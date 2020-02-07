Обзор мировых СМИ: кого нельзя пускать на Байкал, японское направление и история Транссиба

Интернет, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Почему китайцев нельзя пускать на Байкал, японские туркомпании стремятся покорить Дальний Восток и героическое строительство Транссибирской магистрали. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Китайцы очень любят посещать Россию, туристов становится всё больше, в связи с этим возникают проблемы. Больше всего – в Прибайкалье. Уже 50 тысяч человек подали петицию с требованием запретить въезд китайским туристам на Байкале, чтобы не допустить превращения региона в одну из провинций Китая. С притоком большого числа китайских туристов и предприятий, местных всё больше беспокоит «китайская» оккупация земель Прибайкалья и загрязнение озера, пишет Baijiahao . В каждое время года озеро по-своему прекрасно, а зимой оно превращается в большое белое ледяное поле. Приток китайских туристов не приносит большого дохода региону, потому что у них есть свои операторы, отели, водители. Они плохо относятся к окружающей среде и повсюду выбрасывают мусор, загрязняют озеро Байкал, потому китайцам нужно запретить им приезжать сюда, пишет автор. «Озеро Байкал, несомненно, прекрасное место, которые нужно беречь. Поэтому ещё раз напоминаю гражданам Китая, путешествующим во время новогодних каникул, что нужно быть цивилизованными и, покидая живописное место, убирать за собой мусор», – заключает он. Между тем, на Россию обратили свой взор туристические компании Японии. Это стало возможным благодаря развитию авиасообщения между странами. Туристическая индустрия Японии активно работает над возможностями увеличения туристических потоков на российском направлении до 400 тысяч человек. При этом российское направление подразделяется на три больших целевых сегмента — европейская Россия на западе, Сибирь и Дальний Восток, пишет Hokkaido Shimbun . С февраля этого года российский Владивосток и аэропорт Нарита свяжут новые авиарейсы. В результате значительно вырастет число тургрупп, которые будут путешествовать по всему дальневосточному региону России. В относительной близости от Владивостока, например, расположены такие удивительные российские города, как Улан-Удэ, Иркутск и другие. Кроме того, становятся возможными туры на Байкал по Транссибирской магистрали. Кстати, истории Транссиба посвящена статья в испанской прессе. Магистраль до сих пор остается самой длинной во всём мире. На пути к Тихому океану Транссиб пересекает горные хребты, большие реки и почти непроходимые леса – в те времена по скорости строительства Транссибу не было равных, ведь она была построена за 15 лет. До строительства железной дороги единственный путь через Сибирь пролегал по дороге, большую часть года непроходимой. Зимой по этому пути едва могли проехать кареты или пройти колонны заключённых на каторгу, пишет La Vanguardia . В 1886 году император Александр Третий объявил конкурс «идей» для строительства магистрали. В 1891 году была объявлена возможность начать работы с двух точек – Владивостока у Тихого океана и Челябинска на юге Урала. 19 мая 1891 года в 10 часов утра во Владивостоке дали официальный старт стройке века. Большая часть маршрута проходила по густым лесам, глубоким рекам, озёрам и болотам. Самой сложной частью работ стала прокладка путей вокруг Байкала, для которой пришлось использовать взрывчатку для строительства туннелей и сложных сооружений над реками. Сегодня практически невозможно оценить реальный объем общих выполненных работ. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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