Обзор мировых СМИ: Иркутск по обмену, «Мона Лиза геоархеологии» и туризм в Сибири

Интернет, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Тонкости жизни по обмену, как древние извели мамонтов и знакомство с туристической Сибирью. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Семьи по обмену не редкость в современном мире. Оно и понятно, ведь это удивительная возможность буквально погрузиться в чужую культуру, узнать её, так сказать, «изнутри». На прошлой неделе о своём опыте «обменного проживания» рассказала иркутянка Кристина Макаренко. Шесть лет назад, когда ей было 16, она год прожила в Миннесоте, посещая местную школу. С тех пор девушка считает, что у неё две семьи – русская и американская, пишет Times Independet . В Иркутске Кристина Макаренко работает учителем английского языка, потом в Америке она свободно на нём говорит. Чтобы добраться из родного города до своих американских друзей, ей нужно находиться в пути 24 часа . Девушка отмечает, что ее первый визит сюда был страшен, потому что это был ее первый полёт. Ей было тяжело первые две недели, но американская семья сделала всё, чтобы адаптация прошла как можно проще. Сибирские археологи тем временем продолжают преподносить всё новые открытия. В начале 2000-х годов на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа исследователи нашли грудной позвонок мамонта, который доказывает, что зверь был убит человеком. В кости есть отверстие от копья, и следов заживления не видны. А это значит, что древние охотились на мамонтов на 3 тысячи лет раньше, чем считалось раньше, пишет The Siberian Times . Сейчас кость находится в Томске, где международная российско-польская команда будет работать над анализом ДНК. Кстати, позвонок этот окрестили «Моной Лизой геоархеологии» – за то, что находка дала исследователям уникальное количество данных. Учёные, кстати, говорят, что существует много доказательств того, что древний человек использовал мамонта для еды, но прямых можно пересчитать по пальцам одной руки. В Чите, между тем, завершился третий тур межкультурной программы для представителей семи стран – США, Таиланда, Перу, Индонезии, Бразилии, Индии и Хорватии. За три дня они познакомились с различными сторонами Сибири и поделились своими впечатлениями в социальных сетях, пишет PR Newswire . В первый день гости отправились на экскурсию по Чите и посетили областной драматический театр, чтобы посмотреть театральный фестиваль «Золотая маска». Затем иностранные гости стали свидетелями традиционного бурятского вида спорта – стрельбы из лука и попытались сами поразить цель. Третий день начался с сафари на джипах и барбекю на дикой природе, после чего команда посетила мастерскую бурятской кухни. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.