. В 1945 году ему присвоили за боевые заслуги и Героя Советского Союза. Путешествия поставлены на паузу из-за пандемии коронавируса. Но это не означает, что невозможно познакомиться со страной, в которую хотелось бы поехать. Например, с Россией. Для этого есть 10 простых способов. Например, сейчас самое время прочитать четырёхтомный роман «Война и мир», чтобы из скучной карантинной реальности прыгнуть прямо в великолепный мир России 19-го века. Можно посмотреть фильм «Зеркало» Андрея Тарковского о знаменитой русской тоске и балет «Лебединое озеро». Конечно же, сейчас можно подучить и сложный русский язык, а ещё – исследовать онлайн самый большой подземный музей. Речь, разумеется, о московском метро, пишет Russia beyond the headlines . Какое же знакомство с Россией без Байкала? Страна славится не только Москвой и Санкт-Петербургом, но и своей уникальной природой. Байкал – одно из величайших чудес, невероятно живописное. Можно посмотреть захватывающий фильм «Россия за пределами» о Байкале. И обязательно посмотреть на потрясающие снимки байкальского льда. Кстати, русский Север славится своей деревянной архитектурой, на церкви из дерева обязательно нужно взглянуть. Стоит и приготовить борщ по пошаговым фото-инструкциям, научиться пить водку и станцевать под Little Big. А ещё в России бывают природные катаклизмы. На Читу 13 мая обрушился ураганный ветер, который срывал крыши домов, переворачивал машины и поднимал в воздух гаражи. Шторм со скоростью ветра 25-30 метров в секунду снёс несколько столбов, деревьев и стен, пишет Sputnik . Некоторые здания в городе были временно остались без электричества. Сейчас нет сообщений о травмах или жертвах от шторма. Общая стоимость ущерба городу ещё не рассчитана. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

мировые сми

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.