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15.06.2019

Обзор мировых СМИ: «красная тряпка» для иркутян и новости науки

Интернет, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Реакция иркутян на китайских туристов, могут ли изменения климата сделать Сибирь более комфортной для жизни и новая археологическая находка в вечной мерзлоте. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

На мировой геополитической сцене президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин представляются друзьями, объединёнными общими интересами и взаимной личной симпатией. Но чем дальше от Москвы, тем сильнее недовольство населения «китайской интервенцией».  Обида на китайских туристов, которые в последние годы появляются в огромных количествах на Байкале, в Иркутске и других территориях Сибири и Дальнего Востока, не уникальны для России. Но страх этот связан не с растущим экономическим влияниям Китая, тем что сосед-гигант «проглотит» национальное наследие Сибири, пишет AsiaTimes.

Обзор мировых СМИ: «красная тряпка» для иркутян и новости науки

Этот страх сработал на закрытие строящегося завода по розливу воды Байкала в слюдянском Култуке. Сибирский эколог Александр Колотов согласился, что есть некоторые проблемы с расположением предприятия, но вместе с тем отметил, что «антикитайский фактор очень ясен» в протесте. А главный редактор одного из иркутских новостных порталов Светлана Павлова добавляет, что китайцы – это «красная тряпка» для сибиряков. Строительный бум в незаконных китайских отелях приводит в ярость россиян, которые не могут получить разрешение на строительство на берегу Байкала, кроме того, местные жители не зарабатывают деньги на китайских туристах, которые обслуживаются китайскими фирмами. Опасения также нависают над загрязнением озера. С другой стороны, для местных властей поток посетителей – это возможность для экономического развития в отдалённом регионе.

Одним из сдерживающих заселение Сибири факторов всегда был суровый климат. Но ситуация постепенно меняется и в этой сфере. Результаты последние исследования показали, что перемены, которые происходят уже сейчас, могут сделать некоторые районы азиатской России более пригодными для обитания, причем раньше, чем ожидалось – уже к 2080 году, пишет Edgy.app.

Обзор мировых СМИ: «красная тряпка» для иркутян и новости науки

С улучшением климата способность территории привлекать и удерживать население, по прогнозам учёных, увеличится в пять раз. Более тёплый климат будет способствовать выращиванию и распространению новых сельскохозяйственных культур. Но освоение земель зависит также от социальной, политической и экономической политики властей. В первую очередь,  будут заселены земли с развитой инфраструктурой и высоким сельскохозяйственным потенциалом.

Климатические изменения особенно видны на якутской вечной мерзлоте, о чём иноСМИ уже неоднократно писали. А ведь этот «природный холодильник» до сих пор преподносит сюрпризы. Например, прошлым летом на берегу реки Тирехтях житель Якутии обнаружил голову волка с шерстью и острыми клыками, очень хорошо сохранившегося в условиях вечной мерзлоты. Мужчина передал находку учёным, которые, в свою очередь определили, что зверь жил примерно 40 тысяч лет назад, то есть в плейстоценовую эпоху. Волк при этом был взрослым –на момент гибели его возраст составлял от двух до четырёх лет. Длина найденной головы составляет 40 сантиметров – примерно половина длины тела современных волков, пишет Live Science.

Обзор мировых СМИ: «красная тряпка» для иркутян и новости науки

Это первые останки взрослого волка плейстоценовой эпохи, обнаруженные в отличном состоянии. Теперь учёные из Шведского музея естественной истории изучат ДНК головы и сравнят генетическую информацию с данными современных волков. Кстати, якутская волчья голова была выставлена в Токио в рамках экспозиции, посвящённой шерстистым мамонтам и другим существам, чьи останки были найдены в вечной мерзлоте.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке.

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Обзор мировых СМИ: «красная тряпка» для иркутян и новости науки15.06.2019
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Интернет, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Реакция иркутян на китайских туристов, могут ли изменения климата сделать Сибирь более комфортной для жизни и новая археологическая находка в вечной мерзлоте. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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Иркутск, СФО, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Ростелеком» вручил дипломы и ценные подарки иркутским участникам регионального этапа восьмого конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который в этом году оператор проводит в партнерстве с компанией Ericsson. Мероприятие состоялось в иркутском отделении Союза журналистов России, сообщает пресс-служба компании.
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Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Ростелеком» на «Фестивале загородной жизни», который прошел в Иркутске в последние дни мая, представил «Умный дом». Гости мероприятия тестировали услугу в специально организованной интерактивной зоне.
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2019-05-31-05-38-55
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-facebook-
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2019-05-28-10-51-08
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Народное голосование интернет-конкурса «Самый красивый доктор Иркутска» стартовало на сайте irkutskinform.ru.
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Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года отменяется плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее «Ростелеком» уже обнулил стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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2019-05-28-03-01-20
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутска утром 28 мая могли наблюдать настоящий снегопад. С неба падали крупные хлопья. Правда на земле они почти сразу таяли.
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Москва, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Скандально известный стилист и шоумен Сергей Зверев на вручение премий RU TV пришел с плакатом «Спаси Байкал».
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2019-05-25-14-04-56
Москва, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запустила в сети «ВКонтакте» бота, который превращает привычные аудиосообщения в рэп-треки. Пользователи могут попробовать себя в роли мастера речитатива, устроить рэп-баттл и отточить свое исполнение, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
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2019-05-25-13-53-20
Интернет, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и ещё нескольких городах России 24 мая прошли пикеты против изменения климата, история о «хождении» нетленного ламы Даши Итигэлова и попадёт ли дальневосточный гектар в руки китайцам. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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2019-05-24-09-14-06
Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года операторы «большой четверки» увеличили количество базовых станций стандарта LTE на 11%, составив на 1 мая 272 тысяч 678 штук. При этом ПАО «МегаФон» остается лидером по числу базовых станций данного стандарта, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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