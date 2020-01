Обзор мировых СМИ: необычный лёд, «крёстный отец поездов» и чешский фотограф – о Сибири

Интернет, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Самого необычного вида дёд, «крёстный отец поездов» и чем очаровывает Сибирь. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Лёд – это не просто замерзшая вода. Иногда природа совершает настоящие чудеса с этим веществом. Например, Обский залив на Ямале и Финский залив в Ленинградской области производят гигантские ледяные шары, в то время как таинственные ледяные круги появляются на поверхности озера Байкал каждую весну. Ледяные «блины» образуются, когда температура колеблется около нуля. Они могут достигать 3 метра в диаметре и иметь толщину 15 см. Иногда из-за более низких температур льдины не успевают принять идеально круглую форму и в итоге выглядят как множество фрагментов. Эта форма льда называется «чешуйчатый лёд», пишет Russia beyond the headlines . Иногда в России можно наблюдать и другое удивительное явление – «ледяные цветы». В конце ноября 2019 года такие появились на Ильинском озере в Татарстане и в Марий Эл. Причиной была большая разница в температуре между водой и воздухом. Влага на поверхности льда резко охлаждается и конденсируется на поверхности в виде кристаллов. В 2016 году довольно редкое природное явление проявилось на полуострове Ямал, а год спустя – в Финском заливе. Речь идёт о ледяных шарах. Они обычно образуются во время оттепели после снегопада и сильного шторма. Морские волны катят снежные комки вдоль берега, «делая» снежки, которые затем покрываются льдом на холодном ветру и отталкиваются на берег. До сих пор поражает воображение путешественников со всего мира трансмонгольский поезд из Москвы до самого Пекина. Поезд пересекает почти все часовые пояса России, едет мимо Байкала и через Иркутск. Для автора «Вокруг света за 80 поездов» Мониши Раджеж это было выдающееся путешествие, полное захватывающих встреч, которые могли случиться только во время пути на «крёстном отце поездов». За четыре дня до Иркутска писательница большую часть времени провела за общением с попутчиками, удивляясь открытиям, о существовании которых даже не догадывалась, пишет The Guardian . Прошло почти шесть недель с тех пор, как Мониша Раджеж выскользнул из Сент-Панкраса, преодолев расстояние 6 тысяч миль по железной дороге. «Прошедшие через леса, изгибавшиеся вокруг берегов и прячущиеся глубоко в городах и посёлках, эти медленные поезда разрушили мои представления о расстоянии и пространстве и заменили их новой истиной: мы не можем быть более ещё близкими или связанными, чем уже есть», – пишет она. Чешский фотограф Мартин Вагнер ездит в Сибирь вот уже более 20 лет. Недавно он выпустил книгу фотографий об этом крае, которые его бесконечно очаровал. Издание является субъективным взглядом на Россию Мартина, ищущего пока ещё подлинную жизнь. На протяжении прошедших двух десятилетий чех фотографировал китобоев на Чукотке, вулканологов на Курильских островах, рыбаков на Ангаре и православных старообрядцев, которые живут в своих деревянных избах точно так же, как их предки сто лет назад. Развёрнутое интервью с Мартином Вагнером вышло на портале Respekt . Вагнер не отрицает, что в Сибири тоже есть те, кто носит современную одежду, работает в офисе и большую часть времени проводит за компьютерными играми. Но фотографу интереснее ребята, которые с детства одни плавают в лодке по рекам и ловят рыбу. Сделать серию снимков о России было давней мечтой чеха, которую теперь он с успехом реализовал. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

