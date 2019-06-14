Обзор мировых СМИ: «красная тряпка» для иркутян и новости науки

Интернет, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Реакция иркутян на китайских туристов, могут ли изменения климата сделать Сибирь более комфортной для жизни и новая археологическая находка в вечной мерзлоте. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». На мировой геополитической сцене президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин представляются друзьями, объединёнными общими интересами и взаимной личной симпатией. Но чем дальше от Москвы, тем сильнее недовольство населения «китайской интервенцией». Обида на китайских туристов, которые в последние годы появляются в огромных количествах на Байкале, в Иркутске и других территориях Сибири и Дальнего Востока, не уникальны для России. Но страх этот связан не с растущим экономическим влияниям Китая, тем что сосед-гигант «проглотит» национальное наследие Сибири, пишет AsiaTimes. Этот страх сработал на закрытие строящегося завода по розливу воды Байкала в слюдянском Култуке. Сибирский эколог Александр Колотов согласился, что есть некоторые проблемы с расположением предприятия, но вместе с тем отметил, что «антикитайский фактор очень ясен» в протесте. А главный редактор одного из иркутских новостных порталов Светлана Павлова добавляет, что китайцы – это «красная тряпка» для сибиряков. Строительный бум в незаконных китайских отелях приводит в ярость россиян, которые не могут получить разрешение на строительство на берегу Байкала, кроме того, местные жители не зарабатывают деньги на китайских туристах, которые обслуживаются китайскими фирмами. Опасения также нависают над загрязнением озера. С другой стороны, для местных властей поток посетителей – это возможность для экономического развития в отдалённом регионе. Одним из сдерживающих заселение Сибири факторов всегда был суровый климат. Но ситуация постепенно меняется и в этой сфере. Результаты последние исследования показали, что перемены, которые происходят уже сейчас, могут сделать некоторые районы азиатской России более пригодными для обитания, причем раньше, чем ожидалось – уже к 2080 году, пишет Edgy.app . С улучшением климата способность территории привлекать и удерживать население, по прогнозам учёных, увеличится в пять раз. Более тёплый климат будет способствовать выращиванию и распространению новых сельскохозяйственных культур. Но освоение земель зависит также от социальной, политической и экономической политики властей. В первую очередь, будут заселены земли с развитой инфраструктурой и высоким сельскохозяйственным потенциалом. Климатические изменения особенно видны на якутской вечной мерзлоте, о чём иноСМИ уже неоднократно писали. А ведь этот «природный холодильник» до сих пор преподносит сюрпризы. Например, прошлым летом на берегу реки Тирехтях житель Якутии обнаружил голову волка с шерстью и острыми клыками, очень хорошо сохранившегося в условиях вечной мерзлоты. Мужчина передал находку учёным, которые, в свою очередь определили, что зверь жил примерно 40 тысяч лет назад, то есть в плейстоценовую эпоху. Волк при этом был взрослым –на момент гибели его возраст составлял от двух до четырёх лет. Длина найденной головы составляет 40 сантиметров – примерно половина длины тела современных волков, пишет Live Science. Это первые останки взрослого волка плейстоценовой эпохи, обнаруженные в отличном состоянии. Теперь учёные из Шведского музея естественной истории изучат ДНК головы и сравнят генетическую информацию с данными современных волков. Кстати, якутская волчья голова была выставлена в Токио в рамках экспозиции, посвящённой шерстистым мамонтам и другим существам, чьи останки были найдены в вечной мерзлоте. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мировые сми

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