Обзор мировых СМИ: иркутская сиреневая мечта, алтайские горы и стрельба в колледже

Интернет, 12.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Время красоты и надежды в Иркутске, покорители гор Алтая и кровавая драма в колледже в Новосибирской области. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Из Иркутска мечтают уехать многие, но мало у кого совсем не остаётся тёплых чувств к городу, особенно, если здесь прошло детство и юность. У каждого сохраняется свой «якорь» для ностальгии. Наступивший май подтолкнул к воспоминаниям о родном городе обозревателя Royall Gazette Нину Лондон . В ламповое прошлое ныне жительницу Бермудских островов возвращает образ сирени, которая дарила нежный и чудесный запах чуда и ожиданий. По словам Нины Лондон, нигде больше она не видела такого количества этого знакомого всем иркутянам кустарника. В детстве она, как и многие, вместе с друзьями искала цветочки с пятью лепестками, чтобы загадать заветное желание. Однажды Нина Лондон узнала, что Иркутск засажен сиренью не просто так, а благодаря её свекрови – биологу-ботанику Антонине Тельпуховской, которая в 1960-х годах воплотила свою собственную мечту в масштабах всего города. Красоты природы таятся практически в каждом регионе Сибири. Например, манят к себе экстремалов и алтайские горы. В начале апреля их покорили пятеро горнолыжников из Европы. Спортсмены сначала прилетели в Горно-Алтайск, а затем на вездеходах добрались до села Курай в Кош-Агачском районе республики Алтай. Уже оттуда горнолыжники стартовали в базовый лагерь, пишет Planetmountain . Спортсменам пришлось нелегко. Они боролись с сильными ветрами до 36 м/с, температурами до -30 градусов и обильными снегопадами. За это каждый день экстремалы вознаграждались дикими сибирскими ледниками и удивительными видам. Изюминкой их приключения стало восхождение на высоту 4044 м на пик Актру – один из самых высоких пиков в Алтайском массиве. Печальные известия на этой неделе пришли из Новосибирской области, продолжившей невесёлый список нападений в учебных заведениях. В Барабинске утром 10 мая 17-летний подросток принес в колледж ружье и выстрелил в однокурсника, а затем покончил с собой. Стрелявший погиб на месте происшествия, раненого подростка в тяжёлом состоянии госпитализировали, сообщает The Moscow Times . Ещё два других ученика переломали ноги, убегая из кабинета через окно в классе. Следователи возбудили дело о покушении на убийство, а глава Следственного комитета взяла на себя контроль расследования. По некоторым данным, подросток, устроивший перестрелку, таким образом решил отомстить сокурсникам, насмехавшимся над ним. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.