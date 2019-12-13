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15.12.2019

Обзор мировых СМИ: долгоиграющие темы

Интернет, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Запуск газопровода из России в Китай, отставка губернатора Иркутской области и якутский шаман снова в деле. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Старт проекта «Сила Сибири» до сих будоражит западную прессу. В СМИ обсуждают как дальнейшую «газовую» судьбу как отдельных стран, так и в целом мировой энергетической отрасли. По мнению старшего научного сотрудника Института международных и стратегических исследований Франсиса Перрена, газопровод, безусловно, позволит России упрочить свои позиции на китайском газовом рынке, но это не значит, что она собирается заменить европейский рынок азиатским. Интервью с экспертом выпустил французский IRIS.

Обзор мировых СМИ: долгоиграющие темы

Франсис Перрен считает, что несмотря на то, что Россия и Китай благодаря газу заключили стратегический союз, но у этих стран остаются стратегические разногласия и взаимное недоверие, которые не позволят им создать устойчивое стратегическое объединение в международном плане. Россия намерена развивать и азиатский, и европейский рынки.

Конец минувшей недели преподнёс жителя Иркутской области громкое событие – глава региона, предводитель иркутских коммунистов Сергей Левченко добровольно подал в отставку. Президент России Владимир Путин её принял. Конкретные причины решения губернатора сложить полномочия до сих пор не названы, но последние месяцы Сергей Левченко подвергался массированной медийной атаке, пишет RadioFreeEurope RadioLiberty.

Обзор мировых СМИ: долгоиграющие темы

Прежде всего, критика шла из-за того, что до сих пор не решена проблема пострадавших по время летнего наводнения. В результате наводнения пострадали 107 городов и деревень в регионе, без жилья остались больше 30 тысяч человек. Погибли больше 20 человек. Пресса писала о том, что правительство «красного» губернатора не справилось с последствиями стихии.

Якутский шаман Александр Габышев, которого осенью «завернули» на подходе к Иркутской области, снова отправился «свергать Путина». Мужчина пошёл в Москву в сопровождении двух компаньонов и четырех собак. Но его снова задержали. Арестован Александр Габышев был на заснеженной дороге многочисленными полицейскими на нескольких машинах. Шамана обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности – в преступлении, наказуемом лишением свободы на срок до трёх лет, пишет The Guardian.

Обзор мировых СМИ: долгоиграющие темы

Правозащитники уже заявили, что попытки шамана свергнуть Путина не были шуткой, а последующие действия свидетельствуют о том, что режим и правоохранительные органы серьёзно относятся к оккультизму, шаманизму и колдовству.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке.

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Обзор мировых СМИ: долгоиграющие темы15.12.2019
2019-12-15-06-47-04
Интернет, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Запуск газопровода из России в Китай, отставка губернатора Иркутской области и якутский шаман снова в деле. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
В правительстве региона наградили победителей конкурса журналистского мастерства13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Победителей ежегодного регионального конкурса на лучшие материалы в средствах массовой информации, направленные на профилактику экстремистских и террористических проявлений, наградили сегодня в правительстве Иркутской области. Дипломы журналистам вручал первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.
Покрытие 4G от Tele2 стремится к «ковровому»13.12.2019
2019-12-13-07-57-20
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, установит станции стандарта LTE на все сайты, где уже работает оборудование предыдущих поколений. В Иркутской области уже сегодня количество оборудования 4G приблизилось к показателям 2G, сообщает пресс-служба компании.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Губернатор, труби отбой полкам13.12.2019
-facebook-
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутский сегмент социальных сетей имеет оперативное преимущество перед колумнистами. Пока авторы сетевых изданий предполагают и строят догадки, интернет-пользователи уже обсуждают случившееся и строят планы.
Губернатор Приангарья запустил в соцсетях опрос, делать ли в регионе 31 декабря выходным днем12.12.2019
-31-
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На странице губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Инстаграме 11 декабря был опубликован пост с опросом о переносе рабочего дня 31 декабря на последнюю субботу года – 28 декабря.
Фильм о Байкале показали в «Москвариуме» на ВДНХ11.12.2019
Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ прошла премьера документально-игрового фильма «Байкал. Магия воды». Озвучили картину российские звезды Константин Хабенский и Тутта Ларсен. Об этом сообщается на официальном сайте центра.
Дмитрий Бердников остался в ТОП-3 медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СФО в ноябре11.12.2019
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Иркутск, СФО, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и спикер думы областного центра Дмитрий Ружников по итогам ноября остались в ТОП-10 медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СФО по версии «Медиалогии».
Социальные предприниматели получат гранты на улучшение жизни российских детей09.12.2019
2019-12-09-09-56-12
Москва, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам» выбрал победителей конкурса бизнес-проектов, направленных на улучшение жизни российских детей. Этот всероссийский конкурс проходит ежегодно и призван помочь начинающим социальным предпринимателям организовать и масштабировать свое дело, которое решает те или иные проблемы в сфере детства.
Эксперты по коммуникациям и студенты новосибирских вузов войдут в жюри 10 Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь09.12.2019
Новосибирск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Десять специалистов из области маркетинга и коммуникаций приглашены выбрать лучшие PR-проекты в рамках десятой Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, помогать экспертам вызвались студенты новосибирских вузов, сообщают организаторы.
Школьница из Приангарья заняла третье место в онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!» от «Ростелекома»09.12.2019
2019-12-09-07-41-59
Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ подвели итоги восьмого Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!». Игроки, занявшие места в первой десятке рейтинга чемпионата, получат ценные призы, сообщает пресс-служба компании.
Обзор мировых СМИ: «Сила Сибири», борьба с пластиком и медведь-убийца08.12.2019
2019-12-07-17-30-05
Интернет, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Поставкам газа из России в Китай дан старт, борьба с пластиком ведётся только на словах, на севере Иркутской области медведь загрыз человека. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
В Иркутской области с 2020 года на страже чистоты интернета встанут кибердружины06.12.2019
Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кибердружины начнут действовать в Иркутской области в 2020 году. Они будут созданы на базе вузов для привлечения дополнительных сил и средств в борьбе с преступлениями, совершаемыми в интернете, сообщает пресс-служба губернатора.
Сергей Левченко в ноябре потерял четыре позиции в медиарейтинге губернаторов регионов Сибири06.12.2019
2019-12-06-05-47-01
Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ноябре 2019 года занял пятое место в медиарейтинге глав субъектов СФО, потеряв за месяц сразу четыре позиции, сообщает «Медиалогия».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Непредсказуемость левизны, новая утопия и хроники троллейбусного парка05.12.2019
-facebook-
Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На прошлой неделе иркутские колумнисты упражнялись в поисках пороков левой идеологии, сомневались в устойчивости одноногой позиции и изучали историю общественного транспорта. Социальные сети несли добро и занимались поиском кандидатов на пост губернатора.
Журналистов и блогеров Приангарья приглашают поучаствовать в конкурсе на тему экологии04.12.2019
2019-12-04-09-36-48
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 декабря стартовал конкурс публикаций в соцсетях и СМИ, направленный на внедрение экологичного образа жизни, рассказала на пресс-конференции 4 декабря его организатор – директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.
Несколько иркутских пабликов попали в список распространителей фейковых новостей Роскомнадзора03.12.2019
2019-12-03-08-11-13
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Роскомнадзор РФ опубликовал список распространителей фейковых новостей.  В него попали 27 источников, включая несколько пабликов Иркутской области. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
МТС назвал ТОП-6 торговых центров Иркутска по следам «Черной пятницы»03.12.2019
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС на основе аналитики обезличенного мобильного трафика составил рейтинг торгово-развлекательных центров за минувший уик-энд во время массовых распродаж у жителей Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube02.12.2019
2019-12-02-07-34-33
Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о том, что фонд «Навстречу переменам» запустил видеоблог о социальном предпринимательстве на YouTube-канале. Проект отвечает на запрос тех, кто хочет развивать свой социальный стартап, но не знает, с чего начать.
В Иркутской области выбрали журналистов года02.12.2019
2019-12-02-03-16-10
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 ноября на «Байкальской прессе» выбрали лучших журналистов Приангарья. В номинации «Корреспондент сетевых СМИ» в тройку лауреатов вошла корреспондент ИА «Телеинформ» Алёна Кашпарова.
Обзор мировых СМИ: мальчик-герой, сибирский газ и японские заключённые30.11.2019
2019-11-30-11-42-20
Интернет, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Школьник спас девочку от похитителя в Иркутске, в Китай начинаются поставки газа из Сибири и судьба жертв сибирского заключения. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Шпион выйди вон, уличные уроки и сексуальный контекст28.11.2019
-facebook-
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты создают рецепт моральной победы в битве за топонимику, находят в стране признаки кастового строя и обсуждают сексуальный скандал. Социальные сети сконцентрировались на региональной повестке.
Абоненты МТС в Приангарье смогут быстрее «сёрфить» на горнолыжных трассах28.11.2019
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС завершила в Приангарье работы по подготовке сети в преддверии начала горнолыжного сезона. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Иркутском районе28.11.2019
2019-11-28-03-00-48
Иркутский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста в Иркутском районе возбудило уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Samsung, Iphone и Huawei: Tele2 назвала популярные среди иркутских клиентов модели смартфонов27.11.2019
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Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 проанализировал выбор жителей Иркутской области при покупке мобильного устройства. Абоненты стали чаще приобретать смартфоны, отдавая предпочтение корейским и китайским производителям. По итогам октября наиболее востребованными стали девайсы вендора Samsung с долей в 29%. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Блогер Илья Варламов записал видеоответ возмущенному иркутянину26.11.2019
2019-11-26-05-30-39
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Московский блогер и урбанист Илья Варламов записал видеоответ на ролик иркутянина Сергея Мядзелеца, в котором местный житель ругает москвича за критику Иркутска. Видео Илья Варламов опубликовал на своем канале.
Уроженка Иркутска Ольга Уразгалиева вылетела из шоу «Голос»24.11.2019
Москва, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Уроженка Иркутска Ольга Уразгалиева, которая сейчас живёт в Санкт-Петербурге, не прошла в следующий этап музыкального шоу «Голос» на Первом канале.
СКР проверят информацию о препятствовании журналистской деятельности в Иркутском районе24.11.2019
Иркутский район, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту препятствования в осуществлении профессиональной деятельности корреспонденту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обзор мировых СМИ: ледяная симфония и сибирские протесты24.11.2019
2019-11-24-03-58-02
Интернет, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Время вспомнить о ледяной симфонии Байкала и как Сибирь демонстрирует раскол общества. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Упоминаемость Сергея Левченко в соцсетях взлетела после истории с его окладом23.11.2019
Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В октябре упомнаемость губернатора Иркутской области Сергея Левченко в соцмедиа выросла на семь пунктов, в результате чего он поднялся на четвертое место в рейтинге глав субъектов РФ.
Илья Варламов: самое главное, что есть в Иркутске – это понимание ценности деревянной архитектуры22.11.2019
2019-11-22-03-42-24
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Известный блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал на своем канале еще один фильм-впечатление о поездке в Иркутск. В своем 30-минутном ролике он осветил проблему сохранения деревянной архитектуры и отметил, что столица Иркутской области в этом смысле – уникальный город.
«Ростелеком» предлагает журналистам и блогерам Приангарья отправиться «Вместе в цифровое будущее»21.11.2019
2019-11-21-08-01-28
Иркутская область, Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит девятый раз. Партнёром соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC – АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Губернаторские иски, вдоль по Пестеревской и упражнения в урбанистике20.11.2019
-facebook-
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты дают бесплатные рекомендации по борьбе с политическими противниками, а также изучают социальную роль топонимики. Социальные сети смотрят на себя чужими глазами.
Иркутян 21 ноября зовут на лекцию о музыкальных и литературных радиопередачах 30-60-х годов20.11.2019
-21-30-60-
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 ноября в рамках просветительского проекта «Центр города» состоится лекция «Иркутское художественное вещание в 1930-1960 годы». Послушать ее можно будет в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов20.11.2019
Москва, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны, сообщает пресс-служба «Ростелекома».
Николай Николаев расскажет о реальной ситуации на БЦБК19.11.2019
2019-11-19-05-02-22
Байкальск, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы Николай Николаев расскажет о реальной ситуации на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате.
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