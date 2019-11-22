Обзор мировых СМИ: ледяная симфония и сибирские протесты

Интернет, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Время вспомнить о ледяной симфонии Байкала и как Сибирь демонстрирует раскол общества. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Близится тот момент, когда Байкал постепенно сначала покроется шугой, а потом великое озеро скуёт прозрачным льдом – тем самым, который манит путешественников со всего света. Один из них в преддверии нового зимнего сезона решил поделиться с согражданами воспоминаниями о ледяной симфонии озера размером с Тайвань или Бельгию. Сибирский холод превращает байкальские острова в царство ледяных скульптур, а сам неидеально ровный лёд становится произведением искусства, благодаря трещинам большим и маленьким и пятнам, соединяющимся в узоры удивительной красоты, пишет The Star Online . Байкал полностью замерзает только в феврале, и в это время можно застать буйство красок – голубых, белых, зелёных, розовых, жёлтых… Все их можно заметить, передвигаясь по льду на хивусе – судне на воздушной подушке, передвигающееся «словно балерина». Не менее захватывающе ездить по Байкалу и на «буханке». А страха, что лёд рассыплется под колёсами совсем нет. Зато есть восторг и тёплые воспоминания. Туризм на Байкале – тема вечная. Как и стремление западных СМИ написать про «разброд и шатание» в России. Парочка таких статьей появилась и на минувшей неделе. Героем одной из них стал «депрессивный пригород Иркутска». Здешние суровые реалии, в местности в пяти часовых поясах к западу, упускаются из виду лицами, принимающими решения в Москве. Деревянный сортир как предупреждение должникам, многочисленные объявления о дешёвом кредите, листовки, предлагающие помощь бездомным и алкоголикам, – всё это свидетельствует о кризисе, считает автор заметки на Stock Daily Dish . По данным издания, официально 13% россиян сейчас живут в бедности, опрос РАНХГиС показал, что истинная статистика составила 22%. В Иркутске даже официально это 20%. Президент Владимир Путин пообещал вдвое сократить эти цифры к 2024 году, но экономика едва растёт, а недовольства явно прогрессирует. Рост цен на топливо и коммунальные услуги стоит на первом месте в списке жалоб. Налог с продаж (НДС) в новом году составит 20%. Ещё провели и пенсионную реформу. Хотя внешне жизнь в городе вполне благополучна, но протестное голосование на выборах губернатора в 2015 году – верный признак «трещины в обществе», считает автор. Не спокойно и на Русском севере. В последнее десятилетие Ямал превратился в нефтяную и газовую провинцию России, но местные жители выходят с протестами против корпоративных интересов. Причины, по которым коренные жители Ямала протестуют, понять непросто, но нужно понимать, что Ямал – это единственный регион Русского крайнего севера, где коренное население, ненцы, сохранило традиционный кочевой образ жизни. Даже отучившись в других регионах, они часто возвращаются в тундру. Растущее население ненцев столкнулось с дефицитом пастбищ из-за промышленных объектов, сообщает Advance . Обширные территории заняты топливными и энергетическими объектами, поэтому оленеводам эти земли недоступны, хотя они веками считали их своими. Более того, местные власти уже несколько раз заявляли о намерении сократить поголовье оленей. Это ещё больше обострило ситуацию, но у нененцев не нашлось лидера, который мог бы выступить в защиту интересов кочевников. Многие считают, что одной из важнейших проблем стало отсутствие местных лидеров и кризис местных организаций. Люди убеждены, что существующие региональные организации слишком мало для того, чтобы защитить права и интересы коренного населения. Именно на Ямале обнажилась стандартная дилемма: как найти баланс между традиционным образом жизни на дальнем севере и интересами крупного бизнеса, которому на традиции всё равно. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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