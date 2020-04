Обзор мировых СМИ: Байкал и древняя жуть

Интернет, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Байкал с высоты птичьего полёта и в музыке, а также погребальные ритуалы скифов древней Сибири. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Самое большое в мире пресноводное озеро впечатляет круглый год, будь оно покрыто бледно-голубым льдом зимой или темно-черными водами летом. Для тех, кому интересно, подготовили видео, которое покажет озеро во всей его красе, пишет Russia beyond the headlines . Байкал – удивительная туристическая достопримечательность. Озеро настолько велико, что, оказавшись здесь, можно почувствовать себя единственным человеком, который когда-либо посещал Байкал. Озеро, кстати, дало название дебютному альбому лондонской экспериментальной группы Asian Death Crustacean. Его выпустят в июне и по признаю команды название альбома было выбрано, чтобы вызвать у слушателя ощущение исследования огромного и неизвестного пространства одновременной красоты и угрозы, пишет Loudersound . Один из треков уже можно услышать в Сети. Его выложили на канале команды в Ютубе. По словам участников, он демонстрирует динамику непрерывной эволюции и широкую звуковую палитру, которая определяет весь альбом. Археологи, меж тем, продолжают делиться всё новыми открытиями. Ещё более 40 лет назад учёные обнаружили жуткую глиняную голову среди древних захоронений в Сибири. Но только несколько лет спустя они смогли заглянуть внутрь артефакта, которому более 2,1 тысяч лет. Сначала они подозревали, что это был настоящий человеческий череп, запечённый в глине и вылепленный в виде человеческого лица – практика, которая ранее была задокументирована в этом районе. Рентгеновский снимок показал, что в голову был врезан череп барана, пишет Iflscience! У исследователей есть несколько версии о том, что это могло бы означать. Например, погребение могло быть использовано для человека, тело которого не было найдено, потому глиняная голова использовалась, чтобы создать так называемую «куклу для погребения. Возможно, в этом случае баран использовался, чтобы воплотить или символизировать душу человека, который должен перейти в загробную жизнь. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

мировые сми

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.