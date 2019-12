Обзор мировых СМИ: мальчик-герой, сибирский газ и японские заключённые

Интернет, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Школьник спас девочку от похитителя в Иркутске, в Китай начинаются поставки газа из Сибири и судьба жертв сибирского заключения. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Новость о нападении на девятилетнюю девочку в Иркутске мигом облетела все издания, какие только возможно, не исключая западных таблоидов. Мужчина схватил ребёнка на улице, запихнул в машину и сел рядом с ней на заднее сиденье. Страшно представить, чем бы всё закончилось, если бы мимо не проходил 16-летний школьник, пишет The Daily Mail . Вячеслав Дорошенко возвращался с тренировки домой, когда услышал крик девочки. Юноша быстро сориентировался и обратился к 28-летнему Глебу Сизых, которых находился неподалёку. Как только злоумышленник увидел молодых людей, дал по газам и попытался сбежать вместе со школьницей в салоне. Глеб Сизых и Вячеслав Дорошенко ринулись догонять преступника на машине. В итоге мужчина высадил девочку и скрылся. Его нашли благодаря тому, что спасители малышки записали номер и марку авто преступника. Начало декабря ознаменуется тем, что по газопроводу «Сила Сибири» пустят газ в Китай. Это означает появление нового маршрута поставок из России в соседнюю страну. В Китае называют проект значительным достижением, ознаменовавшим и 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и вступление в новую эру всестороннего стратегического партнерства Китая и России. Об этом сообщает The China Morning Post . Трубопровод берет начало в районе сибирских газовых месторождений, пересекает реку Амур, которая протекает между странами, и проходит дальше к югу – в северо-восточный Китай. По трубопроводу ежегодно будет перекачиваться в Китай 38 миллиардов кубометров газа, когда он будет выведен на полную мощность. Сейчас Россия и Китай ведут переговоры о строительстве второго газопровода из Сибири. После завершения Второй мировой войны в 1945 году огромное количество японских военнопленных остались в Сибири. В университете Хитоцубаси почтили их память фотовыставкой. Всего в Сибири и Китае погибли больше 800 студентов этого вуза. Сейчас удалось установить личности около 40 человек. Японское издание Asahi вспоминает историю одного из них – Исаму Нисикиори. В июле 1945 года его призвали в армию, в то время как его жена вынашивала третьего ребёнка. В 1948 году семья Нисикиори получила похоронку, в которой сообщалось, что он умер в Харагуне Читинской области на востоке от озера Байкал из-за болезни, полученной на фронте. У Исаму была несчастная судьба: его поздно призвали в армию из-за одного глаза, за это время он успел обзавестись семьей, а потом его могилу отыскали благодаря искусственному глазу. Сейчас его останки перезахоронены на родине. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

