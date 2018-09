Обзор мировых СМИ: «не делайте мне нервы!», уязвимое «сердце Азии» и каникулы президента

Интернет, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На последней неделе лета зарубежная пресса писала о скандале в иркутском аэропорту с участием короля гламура Сергея Зверева, о том, что происходит с Байкалом, а также рассказала об отдыхе российского президента Владимира Путина в Тыве. Телеинформ новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». В шоубизе любой страны на любом континенте всегда найдутся личности с ореолом эпатажности. Так уж вышло, что и земля байкальская подарила России такого неоднозначного героя в лице Сергея Зверева. Знаменитая «звезда», которая частенько бывает «в шоке», снова прославилась. Отдохнув на родине и воспев деревенские сортиры, стилист перед отлётом в столицы вернулся в образ и устроил скандал в иркутском аэропорту, пишет The Bobr Times . Досмотр звёздный пассажир проходил на общих основаниях, а не через вип-терминал. Стилист сорвался на персонале за то, что каждый раз, когда он проходил рамку металлоискателя, оборудование пищало. Причиной скандала стала декоративная бляшка на джинсах Сергея Зверева. «Звезда в шоке» не стеснялся в выражениях, перемежая ругань с матами, но более пользователям соцсетей запомнилась его фраза «не делайте мне нервы». Использовал ли стилист одесский юмор или просто проявил косноязычие – неизвестно. Байкал – единственный водоём в России, который охраняется отдельным законом. В его буферной зоне много чего нельзя делать, а чуть ли не каждый житель Прибайкалья может считать себя экологическим активистом. Но именно такое положение дело оказалось обоюдоострым: с одной стороны необходимость сохранить природное наследие озеро, с другой многочисленные ограничения при наличии колоссальных ресурсов тормозят развитие экономики, в первую очередь, Бурятии, пишет The Christian Science Monitor . Неудивительно, что такое удивительное природное чудо стало предметом интенсивных страстей и политической борьбы. Баланс между развитием экономики и сохранением экосистемы найти сложно. Возможно, поможет этому новый приоритетный проект по Байкалу. Путь предстоит долгий и нелёгкий, но в Москве всё сильнее растёт понимание того, что озеро нужно сохранять для будущих поколений, считают активисты. Сибирские просторы в почёте не только у рядовых туристов. Раз в год в этих краях отдыхает и президент России Владимир Путин. Тыва считается одним из любимых мест в мире 65-летнего российского лидера, сообщает The Telegraph . Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу ходили в пешие походы в горах Тывы и плавали в лодке по реке Енисей. В республике президент провёл несколько дней, затем отправился в Кемерово. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке . ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.