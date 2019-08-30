Обзор мировых СМИ: лес рубят, щепки летят, почему нельзя дружить с Китаем и что сможет МС-21

Интернет, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Чем грозят массовые вырубки лесов в Иркутской области, почему России не стоит дружить с Китаем и может ли МС-21 бросить вызов «Аирбасу» и «Боингу». Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Вырубка лесов и пожары в Иркутской области ежегодно сокращают лесные площади на 500 тысяч га, приближая экологическую катастрофу. По данным Совета по правам человека при президенте РФ, в прошлом году регион лишился 666 тысяч га леса – из-за рубок, пожаров, гибели от вредителей, болезней. В среднем леса Иркутской области сокращаются со скоростью 502 тысяч га в год. Для сравнения, площадь Иркутска составляет 28 тысяч га. Правозащитники считают масштабы лесозаготовок в Иркутской области «катастрофически истощительными», пишет русскоязычное американское издание Eurasianet . Уничтожение лесов повышает риск схода селей. В июле грязевые потоки и камнепады прервали движение поездов на Транссибирской железнодорожной магистрали и автотрассе «Байкал». Из-за риска селей эвакуировали население городов Слюдянка и Байкальск. Также опасения вызывали резервуары с токсичными отходами БЦБК. Еще большую опасность, по мнению экспертов, несет принятый в декабре закон, сокращающий площадь нерестоохранных лесополос по берегам рек. В результате под вырубку могут попасть более 50 миллионов га лесных угодий. Иркутскую область называют в числе наиболее уязвимых. Проблема массовой вырубки лесов поднимается и в другом издании. Однако этот автор говорит о том, что вырубка самых крупных в мире лесов обретает вполне реальное геополитическое значение и может привести к кончине дружбы между Россией и Китаем. Вдоль Транссибирской железной дороги сегодня стоят сотни лесопилок, на которых работают китайцы. Лес вывозят из России в Китай, где используют в строительстве, на внутреннем рынке, либо экспортируют. Китайские лесорубы, многие из которых работают нелегально, обрубают ветки спиленных деревьев и сжигают их в промышленных масштабах. Большинство сибирских пожаров, охвативших этих летом огромные площади, начались рядом с районами лесозаготовок, пишет The Times . Отношения России и Китая сейчас сталкиваются с серьёзными препятствиям – и именно в Сибири, которая является частью национального самосознания. Горделивым сибирякам Китай кажется отъявленным лицемером, но сам Китай не испытывает угрызений совести, загрязняя и отравляя Сибирь. Когда-нибудь националистические силы в Кремле могут положить конец этим взаимоотношениям, что очень порадует американский военный истэблишмент, предвкушающий раскол между двумя самыми мощными мировыми силами антилиберализма, пишет автор. Россия, кстати, показала потенциальным клиентам свой новый пассажирский лайнер МС-21, который собирается на иркутском авиазаводе. Самолет может составить конкуренцию «Боингам» и «Айрбасом», несмотря на санкции, а также проблемы с «Сухим Суперджетом-100». Машину представили на салоне МАКС-2019. МС-21 поднялся в воздух и показал потенциальным покупателям свои возможности. Но работа над этим проектом началась десять лет назад и была связана с многочисленными задержками, пишет South China Morning Post . С лайнером МС-21 российская авиационная промышленность связывает большие надежды, который был запущен в производство в 2011 году как первый постсоветский гражданский самолет. При этом каталожная цена МС-21 будет ниже, чем у его непосредственных конкурентов из числа среднемагистральных лайнеров. Президент РФ Владимир Путин на открытии авиасалона МАКС 2019 похвалил авиастроителей за реализацию такого «прорывного проекта» как МС-21. Он также заявил, что Россия находится «в числе флагманов глобальной аэрокосмической индустрии». Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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