Обзор мировых СМИ: «Нью-Йорк Таймс» рекомендует, Сибирь снова в кино и мороз в картинках

Интернет, 13.01.18 (ИА «Телеинформ»), - В первые недели 2019 года на сибирские края свой взор устремили одни из самых авторитетных зарубежных изданий. О чём писала инопресса в послепраздничные дни Телеинформ расскажет в первом в нынешнем году выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Каждый Новый год – это очередной повод задуматься о путешествиях, близких и дальних. Помочь определиться с маршрутом 2019 года своим читателям решила газета «The New York Times» . Издание опубликовало перечень из 52 лучших направлений мира, основанный на опросе журналистов, которые ранее писали для раздела путешествий. В списке – Азорские острова, Пуэрто-Рико, Тунис, Узбекистан, города Санта-Барбара, Лас-Вегас, Мюнхен, а на 21 месте расположился остров Ольхон. Отправиться на Байкал рекомендует журналист Стивен Ли Майерс. Он рассказывает читателям, что остров Ольхон – самый большой в акватории озера и место, которое буддисты считают одним из самых святых в Азии. Ольхон является популярной базой для экскурсий круглый год, даже с декабря по апрель, когда поверхность озера замерзает в бирюзовый лёд, а сибирские ветры создают удивительные природные скульптуры. В конце минувшего года в мировой прокат вышла картина «Пепел в снег», повествующий о 16-летней начинающей художнице Лине, которая в 1941 году депортируется в Сибирь в нечеловеческих условиях. В Америке премьера состоялась в январе. Фильм основывается на романе «В оттенках серого» литовской писательницы Руты Шепетис. В работе приняли участие актёры из разных стран, в том числе и русскоговорящие. Русские персонажи ленты говорят по-русски, а нерусские говорят в основном по-английски, и проблемы перевода несколько нарушают правдоподобие сюжета, отмечается в рецензии на страницах The New York Times . Актёры тоже зачастую выглядят неуместно, хотя несколько впечатляющих кадров сдать режиссёру удалось. Например, лицо главной героини, вымазанное сажей. Интересна и игра актёра Мартина Уоллстрема, исполняющего роль солдата, который разрывается между сочувствием и импульсами к насилию. Есть ещё несколько мощных изображений. Вначале Лина рисует на запотевшем окне, а затем видит через стекло фонари приближающихся офицеров, а на борту поезда до первого лагеря одна из героинь отрывает скорбящую мать от трупа умершего младенца. Морозы в самом большом регионе России – Якутии – стали уже почти притчей во языцех далеко за пределами страны. Столица республики Саха Якутск является одним из самых холодных городов мира, средняя температура воздуха в январе тут держится на уровне -40 градусов. Местные жители привыкли к таким условиям, но жить зимой здесь трудно, говорит уроженец Якутска, фотограф Алексей Васильев. Его снимки морозного Якутска опубликовал The Guardian . Алексей Васильев начал фотографировать свой холодный и изолированный родной город, чтобы предотвратить скуку. Якутск казался ему невыносимо безобразным, но теперь в этой непривлекательности он находит очарование. Алексею нравится снимать вещи, которые критикуют другие: уродливые улицы, автостоянки, автозаправочные станции, старые игровые площадки, обычных людей. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке .