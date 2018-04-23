Обзор мировых СМИ: где был губернатор, Байкал на кимоно и кетские тайны

Интернет, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На минувшей неделе зарубежная пресса рассказала о том, зачем иркутский губернатор в очередной раз ездил в Москву, сколько стоит кимоно с изображением Байкала и какие тайны скрывает самый малочисленный этнос Сибири. Телеинформ подготовил очередной выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». На минувшей неделе зарубежная пресса рассказала о том, зачем иркутский губернатор в очередной раз ездил в Москву, сколько стоит кимоно с изображением Байкала и какие тайны скрывает самый малочисленный этнос Сибири. Телеинформ подготовил очередной выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Постоянные отъезды губернатора Иркутской области Сергея Левченко из региона стали уже настолько обыденными, что местные СМИ не заостряют на них внимания и не выясняют цели очередной вип-командировки. Внезапно о подробностях одной из последних стало известно от коллег из-за рубежа. Оказалось, что в свой визит в Москву накануне 20 апреля, до оглашения Послания о положении дел в регионе, он встретился с вьетнамским послом в России Нго Дык Манем, пишет Nhan Dan . Встреча состоялась 17 апреля, стороны обменялись планами повысить активность делового сотрудничества. Губернатор заявил о том, что в Иркутске будут продвигать вьетнамские продукты и привлекать инвесторов из дружественной азиатской социалистической республики. Сергей Левченко также высоко оценил вклад вьетнамской общины в развитие Иркутска и отношения между Вьетнамом и Россией. Судя по фото, обычно скупой на улыбки губернатор Иркутской области встречей остался доволен. В другой азиатской стране – Японии – тоже не забывают о России и Сибири в целом, и Байкале в частности. В посольстве России в Токио на минувшей неделе показали кимоно, вдохновленное природными, культурными и историческими достопримечательностями России. На традиционном японском костюме красуются изображения советского «Спутника», сибирского густого леса, силуэт Байкала и герой русской сказки «Конёк-Горбунок» Иван-дурак. Стоит это великолепие ни много ни мало 2 млн йен – это 18,7 тысяч долларов США, сообщает Kyodo News . Кимоно создали в рамках проекта «Imagine Oneworld», запущенного четыре года назад. Дизайнеры и мастера создают кимоно для каждой из 196 стран, которые, как ожидается, присоединятся к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Уже есть сто таких костюмов, и Япония не намерена останавливаться. Хоть в этой прогрессивной азиатской стране и жалуются на то, что их традиционная одежда потеряла популярность, всё же редкий человек в мире не слышал хотя бы самого слова «кимоно». А вот о маленьком сибирском народе под названием кеты мало кто знает. Кет означает «человек», а в фольклоре сохранилось предание, что на берега Енисея эти люди сошли из космоса. Другая легенда гласит, что кеты первоначально поселились в южной части Сибири, либо в районе Алтая и Саян, либо между Монголией и Байкалом. Однако приход захватчиков в этот район заставил кетов бежать в сибирскую тайгу на севере, рассказывает Ancient Origins . Кеты вели кочевой образ жизни, занимались охотой, рыбалкой и оленеводством. Многое из этого сохранилось до сих пор. В течение всего 20 века численность кетов стабильно держалась на уровне около тысячи человек. Однако носителей уникального кетского языка, который специалист считают «живой лингвистической окаменелостью», становится всё меньше. По последним данным, их осталось всего несколько десятков. Этот язык принадлежит к енисейской группе, которая состоит из ряда родственных языков. Помимо кетского, все остальные языки в этой семье уже вымерли. Между тем, некоторые исследования наводят на мысль о том, что кеты каким-то образом связаны с определенными индейскими племенами Северной Америки и что последние мигрировали из Сибири много тысячелетий назад. Если теория окажется верной, то это ещё немного прольёт свет на то, как заселялась Америка. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.