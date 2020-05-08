Обзор мировых СМИ: климат, пожары и метеорит

Интернет, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы климата, лесные пожары и новая теория о тунгусском метеорите. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Как климат связан с национальной безопасностью? Элементарно. Рачительное управление природными богатствами – почвами и лесами, например, – даёт людям оставаться, а не уезжать из родных мест. К такому выводу пришёл американец Брайс Брей, который решил детально исследовать вопрос. Он уже провёл несколько экспедиций, чтобы подкрепить свою теорию фактами и наблюдениям. Побывал Брайс и у берегов озера Байкал. До этого американец посетил Мексику, где смог узнать, как в прибрежных городах и горных деревнях общины управляют своими природными ресурсами. Это позволило ему сделать вывод, что экономические проблемы поселений у Байкала связаны как раз таки с управлением ресурсами, пишет Middlebury.edu . Теперь путь исследователя лежит в Сенегал, где он изучит возможности для страны сократить отток населения. По мнению учёного, нестабильность любой экономики, обусловленной природными факторами, не является неизбежной. Государства, которые внимательно относятся к вопросу взаимосвязи климата и безопасности, вполне могут сделать так, чтобы быть полностью готовыми к разным кризисам. А это значит, что и население будет чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне. Тема природных катаклизмов Сибири очень близка. Сейчас в регионе наступил самый сезон лесных пожаров. Причём с каждым годом ситуация всё более критическая. Например, в Красноярске нынче горит в 10 раз больше территории, чем в прошлом году, в Забайкалье – в три раза, а в Амурской области – в полтора раза. В одном только Забайкальском крае природные пожары распространились на 200 тысячах гектаров – это больше, чем весь остров Мауи на Гавайях. По всему сибирскому ландшафту прокатились тучи дыма, пишет Sciencealert. Аномально тёплая зима, засушливая весна и человеческий фактор внесли коррективы в прогнозы властей. Против них сыграл и режим самоизоляции из-за коронавируса, поскольку люди просто не могут уже себя держать взаперти и вырываются за город на отдых. Девять сибирских регионов пострадали от этих пожаров. Учёные, меж тем, говорят, что, поскольку средняя глобальная температура продолжает расти, лесные пожары будут становиться всё более опасными и более частыми. Ещё одной природное явление, которое уже больше ста лет не даёт покоя учёным – это тунгусский метеорит. На днях стало известно, что исследователи выдвинули новую теорию о том, что небесное тепло прошло сквозь атмосферу Земли на высоте от десяти до 15 километров. То есть фактически разрушения, нанесённые им, стали результатом не прямого удара, а ударной волны через атмосферу. Это может объяснить, почему до сих пор не найдено ни кусочка метеорита. Предположительно, он двигался с феноменальной скоростью 20 километров в секунду, а затем улетел в космическое пространство, потеряв примерно половину своего веса, превышающего 30 миллионов тонн, пишет The Siberian Times . Найдена и возможная причиной пожаров в эпицентре «падения» метеорита. Новое исследование показало, что оно могло быть вызвано интенсивным светом «головы» астероида, температура которой могла составлять около 10 тысяч градусов. Расчеты показали, что метеор пролетал над эпицентром примерно одну секунду, нагревая лес до такой степени, что тот загорелся. Учёные также предполагают, что космическое тело состояло из железа, а не из камня или льда. Отсутствие железных капель вокруг эпицентра объясняется высокой скоростью космического тела при прохождении через атмосферу Земли. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

мировые сми

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.