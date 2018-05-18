Обзор мировых СМИ: драмы на Байкале и «медленная смерть» Сибири

Интернет, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Как испытывает и как испытывают Байкал на прочность и почему уголь медленно уничтожает шорцев – малочисленный сибирский народ. Телеинформ подготовил один из самых драматичных выпусков обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». В изнурительное покорение зимнего Байкала 28 февраля отправились трое смельчаков из Великобритании. Майкл Стивенсон, Роб Тригвел и Скот Гилмор решили побить мировой рекорд по преодолению льда озера и не просто затмить его, а сделать это эффектно, а потому почти весь путь они провели в режиме выживания с максимально длительным бодрствованием и короткими промежутками сна. Британцы испытали на себе все «прелести» зимнего негостеприимства Байкала – свирепые ветра, низкие температуры, глубокий снег, но с маршрута не сошли, пишет Deadspin . Лёд Байкала Майкл, Роб и Скот пересекали пешком и на лыжах. Каждый из них тащил за собой продовольствие, все предметы снабжения и отходы весом от 37 до 70 килограммов на человека. В среднем они проезжали четыре километра в час, и каждый день потребляли от пяти до шести тысяч калорий. Отчаянные британцы спали в палатках, и самым трудным для них был переход последних 135 километров, которые они пересекли всего за 36 часов. В общем на свой рекордный путь они потратили 12 дней 21 час и 13 минут. Вызов Байкалу люди бросают не только, чтобы испытать свои собственные силы. Озеро в последние годы испытывает биологические изменения, которые могут кардинально его преобразить, к сожалению, не в лучшую сторону. Одна из самых важных пресноводных систем в мире претерпевает серьёзные испытвания в результате изменения климата, промышленного загрязнения и эвтрофикации. Учёные не сидят сложа руки и уже взялись за исследования. Они проанализировали более 500 образцов из 61 участка с различной глубиной воды для определения видового разнообразия спирогиры и её распределения по всей пресноводной системе, пишет Envirotec Magazine . Исследователи идентифицировали 15 групп водоросли, из которых восемь были новыми для Байкала, а девять – новыми для региона. Они также обнаружили восемь видов, о которых никогда не сообщалось в Восточной Сибири. Больше всего спирогиры наблюдается рядом с населёнными пунктами и туристическими местами. При исследовании температуры воды было обнаружено, что спирогира росла и при гораздо более низких температурах, чем обычно, и это объяснялось круглогодичным солнечным излучением и более высокой прозрачностью воды, не наблюдаемой в других местах. Данные показывают, что озеро Байкал находится на пороге экологического кризиса. Не менее тревожны и новости из другой части Сибири: угольная зависимость Кузбасса разрушает леса и уничтожает коренных жителей. Это «тёмное пыльное пятно» отражается одышкой у шорцев, душит реки, заставляет бежать диких животных с отравленных земель. Когда-то большая часть Кузбасса была покрыта тайгой, теперь вокруг посёлка Чувашка, где живёт представительница шорцев Валентина Борискина, располагаются рудники, пишет Red Pepper . Посёлок будет неизбежно уничтожен, как это произошло с восьмью другими шорскими деревнями, считает Валентина Борискина. Горное дело уже убило всё, во что верит этот малочисленный народ, неразрывно связанный с природой. Впрочем, жители Кузбасса не молчат и выходят на пикеты против угольных разрезов, часто они одиночные, поскольку законодательством не преследуются. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ­ мировые сми Тэги: View the discussion thread.