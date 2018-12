Обзор мировых СМИ: конец кровавого маньяка и новости из Денисовой пещеры

Интернет, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарскому маньяку Михаилу Попкову вынесли второй пожизненный приговор, а в Денисовой пещере нашли новые артефакты. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». В Иркутске на минувшей неделе создали прецедент в российском праве: суд приговорил ко второму пожизненному сроку ангарского маньяка Михаила Попкова. Весть разошлась далеко за пределы Иркутской области и России. Экс-милиционер терроризировал свой родной город в течение почти двух десятилетий, заманивая женщин в свою машину поздно вечером, а затем убивая их с помощью таких инструментов, как топоры и лопаты, сообщает The Guardian . В 2015 году Михаил Попков был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Новый приговор он получил ещё за более чем полусотню убийств. При этом 14 жертв были не опознаны, а сам маньяк называл себя «уборщиком». Попкова суд также лишил звания младшего лейтенанта и государственной пенсии. Маньяк заявил, что «разочарован» потерей пенсии. Знаменитый природный и археологический памятник Алтайского края – Денисова пещера – продолжает преподносить сюрпризы. На минувшей неделе стало известно сразу о двух древних артефактах. Во-первых, археологи обнаружили древний цветной «карандаш» возрастом 50 тысяч лет. Пещерные жители использовали гематитовый мелок для художественных целей, пишет The Siberian Times . Древний «карандаш» нашли ещё летом в южной галерее пещеры. Кусочек гематита был обработан. Ранее археологи обнаружили похожие «карандаши» в палеолитическом поселении примерно в 120 километрах от пещеры. Такие древние орудия для рисования были найдены и в Африке, но сибирская находка может оказаться одной из старейших обнаруженных в Евразии. Ещё один артефакт из Денисовой пещеры – диадема из бивня мамонта, которая датируется примерно тем же возрастом, что и «карандаш». Тиара представляет из себя изогнутый фрагмент из слоновой кости, отломанный от более крупного куска. Эксперты полагают, что она нужна была чисто для практических целей и использовалась, скорее всего, для того чтобы волосы не попадали в глаза, пишет Inquisitr . Учитывая размеры объекта, археологи делают вывод, что тиара была сделана скорее для мужчины, а не для украшения лба женщины. Несмотря на явные следы «износа», обнаруженные на древней тиаре, объект сохраняет грубую, но неоспоримую красоту и имеет большое значение для антропологии. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.