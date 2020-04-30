Обзор мировых СМИ: мечты о путешествиях, гипотеза о миграции и теория о поджоге

Интернет, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Новая история о Транссибе, как древние люди пробирались в Западную Сибирь и кто подозревается в поджоге леса на севере Иркутской области. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Границы в мире закрыты, путешественники томятся в ожидании, когда снова смогут оправиться в путь и делятся воспоминаниями о минувших маршрутах. Как, например, финка Катья Ремсу, которая проехала вместе со своим другом по Транссибирской железной дороге. Их путешествие продлилось 20 дней, много километров на поезде и времени в Екатеринбурге, на Байкале, в Иркутске и Владивостоке. А начали Катья и его друг в финском приграничном посёлке Вайниккала. Ночь и чуть больше суток, два часовых пояса – и путешественники оказались на границе Европы и Азии, в Екатеринбурге, где стоит задержаться на несколько дней, пишет Aamuposti. А протяжённость пути из Екатеринбурга до Байкала составляет три тысячи километров. Это 54 часа, за которые можно привыкнуть к качке в поезде и к путанице во времени и днях недели. В Иркутск по очень живописной дороге поезд прибывает в шесть утра. И хотя поездка нелегкая, Байкал того стоит. На Ольхоне можно насладиться пустынностью и простыми вещами. В Иркутске богатство контрастирует с советским наследием, встречаются и кружевные деревянные дома, и здания в стиле неоклассицизма, советская и современная архитектура. Центр Иркутска, как и центр многих других городов, очень чистый, отмечает Катья, везде чувствуешь себя в безопасности, а по культуре обслуживания и уличным пейзажам Иркутск обогнал Финляндию. После него – путь на восток. Четыре дня до Владивостока, где кажется, что ты будто попал в фильм. По сей день исследователи не могут сказать, когда именно древние народы появились в низовьях Оби на севере Приуралья и с каких земель они изначально пришли. Естественных барьеров на пути миграции древних людей 60 тысяч лет назад не было ни с востока, ни с юга. Западно-Сибирская равнина в то время не имела болот, они сформировались намного позже. Исследователи могут только сказать, что до сих пор неясно, каковы были модели миграции этих людей, были ли они из Сибири в Европу или наоборот. Сегодня они приняли в качестве рабочей гипотезы предположение, что люди могли поселиться на северных территориях Западной Сибири из разных областей, в зависимости от текущих климатических и земельных условий, пишет Arctic . Эта гипотеза о миграции людей палеолита с запада на восток (из Приуралья в низовья Оби) и возможного расселения людей на этих территориях 90 тысячи лет назад совместно проверяется экспертами из нескольких исследовательских организаций. Изначально предполагалось, что из Приуралья люди могли попасть в низовья Оби через древние долины через Уральский хребет. Чтобы проверить эту теорию, учёные создали цифровую модель Уральского хребта и прилегающих территорий. Усредняя абсолютные высоты, они смогли идентифицировать три основных вероятных маршрута миграции. Эксперты считают, что семьи палеолита, в том числе пожилые и дети, могли совершить длительные путешествия по ним. В Иркутской области, меж тем, очередной чиновничьи скандал. Глава Усть-Кута обвинил четверых работников районной администрации в попытке разжечь лесные пожары. Их якобы поймали рядом с угодьями главы города. Те, в свою очередь, заявили, что прибыли на место, чтобы заснять возгорания. Один из чиновников оказался избитым, другая сторона говорит о том, что это было результатом его падения на бревно, пишет The Moscow Times . Региональные следователи заявили, что проверят чиновника муниципального района на предмет злоупотребления властью, однако, имени его не назвали. Вместе с тем, в прессе появлялись сообщения, что работники администрации района пропали на 24 часа, предположительно, их удерживал силой глава Усть-Кута. Пока же, на беспристрастный взгляд наблюдателей, дело весьма неясное. Так что, кто прав, кто виноват разберётся следствие. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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