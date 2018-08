Обзор мировых СМИ: байкальский ледовый драйв, арест кубиков Рубика и буддизм в Сибири

Интернет, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В очередном выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ», подготовленном Телеинформом, – истории о том, как британка переехала Байкал по льду, как в Иркутске задержали партию контрафактных кубиков Рубика и как возрождается в Сибири буддизм. Лето стремится к своему логическому завершению, а рассказы о зимнем отдыхе на Байкале у гостей из-за рубежа не заканчиваются. Так, британка Лиза Янг поделилась своими впечатлениями от ледового авторалли по озеру. Колонна отправлялась из посёлка Листвянка, ей предстояло преодолеть 62 км до Улан-Удэ. Лиза Янг передвигалась на кроссовере Мазда CX-5, единственной уступкой условиям рельефа были шипованные шины, рассказывает она на страницах The Scotsman . Автопутешественники передвигались по маршруту в сопровождении опытного руководителя и спасателей на вездеходах «Трекол». Впереди, как мрачная белая пустыня, лежало замёрзшее озеро. Лиза Янг отмечает, что, на первый взгляд, лёд везде одинаков, но это не так и не даром на Байкале свои шины испытывают мировые компании. Путников застали сильные снегопады, что сделало езду ещё более экстремальной. Главной задачей было не застрять в снегу, соблюдать дистанцию и не пропустить трещину, в которую был риск провалиться. Одна такая встретилась на маршруте и британке вместе с напарником пришлось строить импровизированный мост, чтобы преодолеть ледовый разрыв. На прошлой неделе местные и зарубежные СМИ облетела забавная история из жизни иркутских таможенников. Инспекторы задержали целую партию контрафактных кубиков Рубика из Китая. Впрочем, в декларации популярная игрушка называлась «магическими кубиками», пишет The Moscow Times . В отношении владельцев товара возбудили административное дело, партию арестовали. Собственник контрафактных кубиков Рубика просил не уничтожать игрушки, но дальнейшая их судьба будет решаться через суд. Православие ­– самая распространённая религия в России, но она лишь одна из четырёх основных вероисповеданий. Сейчас, в постсоветское время, новое рождение испытывает буддизм. Это можно увидеть на примере паломнической «мекки» ­– Иволгинском дацане. Храмовый комплекс, расположенный в нескольких километрах от Улан-Удэ, является чем-то уникальным для сибирских пейзажей, хотя всего 30 лет назад в этом месте был только один деревянный дуган, пишет The Christian Scince Monitor . Для этнических бурят возрождение буддизма является частью более сложных процессов. Местные учёные исследуют отчетливо нерусское историко-культурное наследие бурят и стремятся примирить его с их самобытностью российской. Подобные процессы разворачиваются во многих из 22 этнических республик, которые являются частью малоизвестного гобелена современной России. В последние 300 лет местное бурятское население в основном буддистское. Многие из жителей Бурятии до мелочей знают сложные ритуалы поклонения, в республике всё больше строится новых храмов, многие молодые люди обучаются в буддийском университете. Вместе с тем Бурятия всегда была религиозной пограничной зоной, где разные конфессии встречаются и учатся сосуществовать. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке . ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.