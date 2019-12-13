Обзор мировых СМИ: долгоиграющие темы

Интернет, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Запуск газопровода из России в Китай, отставка губернатора Иркутской области и якутский шаман снова в деле. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Старт проекта «Сила Сибири» до сих будоражит западную прессу. В СМИ обсуждают как дальнейшую «газовую» судьбу как отдельных стран, так и в целом мировой энергетической отрасли. По мнению старшего научного сотрудника Института международных и стратегических исследований Франсиса Перрена, газопровод, безусловно, позволит России упрочить свои позиции на китайском газовом рынке, но это не значит, что она собирается заменить европейский рынок азиатским. Интервью с экспертом выпустил французский IRIS.

Франсис Перрен считает, что несмотря на то, что Россия и Китай благодаря газу заключили стратегический союз, но у этих стран остаются стратегические разногласия и взаимное недоверие, которые не позволят им создать устойчивое стратегическое объединение в международном плане. Россия намерена развивать и азиатский, и европейский рынки.

Конец минувшей недели преподнёс жителя Иркутской области громкое событие – глава региона, предводитель иркутских коммунистов Сергей Левченко добровольно подал в отставку. Президент России Владимир Путин её принял. Конкретные причины решения губернатора сложить полномочия до сих пор не названы, но последние месяцы Сергей Левченко подвергался массированной медийной атаке, пишет RadioFreeEurope RadioLiberty.

Прежде всего, критика шла из-за того, что до сих пор не решена проблема пострадавших по время летнего наводнения. В результате наводнения пострадали 107 городов и деревень в регионе, без жилья остались больше 30 тысяч человек. Погибли больше 20 человек. Пресса писала о том, что правительство «красного» губернатора не справилось с последствиями стихии.

Якутский шаман Александр Габышев, которого осенью «завернули» на подходе к Иркутской области, снова отправился «свергать Путина». Мужчина пошёл в Москву в сопровождении двух компаньонов и четырех собак. Но его снова задержали. Арестован Александр Габышев был на заснеженной дороге многочисленными полицейскими на нескольких машинах. Шамана обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности – в преступлении, наказуемом лишением свободы на срок до трёх лет, пишет The Guardian.

Правозащитники уже заявили, что попытки шамана свергнуть Путина не были шуткой, а последующие действия свидетельствуют о том, что режим и правоохранительные органы серьёзно относятся к оккультизму, шаманизму и колдовству.

Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке.