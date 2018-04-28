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|30.04.2018
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Обзор мировых СМИ: байкальский вызов, куда уходит дорога и таинственный идол
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Интернет, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На минувшей неделе иностранная пресса писала о том, как двое англичан бросили себе вызов, решив отправиться в путешествие по льду Байкала, уделила внимание ледовой трассе Вилюй и поведала о таинственном сибирском идоле возрастом старше египетских пирамид. Об этом Телеинформ расскажет в новом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Уж на излёте апрель и лёд на Байкале тронулся, а историй о его покорении от зарубежных авантюристов меньше не становится. Вот и на этот раз двое смельчаков из Англии рассказали о том, как их испытало священное озеро-море. Доктор Эш Мартен и его спутник Фил Стерджон за 19 дней завершили изнурительный поход на 630 км через Байкал. Маршрут был равен пути из Лондона в Эдинбург или 15 марафонам, пишет
Англичанам потребовалось около девяти месяцев планирования, чтобы добраться до стартовой линии. Они шли по западному краю озера, прежде чем добрались до Ольхона и закончили свой путь в Северобайкальске. По пути им пришлось справляться с низкими температурами, которые порой опускались до -35 градусов, а также свыкаться со скрипами байкальского льда. Мужчины проводили в пути от восьми до 12 часов, потребляли около пяти тысяч килокалорий в день, чтобы тащить за собой сани с туристическим скарбом. Из конечной точки маршрута они отправились на двухдневную поездку в Иркутск и обратно в пункт отправления.
Авантюры с риском для жизни встречаются в Сибири сплошь и рядом. Если одни идут на них сознательно, то для других это необходимость. Каждую весну тысячи километров зимней автомагистрали, соединяющей село Верхнемарково Усть-Кутского района с якутским селом Таас-Юрях, превращается в болото. С каждым годом людям, чьи средства к существованию зависят от зимника, кажется, что он начинает таять всё раньше, пишет
Когда в 1976 году открылось ледовое шоссе «Вилюй», его строители отметили это событие в День революции 7 ноября. Сейчас дорога редко открывается до середины декабря, а закрывается она обычно 1 апреля, примерно на месяц раньше, чем раньше. Каждый год, по крайней мере, одна большая установка проваливается под лёд озера или большой реки. Водители ездят здесь, не пристёгиваясь ремнём безопасности, чтобы в случае чего успеть выбраться из машины.
Болота таят в себе не только опасность, но и удивительные тайны. В 1894 году в болоте Шигира обнаружили деревянную статую, полностью собрать все её части удалось лишь в 1914 году. Несмотря на то, что не все элементы сохранились, её высота всё равно превышает 5,3 метра. На протяжении более чем ста лет идол оставался загадкой и только на прошлой неделе стало известно, что Шигирскому идолу 11,6 тысяч лет. Это самое старое изделие из дерева, которое удалось обнаружить на Земле, пишет
Статуя представляет из себя изображение человеческих лиц и рук, а также зигзагообразных линий и других таинственных деталей. Венчает её человеческая голова с открытым ртом в форме «о». Идол, похожий на статую, найденную в Турции, показывает, что сложное искусство появилось в более чем одном месте. Кроме того, это было ремесло охотников-собирателей, хотя ранее предполагалось, что это характерно для более поздних фермерских обществ.
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