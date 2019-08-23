Обзор мировых СМИ: две угрозы для Байкала, спасительный монстр-трак и «слив» по-иркутски

Интернет, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Какие угрозы нависли на Байкалом, что спасло глухую деревушку от вымирания и очередной чиновничий скандал. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Изменение климата и китайские туристы – вот что сейчас угрожает Байкалу в первую голову. По мере того, как растет число туристов, там строится все больше отелей, и ни у одного из этих новых сооружений нет адекватной канализационной системы или сооружений для утилизации отходов. Озеро рискует стать «выгребной ямой», если ничего не изменить. Встает вопрос, кому выгоден туристические бизнес. Очевидно, что не только местным, но и гражданам соседней страны. Опасения усиливает и то, что Пекин находится ближе к Байкалу, чем Москва, пишет South China Morning Post . Но климатические изменения подвергают озеро ещё большей опасности. Озеро находится в одном из самых быстро нагревающихся регионов планеты. Байкальская вода становится всё более тёплой, лёд – тонким. Это, естественно, влияет на микроскопические формы жизни и экосистемы водоёма. В посёлке Пихтовое Омской области живут всего шесть человек. Загнуться деревеньке не дает... почтальон Галина Ермолова. Каждый день в монстр-трак и прямо через сибирскую тайгу едет на ближайшую почту, чтобы забрать письма, пенсии, купить продукты и вещи, нужные соседям. За рулем – муж женщины, путь до близлежащего населённого пункта, где живут 100 человек, занимает всего час. Раньше, когда в распоряжении Галины был только трактор, она преодолевала путь в 16 км за три часа, пишет El Mundo . Для соседей Галина Ермолова не просто сотрудница почты. Помимо писем и продуктов, она привозит им новости о том, что происходит в окрестных деревнях и городах. А когда-то женщина была учительницей. Потом библиотекарем, продавщицей, а когда потребность в этих профессиях пропала, тогда и пошла в почтальоны. В России в последнее время то и дело на резких словах попадаются чиновники. Пополнила эти ряды и Иркутская область. В Сеть кто-то «слил» запись с голосом, похожим на голос пресс-секретаря иркутского губернатора Ирины Алашкевич. Женщина нелицеприятно отзывается о пострадавших в наводнении людях, пришедших на встречу к президенту РФ Владимиру Путину. Это вызвало возмущение общественности и СМИ, пишет The Siberian Times . После развернувшейся медиа-шумихи гламурная глава пресс-службы губернатора Иркутской области закрыла свои социальные сети и ушла в отпуск. Сам же губернатор заявил, что будет проведена проверка записи, её отдадут на экспертизу. Впрочем, результаты одной уже есть – и она подтверждает подлинность аудио. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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