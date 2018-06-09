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10.06.2018

Обзор мировых СМИ: иркутско-китайская история, на другой стороне Сибири и шокирующая находка

Интернет, 10.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Как китаянка из Иркутска стала олицетворением ШОС, зачем ехать в Сибирь и что можно найти на огороде. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

История каждого человека уникальна, но иногда встречаются действительно неординарные повороты. Виктория Ху – молодой посол Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Девушка, которой сейчас 24 года, родилась в Иркутске, закончила в России школу, а в 17 лет вернулась на родину предков в Китай. Вика стала одним из основателей Молодежной лиги стран ШОС, самой собой символизируя единение и близость двух родных ей стран и культур, пишет CGTN.

Виктория рассказывает, что не может точно ответить, кем себя ощущает больше – россиянкой или китаянкой. Когда она общается со своими русскими друзьями, они воспринимают девушку русской, а в глазах китайских знакомых она совершенно естественно выглядит китаянкой.

«Забудьте клише!» – призывает автор новой на просторах зарубежной онлайн-прессы статьи-впечатления от поездки в неизведанную Сибирь. На этот раз семь путешественников из разных стран мира отправились в Норильск, чтобы найти настоящий сибирский дух. Здесь оказалось действительно холодно, здесь водятся олени, а в вечной мерзлоте можно обнаружить останки древних животных, пишет Euronews.

Кто-то из смельчаков отправился в путь, чтобы развеять стереотипы о далёком негостеприимном крае, кто-то – чтобы испытать уникальные впечатления.  У путешественников была возможность увидеть одну из местных достопримечательностей – историческую шахту «Норникель-Медведь-Крик» «Заполярный». Следующей остановкой был завод по производству норникелей, построенный за Полярным кругом в 1949 году. В Дудинке, в 100 км от Норильска, авантюристы стали специальными гостями на Кубке по керлингу. Путешественники также прошли специальную церемонию посвящения Таймыра, основанную на легендах и истории людей, населявших этот полуостров на протяжении веков.

Пощекотать нервы можно и не улетая за тысячи километров от дома. Иногда достаточно отправиться «на картошку», как житель омского Лузино.  Мужчина копал огород, когда наткнулся на человеческий череп. Озадаченный находкой 52-летний дачник рассказал о ней своей 60-летней сожительнице. На что услышал шокирующий ответ: «Не волнуйся, это мой первый муж», пишет Daily Star.

Омичка просила своего возлюбленного не рассказывать об останках,  но он всё-таки обратился в полицию. Женщина призналась, что убила мужа ещё в далёком 1997 году. Она рассказывает, что  мужчина пришёл домой пьяным и начал её избивать. Омичка схватила топор, а после того,  как  поняла,  что сожитель мёртв, расчленила его тело и закопала у себя в огороде. Соседям женщина пояснила, что муж уехал на заработки, больше его никто не искал.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа.

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