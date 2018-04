Обзор мировых СМИ: байкальский вызов, куда уходит дорога и таинственный идол

Интернет, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На минувшей неделе иностранная пресса писала о том, как двое англичан бросили себе вызов, решив отправиться в путешествие по льду Байкала, уделила внимание ледовой трассе Вилюй и поведала о таинственном сибирском идоле возрастом старше египетских пирамид. Об этом Телеинформ расскажет в новом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Уж на излёте апрель и лёд на Байкале тронулся, а историй о его покорении от зарубежных авантюристов меньше не становится. Вот и на этот раз двое смельчаков из Англии рассказали о том, как их испытало священное озеро-море. Доктор Эш Мартен и его спутник Фил Стерджон за 19 дней завершили изнурительный поход на 630 км через Байкал. Маршрут был равен пути из Лондона в Эдинбург или 15 марафонам, пишет Daily Echo . Англичанам потребовалось около девяти месяцев планирования, чтобы добраться до стартовой линии. Они шли по западному краю озера, прежде чем добрались до Ольхона и закончили свой путь в Северобайкальске. По пути им пришлось справляться с низкими температурами, которые порой опускались до -35 градусов, а также свыкаться со скрипами байкальского льда. Мужчины проводили в пути от восьми до 12 часов, потребляли около пяти тысяч килокалорий в день, чтобы тащить за собой сани с туристическим скарбом. Из конечной точки маршрута они отправились на двухдневную поездку в Иркутск и обратно в пункт отправления. Авантюры с риском для жизни встречаются в Сибири сплошь и рядом. Если одни идут на них сознательно, то для других это необходимость. Каждую весну тысячи километров зимней автомагистрали, соединяющей село Верхнемарково Усть-Кутского района с якутским селом Таас-Юрях, превращается в болото. С каждым годом людям, чьи средства к существованию зависят от зимника, кажется, что он начинает таять всё раньше, пишет The New York Times . Когда в 1976 году открылось ледовое шоссе «Вилюй», его строители отметили это событие в День революции 7 ноября. Сейчас дорога редко открывается до середины декабря, а закрывается она обычно 1 апреля, примерно на месяц раньше, чем раньше. Каждый год, по крайней мере, одна большая установка проваливается под лёд озера или большой реки. Водители ездят здесь, не пристёгиваясь ремнём безопасности, чтобы в случае чего успеть выбраться из машины. Болота таят в себе не только опасность, но и удивительные тайны. В 1894 году в болоте Шигира обнаружили деревянную статую, полностью собрать все её части удалось лишь в 1914 году. Несмотря на то, что не все элементы сохранились, её высота всё равно превышает 5,3 метра. На протяжении более чем ста лет идол оставался загадкой и только на прошлой неделе стало известно, что Шигирскому идолу 11,6 тысяч лет. Это самое старое изделие из дерева, которое удалось обнаружить на Земле, пишет Science . Статуя представляет из себя изображение человеческих лиц и рук, а также зигзагообразных линий и других таинственных деталей. Венчает её человеческая голова с открытым ртом в форме «о». Идол, похожий на статую, найденную в Турции, показывает, что сложное искусство появилось в более чем одном месте. Кроме того, это было ремесло охотников-собирателей, хотя ранее предполагалось, что это характерно для более поздних фермерских обществ. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. ­ ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.