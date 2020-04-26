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26.04.2020

Обзор мировых СМИ: Байкал и древняя жуть

Интернет, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Байкал с высоты птичьего полёта и в музыке, а также погребальные ритуалы скифов древней Сибири. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Самое большое в мире пресноводное озеро впечатляет круглый год, будь оно покрыто бледно-голубым льдом зимой или темно-черными водами летом. Для тех, кому интересно, подготовили видео, которое покажет озеро во всей его красе, пишет Russia beyond the headlines.

Байкал – удивительная туристическая достопримечательность. Озеро настолько велико, что, оказавшись здесь, можно почувствовать себя единственным человеком, который когда-либо посещал Байкал.

Озеро, кстати, дало название дебютному альбому лондонской экспериментальной группы Asian Death Crustacean. Его выпустят в июне и по признаю команды название альбома было выбрано, чтобы вызвать у слушателя ощущение исследования огромного и неизвестного пространства одновременной красоты и угрозы, пишет Loudersound.

Один из треков уже можно услышать в Сети. Его выложили на канале команды в Ютубе. По словам участников, он демонстрирует динамику непрерывной эволюции и широкую звуковую палитру, которая определяет весь альбом.

Археологи, меж тем, продолжают делиться всё новыми открытиями. Ещё более 40 лет назад учёные обнаружили жуткую глиняную голову среди древних захоронений в Сибири. Но только несколько лет спустя они смогли заглянуть внутрь артефакта, которому более 2,1 тысяч лет. Сначала они подозревали, что это был настоящий человеческий череп, запечённый в глине и вылепленный в виде человеческого лица – практика, которая ранее была задокументирована в этом районе. Рентгеновский снимок показал, что в голову был врезан череп барана, пишет Iflscience!

Обзор мировых СМИ: Байкал и древняя жуть

У исследователей есть несколько версии о том, что это могло бы означать. Например, погребение могло быть использовано для человека, тело которого не было найдено, потому глиняная голова использовалась, чтобы создать так называемую «куклу для погребения. Возможно, в этом случае баран использовался, чтобы воплотить или символизировать душу человека, который должен перейти в загробную жизнь.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке.

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Обзор мировых СМИ: Байкал и древняя жуть26.04.2020
2020-04-25-16-43-48
Интернет, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Байкал с высоты птичьего полёта и в музыке, а также погребальные ритуалы скифов древней Сибири. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает иркутян в «Дом по другим правилам»25.04.2020
2020-04-25-04-39-16
Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 создала особое digital-пространство: здесь можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны. В «Доме по другим правилам» Tele2 пройдут лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России24.04.2020
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата РФ обратилась к руководителям российских регионов с предложением разработать комплекс мер для поддержки местных коммерческих медиа, включая печатные издания, теле– и радиоканалы, интернет-медиа и независимых журналистов-предпринимателей.
Приангарье в марте 2020 года вошло в ТОП-20 субъектов РФ медиарейтинга по «майскому» указу президента о нацпроектах24.04.2020
2020-04-24-03-03-03
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область по итогам марта 2020 года заняла 12-е место в медиарейтинге по упоминаемости субъектов РФ в контексте «майского» указа президента по нацпроектам по версии Медиалогии.
Онлайн-кинотеатр запустили на youtube-канале Иркутского областного кинофонда23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-кинотеатр начал работать на официальном youtube-канале Иркутского областного кинофонда.
Акция «Бессмертный полк» в Иркутской области 9 мая состоится в телеформате23.04.2020
2020-04-22-10-29-54
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» в Иркутской области 9 мая состоится в телеформате. Фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала АИСТ.
День Победы в Иркутской области отметят онлайн22.04.2020
2020-04-22-04-08-55
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Министерство культуры и архивов Иркутской области разработает альтернативный план празднования Дня Победы. Такое поручение областному ведомству во время заседания оргкомитета «Победа» дал врио губернатора Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона.
Жителей Приангарья приглашают пройти тематический онлайн-тест по лесным пожарам21.04.2020
2020-04-21-08-19-27
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» организовало онлайн-квиз по лесным пожарам. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Сострадание к власти, мир после пандемии и глобальный раскол общества21.04.2020
-facebook-
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре, как и по всей стране, царит коронавирусная инфекция. Иркутские колумнисты прогнозируют социально-экономические метаморфозы и сочувствуют властям. Аудитория социальных сетей окончательно переругалась между собой.
Иркутский зоосад предлагает горожанам покормить животных дистанционно и получить видеоответ20.04.2020
2020-04-20-04-50-59
Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 21 апреля проводит акцию «Вкусный вторник»: в условиях самоизоляции желающим отправят видеозапись кормления животных.
Написать в соцсетях про экопривычки и выиграть призы могут юные жители Иркутской области19.04.2020
Иркутск, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Путёвки в лагерь на Байкале могут выиграть дети и подростки до 18 лет из Иркутской области в конкурсе «Минута для будущего. Поколение 21».
Обзор мировых СМИ: послания от путешественников19.04.2020
2020-04-19-07-05-16
Интернет, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Ирландские авантюристы побили два мировых рекорда на льду Байкала, карантин на Ольхоне и как путешественник из Зальцбурга успел улететь на родину.  Об этом – в новом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» от Телеинформа.
МТС запустила в Иркутской области доставку sim-карт на дом17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС запустила в Иркутской области доставку sim-карт на дом. Клиенты смогут самостоятельно зарегистрировать sim-карты без посещения салона связи. Заказать sim-карты МТС можно по телефону или в интернет-магазине компании.
Tele2 упростила оформление SIM-карт через портал «Госуслуги»17.04.2020
2020-04-17-02-31-06
Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запустила упрощенный способ оформления SIM-карт через портал «Госуслуги». Это позволяет быстро заполнять регистрационные формы и обеспечивает качественные подключения на основе достоверных данных, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Иркутянам предлагают 17 апреля послушать вебинар на тему личной безопасности детей17.04.2020
-17-
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Автономная некоммерческая организация Центр социально-психологической поддержки семьи и детства «Территория безопасности» 17 апреля в 12:00 проведет вебинар для педагогов-психологов, социальных педагогов и классных руководителей общеобразовательных школ на тему личной безопасности детей.
Жители Иркутской области могут в режиме онлайн оформить пособие по безработице16.04.2020
2020-04-16-08-04-53
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Специалисты органов занятости региона разработали алгоритм действий, помогающий гражданам, потерявшим работу в онлайн-режиме оформить пособие по безработице. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для пожилых15.04.2020
tele2-
Интернет, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 продолжает социальный проект по обучению старшего поколения цифровой грамотности, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. Компания поддерживает пожилых людей, которые находятся в группе риска в период распространения вирусной инфекции, и предлагает им пройти дистанционное обучение на специальном портале и YouTube.
«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko15.04.2020
2020-04-15-01-58-54
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На этой неделе зрителей онлайн-кинотеатра Okko ждут два уникальных концерта в рамках проекта «Шоу ON!», представленного совместно со Сбербанком: 17 апреля в Okko выступит группа «Сплин», а 18 апреля в поддержку своих поклонников онлайн-концерт проведет Леонид Агутин.
Сбербанк запускает антикризисное YouTube-шоу «Бизнес на удаленке»14.04.2020
Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк совместно с креативным агентством Leo Burnett Moscow запустил антикризисное YouTube-шоу «Бизнес на удаленке». В нем встретятся два поколения бизнесменов: опытные, для которых этот кризис далеко не первый, и начинающие.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Новый мистер Х, актуальная футурология и словарь нового времени14.04.2020
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Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты рассуждают о проблеме сохранения публичности в маске, с тревогой заглядывают за горизонт событий и критикуют инертность власти. Социальные сети играют в половцев и создают словарь нового времени.
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2020-04-13-09-12-52
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон запустил для своих абонентов бесплатную опцию, открывающую безлимитный доступ к самым актуальным ресурсам. Оставаясь дома, можно не ограничивать общение с друзьями и близкими в популярных мессенджерах и пользоваться необходимыми услугами, не расходуя трафик.
Обзор мировых СМИ: «Так победим!» и бунт в колонии12.04.2020
2020-04-12-07-03-24
Интернет, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В России население и учёные хотят одержать победу над коронавирусом, а зэки в колонии Иркутской области – над сложившимся режимом. Первые пережидают смутные времена, вторые – корпят над вакциной, а третьи – устроили мятеж. Об этом – в новом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» от Телеинформа.
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Иркутская область, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 фиксирует рост активности клиентов Иркутской области и Дальнего Востока на площадке «Маркет Tele2». За последние две недели количество лотов с минутами выросло на 18%, возрос спрос у абонентов и на гигабайты, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
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Интернет, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС перенесла автоматическое разъединение при голосовом вызове на 180-ю минуту с 60-й. Это сделано для удобства проведения конференц-звонков и переговоров в условиях удаленной работы. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Руслан Болотов стартовал с четвертого места в рейтинге первых лиц СФО в марте 2020 года10.04.2020
-2020-
Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов стартовал с четвертого места в рейтинге первых лиц областных центров СФО в марте 2020 года. Список подготовила компания «Медиалогия».
Tele2 вновь получила «Оскар» в клиентском обслуживании10.04.2020
2020-04-10-02-06-55
Москва, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 получил награду в пяти номинациях «Хрустальной гарнитуры» – самого престижного профессионального конкурса в индустрии контактных центров в России и странах СНГ. Жюри высоко оценило работу контактного центра в Саранске, инновационный подход Tele2 к обслуживанию в цифровых каналах и организацию взаимодействия с другими службами, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
«Ростелеком» добавил юрлицам в Приангарье бесплатных минут и мобильного интернета10.04.2020
2020-04-10-01-23-31
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» добавил корпоративным клиентам мобильной связи бесплатно 100 минут и 10 Гб интернета. Дополнительные минуты и объем данных к действующему тарифному плану будут действовать с 25 марта и до конца мая текущего года, сообщает пресс-служба компании.
Сольный концерт JONY пройдет в рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!»09.04.2020
Москва, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-кинотеатр «Okko» 11 апреля транслирует большой сольный концерт JONY в рамках совместного со Сбербанком проекта «Шоу ON!».
Опубликован рейтинг пресс-служб организаций Иркутской области09.04.2020
2020-04-09-04-37-38
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рейтинг пресс-служб различных организаций Приангарья опубликован на портале «Кто есть кто в Иркутске». Из 37 участников в тройку лидеров вошли руководители пресс-служб Заксобрания, СУ СКР и прокуратуры Иркутской области.
Международный женский медиафонд предоставит гранты журналисткам, в том числе, из Приангарья09.04.2020
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В условиях пандемии коронавируса Международный женский медиафонд предлагает журналисткам, в том числе из Иркутской области, гранты суммой до двух тысяч долларов США.
Пенсионеров Приангарья приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2020»08.04.2020
2020-04-08-09-52-03
Иркутская область, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Стартовал приём работ на шестой Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2020», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Tele2 продолжает поддерживать клиентов, остающихся за рубежом в связи с пандемией08.04.2020
tele2-
Москва, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 продолжает поддерживать клиентов, которые не могут вылететь в Россию из-за ограничений авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. До конца апреля абоненты смогут бесплатно обмениваться в мессенджерах текстовыми сообщениями в международном роуминге даже при нулевом балансе, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Гибридный карантин, региональная валюта и опасные формы любви 07.04.2020
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Иркутск, 7.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты скучают по ушедшему главе иркутского минздрава и разбираются в актуальном государственном устройстве России. Социальные сети предлагают решительные федеративные реформы.
Иркутянку уличили в распространении фейковых новостей о коронавирусе06.04.2020
2020-04-06-03-16-32
Иркутск, 6.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянку уличили в распространении в сети недостоверных слухов, связанных с коронавирусом.
Обзор мировых СМИ: на передовой мира, в недрах тундры и глуши Сибири05.04.2020
2020-04-05-11-06-03
Интернет, 5.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Японцы звонят в колокола о Байкале, немцы рассказывают о тундре и причинах переехать в Сибирь. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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