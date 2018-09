Обзор мировых СМИ: медвежья охота, туризм в стиле «икс-файлов» и Байкал в Венеции

Интернет, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Как может аукнуться хобби, что предлагает туристам Сибирь и чем связаны Байкал и Венеция. Телеинформ подготовил очередной выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Любое документирование реальности, особенно с помощью гаджетов, чревато последствиями. С тёмной стороной социальных сетей, которые мгновенно разносят любой скандал, уже не раз сталкивались представители элиты. Теперь с ней познакомился и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В Сети на днях появилось видео, на котором запечатлено, как глава региона участвует в охоте на медведя. Дело происходило, по официальным дынным, в ноябре 2018 года, но скандальную съёмку «слили» только сейчас, пишет RT . Видео, на котором запечатлена так называемая охота на берелоге, когда медведя расстреливают в упор, вызвало резкую критику, в том числе со стороны официальных лиц. В различные ведомства полетели жалобы и требования проверить губернатор. Его представители, в свою очередь, заявили, что отстрел был официальным, и этому предшествовали жалобы местных жителей на медведя-шатуна. Туристическую отрасль в ближайшее время ждёт масштабная выставка, посвящённая отдыху. Экспозицию в этом году пополнят сразу два сибирских региона-новичка. Это давно известная любителям Байкала Бурятия и неожиданно Омская область. Бурятия богата как природными, так и культурными сюрпризами, а в Омской области можно на себе испытать отдых с нотаками паранормальности, пишет The Eturbonews . Будущее Бурятии напрямую связано с развитием туризма. Это неудивительно, ведь республика с уникальным культурным наследием – это земля «Жемчужины Сибири», как называют озеро Байкал. Регион может предложить курортное лечение и отдых для интуристов. Прибайкальский, Баргузинский, Курумканский, Кабанский, Тункинский и Окинский районы являются наиболее перспективными в этом смысле. Омская область, которая традиционно воспринимается как промышленный регион советского образца, может предложить и кое-что ещё. В регионе находится более 20 заповедников и настоящий рай для любителей охоты и рыбалки. Для интересующихся историей есть древние поселения и деревни, курганы, религиозные памятники и гробницы, а также исторические памятники Чудской горы, Батаковский хребет. В Венеции на минувшей неделе состоялась премьера фильма «Акварель» российского документалиста Виктора Косаковского. Лента посвящена рассказу о пресной воде. Было бы удивительно, если бы в съёмки картины такой тематики не проводились бы на Байкале – самом объёмном хранилище пресной воды в мире. Также фильм снимали в районах, затронутых ураганом Ирма во Флориде, и близ водопада Анхель в Венесуэле. В итоге получился «восхитительный визуальный праздник», пишет The Hollywood Reporter . Съёмки проводились новейшими высокотехнологичными водонепроницаемыми камерами, некоторые кадры отсняты со скоростью 96 кадров в секунду. Этот поток изображений с высокой степенью чёткости показывает ледники, айсберги, горные волны, стремительные водопады – кинематографический коллаж, граничащий с абстракцией. Фильм превозносит уважение к величию естественной природы, её огромной силе и красоте, оставляя зрителям возможность самостоятельно заполнять пробелы статистикой об изменении климата. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.