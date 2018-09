Обзор мировых СМИ: каннибализм в Сибири и инопланетяне на Байкале

Интернет, 30.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Учёные нашли доказательства древнего каннибализма в Сибири, уфологи рассказали об инопланетной жизни на дне Байкала, а скандальная история об иркутской модели в Дубае обросла новыми подробностями. Телеинформ подготовил последний сентябрьский выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». В Новосибирской области археологи обнаружили весьма ошеломляющую находку – яму для консервирования эпохи раннего неолита. Помимо костей и чешуи рыб, исследователям попались скелеты животных, а также кости взрослого и ребёнка. По мнению археологов, люди были изрублены, на костях заметны следы от огня. Вероятно, речь идёт о каннибализме, пишет The Kozz Post . Человеческие останки находились на глубине двух метров под землей в Усть-Тартасе. Раньше в Западной Сибири не находили настолько древние антропологические остатки. Находки позволят учёным определить, как жили самые ранние поселенцы региона, кроме того, можно выяснить, как проходили погребальные обряды. Байкал – место во многом удивительное, нередко здесь происходят необъяснимые события, что позволяет людям, склонным к мистике, строить невероятные догадки о природе вещей. Очередное сенсационное заявление, например, недавно сделали уфологи. По их предположениям, на дне Байкала давно уже живут инопланетяне с таинственной планеты Нибиру. Некоторые идут в своих идеях ещё дальше: якобы на дне озера расположился целый флот пришельцев, пишет The Stopru . Кроме того, уфологи отмечают, что одно из землетрясений на озере Байкал совпало с ожидаемым временем появления «смертельной звезды» у Земли. Теоретики заговоров считают, что это доказывает приведение к боеготовности кораблей инопланетян с Нибиру до высадки на Землю. Ну и, конечно, не обошлось без новых предсказаний конца света. Внезапно получила продолжение и тёмная история с 23-летней иркутянкой Екатериной Стецюк, якобы прыгнувшей с шестого этажа дубайского отеля, чтобы спастись от насильника. Позже девушку отправили в тюрьму за покушение на пакистанского шейха. Недавно модель дала первое после заключения интервью. Девушка утверждает, что попытку изнасилования совершил её 39-летний босс. Она якобы боролась с ним прежде, чем голой выпрыгнуть из окна, пишет Daily Mail . Иркутянка рассказала, что оказалась наедине с пакистанцем в рабочее время. Он предложил ей алкогольные напитки, но девушка якобы отказалась. Потом мужчина коснулся колен модели, она в ответ ударила его руку. Пакистанец рассвирепел, Екатерина пыталась уйти, но он схватил её за волосы и затащил обратно в комнату, схватил нож, прижал к стене девушку и начал душить. Мужчина потребовал, чтобы девушка разделась, она, испугавшись, подчинилась. После падения модель оказалась в больнице, а полиция вытащила её из койки и отправила в тюрьму. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.