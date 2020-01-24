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25.01.2020

Обзор мировых СМИ: иркутский «дом-айсберг», фрирайд в Сибири и добро пожаловать в Якутск

Интернет, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Дом-айсберг» в Иркутске прогремел на весь мир, какой он – фрирайд в Сибири, и самый холодный город мира. Телеинформ подготовил свежий выпуск «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Заброшенный дом в сибирском городе Иркутск стал более похожем на айсберг, чем на некогда жилое здание. Причиной того стал прорыв труб. Несмотря на полуразрушенный вид дома, там жили несколько семей. Здание ранее принадлежало министерству обороны России и обеспечивало жильем семьи военнослужащих, работавших в Иркутской высшей военной авиационной инженерной академии. После реорганизации учебного заведения большинство ее сотрудников были переселены, но некоторые из них остались в здании, пишет RTE.

Бюрократическая путаница, которая произошла, когда имущество было передано от министерства обороны местным органам власти, привела к тому, что документы, подтверждающие право жильцов квартир. Здание перестало обслуживаться. Однако вопрос уже решается.

В Сибири в самом разгаре сезон фрирайда. В среде европейских лыжников распространяются слухи о сибирской долине, где на склонах, где очень много снега. Автор Financial Times Эбигейл Батчер вместе с группой лыжников из Франции, Бельгии, Норвегии и Великобритании отправилась в далёкий край, чтобы познакомиться с легендарным Мамаем. Здесь нет никаких подъёмников и подниматься приходится на склоны пешком. Но этого того стоит: на высоте 1585 метров открывается завораживающий вид на обширную заснеженную долину и озеро Байкал, пишет Financial Times.

Обзор мировых СМИ: иркутский «дом-айсберг», фрирайд в Сибири и добро пожаловать в Якутск

Сейчас на Мамае устроено около 50 «зимух», в которых могут поселиться туристы, работают около 10 горных проводников, а местные жители предлагают гостям свои снегоходы в качестве транспорта. Остальная инфраструктура отсутствует. Чтобы там кататься, нужно быть сильным, физически крепким и опытным горнолыжником. Однако туда приезжает все больше любителей горных лыж, чтобы отточить свои навыки внетрассового катания. Уже ходят слухи о том, что долина будет развиваться, но туристам нравится это место именно таким, каким оно является сейчас.

Кстати, в своих путешествиях можно не ограничиваться берегами Байкала, оправившись дальше по курсу – в самый холодный города на Земле. В Якутск отправился поляк Пётр Юрковский, который ведёт проектом «Где-нибудь». Приключения путешественника начались на железнодорожном вокзале в Новосибирске, откуда он отправился в путь в плацкартном вагоне, выбрав самые дешёвые билеты. Большую часть маршрута поляк преодолел по Байкало-Амурской магистрали и не смог устоять перед искушением выйти на станции Тында, чтобы сфотографироваться на замерзшей реке и с термометром, показывающим ниже 29 градусов, пишет Turystyka.

Обзор мировых СМИ: иркутский «дом-айсберг», фрирайд в Сибири и добро пожаловать в Якутск

В сам Якутск Пётр добирался через закованную льдом Лену из Нерюнгри. В морозы город окутывает густой смог. Якутск – самый большой город, стоящий на вечной мерзлоте, потому здания стоят на сваях. На холоде волосы на лице и в носу замерзают, но даже в -38 градусов мужчины тут могут ходить с расстёгнутой курткой. «Россия – это всё же состояние ума!», – восхищается Пётр.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке.

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