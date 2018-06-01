Обзор мировых СМИ: чёрные реки Сибири, огнеопасное шоу и «Байкал» в розницу

Интернет, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Угольные шахты загрязняют реки Сибири, в Иркутске дети пострадали во время научного шоу, а компания «Байкал Электроникс» объявила о старте розничных продаж процессора Baikal-T1. Этими темами Телеинформ открывает летнюю серию выпусков обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Западная пресса продолжает акцентировать внимание на том, как угольная промышленность влияет на экологию и коренные народы Сибири. В новом материале авторы обращают внимание, что жители Великобритании, куда поставляется уголь из Кузбасса, заваривая очередную чашку чая вряд ли задумываются о том, какой урон она наносит далёкому краю. Добыча угля в буквальном смысле истребляет уклад малочисленных народов и изгоняет из рек рыбу, а из лесов – зверей, пишет The Ecologist.

Индустриальная революция на Кузбассе больнее всего ударила по народности шоры. С дальнейшими вероятными негативными последствиями борются как представители этой этнической группы, так и английские активисты. В Великобритании им уже удалось добиться прекращения добычи угля, теперь общественники пытаются доказать необходимость вообще в принципе признать это полезное ископаемое не таким уж полезным и перестать его использовать в качестве топлива. Но если для Великобритании «нулевая угольная энергетика» возможно, до для России, особенно, отдалённых районов это пока что из области фантастики.

В Иркутске День защиты детей 1 июня едва не обернулся повторением трагедии в Кемерово. В ТРК «Комсомолл» для юных любознательных иркутян проводили химические опыты с водородом, когда что-то пошло не так и стол пред ведущим шоу воспламенился. Огонь опалил детей на первых рядах. Пострадали восемь человек разного возраста, некоторые из них находятся в больнице, пишет RT.

Детей, впрочем, из помещения вывели не сотрудники научно-развлекательного центра, где проводилось представление, а мама одного из юных зрителей, которая находилась с ними внутри. На этаже, где произошёл инцидент, началась сумятица, родители в срочно порядке забирались своих чад. К счастью, взрыв был локальным, огонь потушили ещё до приезда экстренных служб, но из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек. Пожарная сигнализация при этом не сработала. Уголовное дело по факту взрыва расследуется на самом высоком уровне.

Российский разработчик интегральных схем «Байкал Электроникс» довёл своё дело до конца и выпустил на прилавки «систему-на-кристалле» BE-T1000, более известную под кодовым названием Baikal-T1. Рекомендованная стоимость одного процессора составила 3990 рублей. Пока трудно оценить, завышена ли она, нужно ещё дождаться независимого тестирования и сравнения с конкурентами, если такие есть у процессора, пишет MiceTimes.asia.

Впрочем, сообщает портал, Baikal-T1 вряд ли будет интересовать среднего пользователя, а малый и средний бизнес определённо будут выбирать решения от AMD и Intel как более мощные и современные. Потому вопросы, кто же будет целевым покупателем российского процессора пока остаётся открытым.

Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа.

ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка...

­