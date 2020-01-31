Обзор мировых СМИ: испытания Байкалом, морозом и коронавирусом

Интернет, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Преодолеть 6 тысяч километров ради ледяной воды, устроить «морозный» перформанс и закрыть границы на замок. Телеинформ подготовил свежий выпуск «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Швейцарская часовая марка Delma вышла на новый уровень, чтобы продемонстрировать, как её новые часы для дайвинга Blue Shark III способны выдерживать самые экстремальные условия. Компания и команда опытных дайверов, кинематографистов и фотографов преодолели 6 тысяч км от своей штаб-квартиры в Ленгнау до озера Байкал, где средняя температура воздуха составляет -21 градусов, а зимой толщина льда достигает двух метров. Озеро существует уже более 25 миллионов лет, а температура воды чуть выше нуля, около 3 градусов подо льдом, пишет Watchpro . Коллекция Blue Shark была разработана для глубоководных приключений и создана для работы в самых суровых условиях с водонепроницаемостью до 4000 метров. Чтобы достичь такого уровня, спецификации очень строгие: четкий циферблат и однонаправленная вращающаяся рамка. Часы оснащены автоматическим механизмом с запасом хода 38 часов и гелиевым клапаном, который постепенно выпускает захваченный газ, сохраняя водонепроницаемость часов в такой же степени, как и безопасность дайвера. Быстрозамороженная одежда, «фейерверк» с горячей водой, купание в ледяной и снежной ваннах, водочные леденцы на палочке, катание на собачьих упряжках – сибиряки умеют себя развлечь даже в самые лютые морозы. Вот, например, в Якутии местная жительница превратила свои постиранные вещи в настоящие произведения искусства. Пара минут – все, что нужно, чтобы получить эти потрясающие результаты. она также показывает, как полотенце превращается в зимний стол, а её обед из лапшой быстрого приготовления становится хрустящим моментально, пишет The Siberian Times . Несколько популярных блогеров и фотографов объединились с местными гидами и отправилиcь в два места в Якутии – Верхоянск и Оймякон, которые борются за звание самого холодного населенного пункта в мире. Еще в 1892 году в Верхоянске была зарегистрирована температура -67,8 градусов, а в Оймяконе в 1933 году – -67,7 градусов. Поездка этого года преследовала цель подготовить почву для будущего туристического маршрута, по которому гости будут проходить в надежде «поймать» температуру воздуха ниже -65 градусов. И, кстати, многие сибиряки жалуются на то, что зимы стали очень мягкими в последние годы. А вот туристам, которые хотели бы отправиться в Китай, не повезло. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о закрытии границы в Дальневосточном регионе, чтобы предотвратить распространение коронавируса из Китая в России. У России и Китая больше четырех тысяч километров общей границы, через которую осуществляется активное движение. По данным на 28 января, в России не было зафиксировано ни одного случая заражения. Однако чиновники считают, что распространение вируса в России в дальнейшем исключить нельзя, пишет Helsingin Sanomat . Опасения не так уж и беспочвенны, ведь за довольно короткий срок Россия стала одним из самых популярных маршрутов для китайских туристов. По предварительным оценкам, в 2019 году в России побывали два миллиона китайских туристов. Они оставляют в России гораздо большие суммы денег, чем туристы из других стран, потому вспышка пневмонии окажет существенное влияние на экономику страны и туротрасли. В Китае остаются и около 7 тысяч россиян. Российские компании прекратили продажу групповых туров в Китай, оставшихся там туристов срочно вывозят. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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