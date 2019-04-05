|Медиа
|07.04.2019
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Обзор мировых СМИ: Байкал для бегунов, декадентская роскошь и комиксы по-сибирски
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Интернет, 07.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Как пробежать Байкальский ледовый марафон, жизнь в лесу и где в Сибири рисуют комиксы. Телеинформ подготовил заключительный выпуск мартовского обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Весна продолжает отвоёвывать своё место на Байкале, а участники Байкальского ледового марафона, который проходил в начале марта, продолжают делится своими впечатлениями. Например, француженка Вероника Мессина, которая решила проверить, на что способна, рассказывает, что ей было страшно бежать будто по воде. О том, что лёд будет трескаться и издавать звуки, бегунью никто не предупреждал. Байкал каждый раз готовит новые сюрпризы, пишет The Irish Times.
Трещины, кстати, представляют большую опасность для лодыжек – гораздо вероятнее на марафоне подвернуть ногу, чем провалиться под лёд. В этом году трещин было достаточно. А вот в прошлом году сильный ледяной ветер ворвался на маршрут из ниоткуда, уменьшив видимость. Дезориентированные бегуны сбились с маршрута, отмеченном красными флагами. Некоторые получили обморожение. Организаторы тогда неохотно отменили гонку впервые и всех эвакуировали.
Байкальский марафон – не единственный вид экстрима. Некоторые авантюристы отправляется в сибирскую тайгу жить. Например, в 2010 году французский писатель Сильвен Тессон в течение шести месяцев жил в деревенском домике на берегу озера Байкал, где он читал и писал, рубил дрова, топил снег для воды и рассматривал вопрос о том, как жить в таких условиях. Он вёл журнал «Утешение лесом», удивляясь миру природы. Эпиграфом к своему творению француз выбрал строчку драматурга и романиста Анри де Монтерлана: «Свобода всегда доступна. За это нужно только заплатить цену»,
Автор заметки отмечает, что жизнь в одиночестве в хижине в лесу кажется декадентской роскошью. А снег, падающий на сельский пейзаж, усиливает эмоции усиливаются и проясняет мысли. Иногда изоляция и груз ожиданий, которые связаны с таким образом жизни, могут ощущаться чересчур. Потому каждый должен действительно ответить себе на вопрос, чем он готов пожертвовать ради такой свободы.
Однако не обязательно уходить от людей, чтобы заниматься творчеством и делать это талантливо. В Тюмени, например, живёт Георгий Елаев – один из немногих художников в России, рисующих комиксы. В этом году он представлял альтернативную комикс-культуру на фестивале «Клуб миллионеров» в Лейпциге. России комиксы – это своеобразный «чистый лист», потому именно здесь можно практически заново основать это искусство,
Благодаря соцмедиа российские авторы комиксов, ломая правила жанра, постепенно завоевывают популярность за пределами своей страны. Георгий Елаев помимо этого пытается переломить тренд, когда вся культурная жизнь концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге. Для этого художник организует собственный фестиваль. Кстати, говорит тюменец, комиксы раскрыли для него мир. Если раньше парень был замкнутым и молчаливым, то теперь он начал много путешествовать и знакомиться с интересными людьми, которые становятся ему друзьями.
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