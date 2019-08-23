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24.08.2019

Обзор мировых СМИ: две угрозы для Байкала, спасительный монстр-трак и «слив» по-иркутски

Интернет, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Какие угрозы нависли на Байкалом, что спасло глухую деревушку от вымирания и очередной чиновничий скандал. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Изменение климата и китайские туристы – вот что сейчас угрожает Байкалу в первую голову. По мере того, как растет число туристов, там строится все больше отелей, и ни у одного из этих новых сооружений нет адекватной канализационной системы или сооружений для утилизации отходов. Озеро рискует стать «выгребной ямой», если ничего не изменить. Встает вопрос, кому выгоден туристические бизнес. Очевидно, что не только местным, но и гражданам соседней страны. Опасения усиливает и то, что Пекин находится ближе к Байкалу, чем Москва, пишет South China Morning Post.

Обзор мировых СМИ: две угрозы для Байкала, спасительный монстр-трак и «слив» по-иркутски

Но климатические изменения подвергают озеро ещё большей опасности. Озеро находится в одном из самых быстро нагревающихся регионов планеты. Байкальская вода становится всё более тёплой, лёд – тонким. Это, естественно, влияет на микроскопические формы жизни и экосистемы водоёма.

В посёлке Пихтовое Омской области живут всего шесть человек. Загнуться деревеньке не дает... почтальон Галина Ермолова. Каждый день в монстр-трак  и прямо через сибирскую тайгу едет на ближайшую почту, чтобы забрать письма, пенсии, купить продукты и вещи, нужные соседям. За рулем – муж женщины, путь до близлежащего населённого пункта, где живут 100 человек, занимает всего час. Раньше, когда в распоряжении Галины был только трактор, она преодолевала путь в 16 км за три часа, пишет El Mundo.

Обзор мировых СМИ: две угрозы для Байкала, спасительный монстр-трак и «слив» по-иркутски

Для соседей Галина Ермолова не просто сотрудница почты. Помимо писем и продуктов, она привозит им новости о том, что происходит в окрестных деревнях и городах. А когда-то женщина была учительницей. Потом библиотекарем, продавщицей, а когда потребность в этих профессиях пропала, тогда и пошла в почтальоны.

В России в последнее время то и дело на резких словах попадаются чиновники. Пополнила эти ряды и Иркутская область. В Сеть кто-то «слил» запись с голосом, похожим на голос пресс-секретаря иркутского губернатора Ирины Алашкевич. Женщина нелицеприятно отзывается о пострадавших в наводнении людях, пришедших на встречу к президенту РФ Владимиру Путину. Это вызвало возмущение общественности и СМИ, пишет The Siberian Times.

Обзор мировых СМИ: две угрозы для Байкала, спасительный монстр-трак и «слив» по-иркутски

После развернувшейся медиа-шумихи гламурная глава пресс-службы губернатора Иркутской области закрыла свои социальные сети и ушла в отпуск. Сам же губернатор заявил, что будет проведена проверка записи, её отдадут на экспертизу. Впрочем, результаты одной уже есть – и она подтверждает подлинность аудио.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке.

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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: В поисках утраченной урбанистики, 20 лет с Путиным и немец в помощь15.08.2019
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Иркутск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По итогам июля мэр Иркутска Дмитрий Бердников в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СФО занимает шестое место.
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Абоненты всё чаще покупают SIM-карты Tele2 онлайн08.08.2019
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Москва, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в первом полугодии 2019 года. Оператор отмечает все большую популярность цифровых способов подключения новых абонентов: рост продаж SIM-карт онлайн составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На Байкале завершились съемки фильма «Даю посадку» с Дмитрием Певцовым08.08.2019
2019-08-08-08-25-18
  Иркутский район, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале завершились съемки фильма «Даю посадку» с Дмитрием Певцовым. Об этом сообщает пресс-центр «Кинокомпании Юрия Яшникова».
Конкурс «Журналист года Иркутской области» стартует 14 августа07.08.2019
2019-08-07-08-30-24
Иркутская область, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс «Журналист года Иркутской области» стартует 14 августа. Принять участие в нём могут журналисты, фотографы, телевизионные операторы, ведущие теле- и радиопрограмм, редакторы городских, районных, областных и федеральных средств массовой информации, которые работают на территории Иркутской области и подготовили материалы о событиях региона.
В Пединституте ИГУ будут учить специалистов по медиапространству и его влиянию на людей06.08.2019
2019-08-06-08-27-43
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Иркутская область, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 организует в августе выездные офисы ещё в ряде населённых пунктов Приангарья. Совместно с жителями Иркутской области сотрудники Tele2 протестируют показатели сети 4G, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
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Tele2 продолжает опережать конкурентов по темпам строительства сети 4G02.08.2019
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Москва, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 снова опередила конкурентов по общим темпам строительства сети и РЭС стандарта LTE. Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 15%, а РЭС четвертого поколения – на 29%.
На Байкале приступили к съемкам фильма «Даю посадку» с Дмитрием Певцовым01.08.2019
2019-08-01-09-47-29
Иркутская область, 01.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале идут съемки короткометражного фильма «Даю посадку». В главной роли снимается известный российский актер Дмитрий Певцов. Режиссер картины – Анастасия Зверькова. «Телеинформ» побывал на съемочной площадке.
Леонардо ДиКаприо у себя в Инстаграме привлек внимание к лесным пожарам в Сибири01.08.2019
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Интернет, 1.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Всемирно известный киноактер и эколог Леонардо ДиКаприо на своей странице в Инстаграме процитировал пост издания The Guardian о лесных пожарах на Аляске и в Сибири. Площадь охваченных огнем территорий сравнима с сотнями тысяч футбольных полей, написал актер.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Апология протеста, таких не берут в депутаты и фаллос как предчувствие31.07.2019
-facebook-
Иркутск, 31.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты разбирают кейсы выборов в муниципальные Думы России, вспоминают историю знаменитой скульптуры и рассказывают о быте спасателей в зоне ЧС. Социальные сети делают ровно то же самое, но под более радикальным углом.
Tele2 запустила новый сервис: абоненты смогут смотреть видео при исходящих вызовах31.07.2019
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Москва, 31.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 первой на российском рынке запустила сервис видеоисторий. Теперь абоненты альтернативного оператора мобильной связи могут смотреть видеоконтент во время исходящего вызова – до соединения с собеседником.
Гиды – «по другим правилам»: Tele2 открыла в Шереметьево зону для путешественников29.07.2019
2019-07-29-09-41-48
Москва, 29.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 открыла Travel bar – новую зону для путешественников в аэропорту Шереметьево. Её посетители смогут провести время ожидания рейса с пользой и пообщаться с гидом «по другим правилам» – местным жителем, который лучше любого путеводителя расскажет о достопримечательностях пункта назначения. Tele2 также предложит гостям Travel bar послушать музыку, посмотреть видео и почитать книгу, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
СМИ: наводнение в Приангарье и выборы в Верховную Раду Украины больше всего запомнились россиянам в июле29.07.2019
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Иркутская область, 29.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Наводнение в Иркутской области и выборы в Верховную Раду Украины больше всего запомнились россиянам в июле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного «Левада-центром».
Обзор мировых СМИ: сибирские трагедии27.07.2019
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Интернет, 27.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Лето-2019 в Сибири проходит под знаком драматических событий – уже случившихся и только грядущих. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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