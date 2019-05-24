Обзор мировых СМИ: климат-протесты, вызов науке и станет ли дальневосточный гектар китайским

Интернет, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и ещё нескольких городах России 24 мая прошли пикеты против изменения климата, история о «хождении» нетленного ламы Даши Итигэлова и попадёт ли дальневосточный гектар в руки китайцам. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

О том, что климат меняется и довольно быстро, говорят уже ни один год. Особенно тему педалируют на Западе, который давно оставил позади Россию с точки зрения отношения к экологии в целом. Однако и до нашей страны докатились отголоски движения против изменения климата. Всё начинается, как водится, с активистов. Зачинателем борьбы за климат в России стал 24-летний студент-музыкант Аршак Мачикян из Москвы, в 24 мая прошла всемирная акция, в которую также включился Иркутск, Киров, Ярославль, Благовещенск, Санкт-Петербург, Саратов и Нижний Новгород, пишет Climate home news .

Впрочем, ни для кого не секрет, что протестовать в России сложно: акции требуют согласования с властями. Потому активисты пока предпочитают одиночные пикеты – самый малоэффективный способ подать свой голос. Но видимый протест необходим, особенно в Москве, потому Аршак Мачикян решил каждую пятницу пикетировать на Пушкинской площади. Он делает это уже десять недель.

На минувшей неделе в иноСМИ всплыла нашумевшая несколько лет назад история о том, что нетленное тело Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова перемещалось по Иволгинскому дацану, где оно хранится. Дело было в октябре 2016 года. Кадры, обнародованные тогда, демонстрировали нечёткое изображение фигуры, сидящей на ковре. Бурятские буддисты восприняли это как знак, предполагая, что дух ламы призывает к миру во всём мире. Некоторые посчитали «хождение» ламы новым вызовом науке, пишет The Epoch Times.

Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов «ушёл в нирвану» 92 года назад, но его феномен в современной истории обсуждают до сих пор. Его эксгумировали трижды, но ни разу не обнаружили признаки разложения тела. В 2002 году по результатам исследования учёные заявили, что останки находятся в таком состоянии, будто человек умер не более чем 36 часов назад. Тело, сохранившееся в медитативном «положении лотоса», до сих пор находится в Иволгинском дацане, несколько раз в год его выносят, чтобы люди могли получить благословение нетленного ламы.

В китайской прессе на минувшей неделе в очередной раз попытались развеять страхи россиян. Речь на этот раз шла о дальневосточном гектаре, который предлагается сдавать иностранцам. Инвесторам на откуп намерены дать до миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. По предварительным оценкам, половина этой земли может быть сдана в аренду гражданам КНР. Китайские фермеры могут заинтересоваться в выращивании соевых бобов, пшеницы и картофеля, пишет World.huanqiu.com.

Оптимизм властей разделяют далеко не все. В частности, из-за негативного бэкграунда в виде «пластиковых» овощей, выращенных с помощью пестицидов и других стимулирующих химических веществ, которые могут нанести ущерб экологии и ухудшить качество почвы. Китайское издание, однако, отмечает, что при разумном использовании удобрений вреда удастся избежать – достаточно лишь проверять все ввозимые химические удобрения.

Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке.