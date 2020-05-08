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10.05.2020

Обзор мировых СМИ: климат, пожары и метеорит

Интернет, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы климата, лесные пожары и новая теория о тунгусском метеорите. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Как климат связан с национальной безопасностью? Элементарно. Рачительное управление природными богатствами – почвами и лесами, например, – даёт людям оставаться, а не уезжать из родных мест. К такому выводу пришёл американец Брайс Брей, который решил детально исследовать вопрос. Он уже провёл несколько экспедиций, чтобы подкрепить свою теорию фактами и наблюдениям. Побывал Брайс и у берегов озера Байкал. До этого американец посетил Мексику, где смог узнать, как в прибрежных городах и горных деревнях общины управляют своими природными ресурсами. Это позволило ему сделать вывод, что экономические проблемы поселений у Байкала связаны как раз таки с управлением ресурсами, пишет Middlebury.edu.

Обзор мировых СМИ: климат, пожары и метеорит

Теперь путь исследователя лежит в Сенегал, где он изучит возможности для страны сократить отток населения. По мнению учёного, нестабильность любой экономики, обусловленной природными факторами, не является неизбежной. Государства, которые внимательно относятся к вопросу взаимосвязи климата и безопасности, вполне могут сделать так, чтобы быть полностью готовыми к разным кризисам. А это значит, что и население будет чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне.

Тема природных катаклизмов Сибири очень близка. Сейчас в регионе наступил самый сезон лесных пожаров. Причём с каждым годом ситуация всё более критическая. Например, в Красноярске нынче горит в 10 раз больше территории, чем в прошлом году, в Забайкалье – в три раза, а в Амурской области – в полтора раза. В одном только Забайкальском крае природные пожары распространились на 200 тысячах гектаров  – это больше, чем весь остров Мауи на Гавайях. По всему сибирскому ландшафту прокатились тучи дыма, пишет Sciencealert.

Обзор мировых СМИ: климат, пожары и метеорит

Аномально тёплая зима, засушливая весна и человеческий фактор внесли коррективы в прогнозы властей. Против них сыграл и режим самоизоляции из-за коронавируса, поскольку люди просто не могут уже себя держать взаперти и вырываются за город на отдых. Девять сибирских регионов пострадали от этих пожаров. Учёные, меж тем, говорят, что, поскольку средняя глобальная температура продолжает расти, лесные пожары будут становиться всё более опасными и более частыми.

Ещё одной природное явление, которое уже больше ста лет не даёт покоя учёным – это тунгусский метеорит. На днях стало известно, что исследователи выдвинули новую теорию о том, что небесное тепло прошло сквозь атмосферу Земли на высоте от десяти до 15 километров. То есть фактически разрушения, нанесённые им, стали результатом не прямого удара, а ударной волны через атмосферу. Это может объяснить, почему до сих пор не найдено ни кусочка метеорита. Предположительно, он двигался с феноменальной скоростью 20 километров в секунду, а затем улетел в космическое пространство, потеряв примерно половину своего веса, превышающего 30 миллионов тонн, пишет The Siberian Times.

Обзор мировых СМИ: климат, пожары и метеорит

Найдена и возможная причиной пожаров в эпицентре «падения» метеорита. Новое исследование показало, что оно могло быть вызвано интенсивным светом «головы» астероида, температура которой могла составлять около 10 тысяч градусов. Расчеты показали, что метеор пролетал над эпицентром примерно одну секунду, нагревая лес до такой степени, что тот загорелся. Учёные также предполагают, что космическое тело состояло из железа, а не из камня или льда. Отсутствие железных капель вокруг эпицентра объясняется высокой скоростью космического тела при прохождении через атмосферу Земли.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке.

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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2020 году в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике Иркутской области.
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В Иркутске сняли «карантинный клип» в поддержку людей, которые трудятся во время самоизоляции03.05.2020
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Иркутск, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский режиссер Сергей Дубас снял «карантинный клип» в поддержку людей, которые трудятся во время самоизоляции. Героями видео стали обычные жители города: врачи, полицейские, спасатели, кассиры, пекари, электромонтеры и другие представители важнейших профессий. Музыку и текст создали иркутские музыканты.
Обзор мировых СМИ: мечты о путешествиях, гипотеза о миграции и теория о поджоге03.05.2020
2020-05-02-11-10-21
Интернет, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Новая история о Транссибе, как древние люди пробирались в Западную Сибирь и кто подозревается в поджоге леса на севере Иркутской области. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Число заказов SIM-карт Tele2 в Иркутской области на дом выросло в 5,5 раз01.05.2020
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Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 зафиксировала пятикратный рост числа заказов SIM-карт с доставкой на дом в период самоизоляции в Иркутской области. При выборе продуктового предложения клиенты отдают предпочтение тарифу «Мой онлайн». Получить свой заказ не выходя из дома, можно в 35 крупных и небольших населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Где проводили время жители Приангарья в апреле? МТС составила рейтинг самых качающих районов01.05.2020
2020-05-01-07-06-23
МТС проанализировала потребление мобильного интернет-трафика абонентами в Иркутске и пригороде и составил рейтинг самых качающих районов в апреле. В целом потребление мобильного интернета в регионе выросло на 20 процентов, голосовых услуг – на 15 процентов, пишет пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Tele2 продлила бесплатные мессенджеры за рубежом до 15 мая01.05.2020
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Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 продлевает возможность бесплатно обмениваться в мессенджерах текстовыми сообщениями в международном роуминге. Услуга доступна в ряде стран мира, включая европейские, азиатские направления, Австралию и США. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
«Дом по другим правилам» от Tele2 – лучшее место для самоизоляции иркутян30.04.2020
2020-04-30-08-13-52
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 презентовал свои решения для тех, кто скучает в самоизоляции. Теперь благодаря новому цифровому проекту Tele2 пользователи смогут встречаться и общаться в «Доме по другим правилам», а также смотреть фильмы, лекции, вместе посещать концерты и готовить что-нибудь на кухне. На днях оператор провел онлайн-экскурсию по цифровому дому.
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2020-04-30-04-25-34
Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС запустила программы онлайн-концертов «Карантинники» на платформе МТС ТВ. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Иркутянам покажут онлайн-выставку «Фронтовой портрет. Судьба солдата»30.04.2020
2020-04-29-14-35-41
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На официальном сайте Иркутского областного краеведческого музея с 1 мая представят выставку «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Экспозиция является совместным проектом Музея Победы (Москва) и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
Студенты ИрГУПС запустили флешмоб «Скучаю по #вузкоторымягоржусь»29.04.2020
2020-04-29-08-08-02
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Студенты ИрГУПС запустили в сети флешмоб «Скучаю по #вузкоторымягоржусь». Об этом сообщает пресс-служба вуза.  
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников28.04.2020
2020-04-28-09-53-29
Иркутская область, Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: 50 оттенков ковида28.04.2020
-facebook-50-
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2020-04-28-04-11-47
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном краеведческом музее 30 апреля состоится онлайн-открытие фотовыставки «Воистину бессмертный!» иркутского фотохудожника Анатолия Бызова. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Иркутский зоосад продолжает акцию по онлайн-кормлению животных27.04.2020
2020-04-27-03-23-28
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 28 апреля снова проводит акцию «Вкусный вторник». На этот раз дистанционно покормить и получить персональную видеоблагодарность с демонстрацией кормления можно будет не только в отношении копытных и грызунов, но и хищников.
Обзор мировых СМИ: Байкал и древняя жуть26.04.2020
2020-04-25-16-43-48
Интернет, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Байкал с высоты птичьего полёта и в музыке, а также погребальные ритуалы скифов древней Сибири. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает иркутян в «Дом по другим правилам»25.04.2020
2020-04-25-04-39-16
Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 создала особое digital-пространство: здесь можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны. В «Доме по другим правилам» Tele2 пройдут лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России24.04.2020
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата РФ обратилась к руководителям российских регионов с предложением разработать комплекс мер для поддержки местных коммерческих медиа, включая печатные издания, теле– и радиоканалы, интернет-медиа и независимых журналистов-предпринимателей.
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2020-04-24-03-03-03
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Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-кинотеатр начал работать на официальном youtube-канале Иркутского областного кинофонда.
Акция «Бессмертный полк» в Иркутской области 9 мая состоится в телеформате23.04.2020
2020-04-22-10-29-54
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» в Иркутской области 9 мая состоится в телеформате. Фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала АИСТ.
День Победы в Иркутской области отметят онлайн22.04.2020
2020-04-22-04-08-55
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Жителей Приангарья приглашают пройти тематический онлайн-тест по лесным пожарам21.04.2020
2020-04-21-08-19-27
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» организовало онлайн-квиз по лесным пожарам. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Сострадание к власти, мир после пандемии и глобальный раскол общества21.04.2020
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Иркутский зоосад предлагает горожанам покормить животных дистанционно и получить видеоответ20.04.2020
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Обзор мировых СМИ: послания от путешественников19.04.2020
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Интернет, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Ирландские авантюристы побили два мировых рекорда на льду Байкала, карантин на Ольхоне и как путешественник из Зальцбурга успел улететь на родину.  Об этом – в новом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» от Телеинформа.
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