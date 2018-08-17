Обзор мировых СМИ: куда приводят мечты

Интернет, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - От Транссиба до мечты переплыть Байкал и . Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Отправиться на Мачу-Пикчу или покорить Транссиб – зачастую подобные мечты кажутся невыполнимыми. Но люди, которые лицом к лицу столкнулись со смертельными болезнями, нередко доказывают, что невозможное возможно. Так случилось и с Фелисити Прайс и её мужем, в 40 лет заболевшим раком. Пара на своём примере осознала, что жизнь коротка, и отправилась в транссибирское путешествие. Впрочем, в путь они отправились с комфортом, приобретя билет в первый класс, чтобы избежать всех «прелестей» русского плацкарта, рассказывает британка на страницах Stuff . Впрочем, некоторые стереотипы о российской действительности для путешественников были разрушены. Например, о тотальном дефиците и огромных очередях в магазинах. К тому же товары в российских супермаркетах оказались гораздо дешевле, чем на родине Фелисти Прайс. Вторым сюрпризом для британцев стал тот факт, что им не было скучно даже в отсутствии вай-фая. Наблюдение из окна за русскими берёзами ­– идеальный способ, чтобы обрести мир, пишет путешественница. Во время своего пути она побывала в семейской деревне Табагатай, где услышала местные песни, попробовала медовуху и квас. Не обошлось и без посещения Байкала ­– туристы пропутешествовали по КБЖД, а кухня иркутских ресторанов порадовала их вкусными блюдами. Чего не скажешь о бесплатной еде в поезде. Мечты мечтам рознь. Кому-то хочется пересечь Россию в максимально комфортных условиях, а кому-то отправиться вплавь через ледяной Байкал. Таково желание 42-летнего чеха Ярослава Читила, покорившего Северный пролив между Ирландией и Шотландией. Он стал 58 человеком в мире, кто смог это сделать. Он преодолел 42 километра за 16 часов и 4 минуты. Деньги, заработанные на этом заплыве, Ярослав Читил направит в фонд помощи детям, потерявшим родителей в автокатастрофах, сообщается на Chech Radio . Байкал станет следующим вызовом для самого выносливого человека в Чехии. По словам Ярослава Читила, его желание продиктовано тем, что первыми пловцами, кто одолел самое старое и глубокое озеро в мире, были чехи – Ян Новак и Франтишек Венцловски в 1990 году. Впрочем, Ярослав Читил понимает, что победить Байкал будет непросто. В середине лета вода прогревается до 10-11 градусов Цельсия, но эта температура только в верхнем слое воды. Так что это будет очень крутой заплыв, говорит чех. Байкал и Транссиб – давно известные бренды во всём мире. В последнее время в иноСМИ всё чаще появляются истории и из другого удивительного места в России ­– Ямальского полуострова. Здесь, в отдалённой деревне Яр-Сале, живут пожилые женщины. Будучи частью кочевого сообщества оленеводов, в старости они проводят большую часть своих дней в уединении, изолированные от мира, который они любили. Фотограф Одед Вагенштейн проделал долгий путь, чтобы встретить этих «забытых» женщин, пишет BBC . За чашкой чая они делились с иностранцем своими историями, колыбельными и тоской –воспоминаниями о белых ландшафтах и ​​оленеводческих стадах, стремлениями к их родителям и мужьям и разочарованиями от чувства бесцельности. В фокусе внимания ­– пяти женщин, рождённых в 1940-е годы. Доживать они вынуждены почти в резервации, деля свой дом с кошками, пока их близкие кочуют по тундре. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке . ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.