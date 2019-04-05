Обзор мировых СМИ: Байкал для бегунов, декадентская роскошь и комиксы по-сибирски

Интернет, 07.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Как пробежать Байкальский ледовый марафон, жизнь в лесу и где в Сибири рисуют комиксы. Телеинформ подготовил заключительный выпуск мартовского обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Весна продолжает отвоёвывать своё место на Байкале, а участники Байкальского ледового марафона, который проходил в начале марта, продолжают делится своими впечатлениями. Например, француженка Вероника Мессина, которая решила проверить, на что способна, рассказывает, что ей было страшно бежать будто по воде. О том, что лёд будет трескаться и издавать звуки, бегунью никто не предупреждал. Байкал каждый раз готовит новые сюрпризы, пишет The Irish Times. Трещины, кстати, представляют большую опасность для лодыжек – гораздо вероятнее на марафоне подвернуть ногу, чем провалиться под лёд. В этом году трещин было достаточно. А вот в прошлом году сильный ледяной ветер ворвался на маршрут из ниоткуда, уменьшив видимость. Дезориентированные бегуны сбились с маршрута, отмеченном красными флагами. Некоторые получили обморожение. Организаторы тогда неохотно отменили гонку впервые и всех эвакуировали. Байкальский марафон – не единственный вид экстрима. Некоторые авантюристы отправляется в сибирскую тайгу жить. Например, в 2010 году французский писатель Сильвен Тессон в течение шести месяцев жил в деревенском домике на берегу озера Байкал, где он читал и писал, рубил дрова, топил снег для воды и рассматривал вопрос о том, как жить в таких условиях. Он вёл журнал «Утешение лесом», удивляясь миру природы. Эпиграфом к своему творению француз выбрал строчку драматурга и романиста Анри де Монтерлана: «Свобода всегда доступна. За это нужно только заплатить цену», пишет Prospect Magazine . Автор заметки отмечает, что жизнь в одиночестве в хижине в лесу кажется декадентской роскошью. А снег, падающий на сельский пейзаж, усиливает эмоции усиливаются и проясняет мысли. Иногда изоляция и груз ожиданий, которые связаны с таким образом жизни, могут ощущаться чересчур. Потому каждый должен действительно ответить себе на вопрос, чем он готов пожертвовать ради такой свободы. Однако не обязательно уходить от людей, чтобы заниматься творчеством и делать это талантливо. В Тюмени, например, живёт Георгий Елаев – один из немногих художников в России, рисующих комиксы. В этом году он представлял альтернативную комикс-культуру на фестивале «Клуб миллионеров» в Лейпциге. России комиксы – это своеобразный «чистый лист», потому именно здесь можно практически заново основать это искусство, пишет Deutschlandfunk Kultur . Благодаря соцмедиа российские авторы комиксов, ломая правила жанра, постепенно завоевывают популярность за пределами своей страны. Георгий Елаев помимо этого пытается переломить тренд, когда вся культурная жизнь концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге. Для этого художник организует собственный фестиваль. Кстати, говорит тюменец, комиксы раскрыли для него мир. Если раньше парень был замкнутым и молчаливым, то теперь он начал много путешествовать и знакомиться с интересными людьми, которые становятся ему друзьями. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.