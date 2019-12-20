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22.12.2019

Обзор мировых СМИ: Новый год на дне Байкала, правила сибиряков и новости науки

Интернет, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодняя ёлочка на дне Байкала, 15 негласных правил сибиряка и куда движется магнитный полюс. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

До Нового года осталось девять дней, обратный отсчёт уже пущен по всему миру. В Иркутске 21 декабря зажгли главную городскую ёлку, в ближайшую неделю их откроют по всем городу. Но есть место и не совсем обычным традициям. Иркутские дайверы-моржи, например, устроили подлёдный хоровод и поставили ёлочку на дне крупнейшего пресноводного озера – Байкала, пишет Euronews.

Дайверы-моржи выпилили большую прорубь, опустили под воду дерево без украшений и нырнули следом. Участники подводных гуляний проплыли несколько раз вокруг ели в новогодних шапочках и носках. Чтобы поделиться своей радостью с остальными, они сняли происходящее на видео.

На дно озера, холодного даже летом, зимой могут опуститься только самые настоящие сибиряки. Быть сибиряком – это искусство. Иначе, как объяснить всё, на что мы можем пойти? Зимой ведь в Сибири даже коты спят под одеялом и, если не научиться видеть позитивные стороны жизни, можно впасть в депрессию и не вылезти из нее уже никогда. Поэтому: живешь в Сибири – ищи свои плюсы. Вот один из них: пока донесёшь пиво из магазина домой, оно успеет охладиться до идеальной для употребления температуры. Видеть плюсы во всём – одно из негласных правил сибиряков. Всего их 15, пишет Russia beyond the headlines.

Обзор мировых СМИ: Новый год на дне Байкала, правила сибиряков и новости науки

Например, сибиряком может стать любой – неважно, где ты родился, какого цвета твоя кожа и какую религию ты исповедуешь. Если ты приехал в Сибирь и остался, ты – сибиряк. И, кстати, в шубе ничего плохого нет. Этические вопросы остаются за бортом, когда приходят холода. Согревают и пельмени, обильно политые острым соусом из хрена и помидоров. Ну и куда ж без орешков вместо семечек. А когда в Сибири становится чересчур холодно, занятия в школе отменяются, но дети всё равно тусуются на улице! Ну а уж помериться морозами в разных регионах – это святое. А летом в Сибири нет ничего хуже, чем гнус – его все боятся. Зато сибиряков, кроме гнуса, боятся все. Ну а как ещё, если Сибирь – это государство в государстве?! Тем более, что до сих пор споры о границах региона не утихли. Но вместе с тем у коренных сибиряков в подкорке хранится память о советских лагерях и царской каторге, поэтому многие предпочитают жить по принципу «не высовываться». Зато они имеют особое отношение к природе, потому что природа – это самое красивое и ценное, что есть в Сибири. А это, значит, что? Что её, и особенно, Байкал нужно защищать. Ну и, конечно, сибиряков веселят стереотипы а-ля «медведи по улице ходят». Это ж весело!

Ну и напоследок – новости из мира науки. Команда исследователей выпустила обновление Всемирной магнитной модели (WMM) на год раньше срока из-за скорости, с которой движется северный магнитный полюс – точка на планете, которую компасы обозначают как истинный север. Данные для модели WMM поступают со спутников и 160 наземных обсерваторий, как правило, она обновляется каждые пять лет. Следующее обновление было запланировано на 2025. Но в последнее время магнитный северный полюс двигается аномально быстро. По последним данным, магнитный северный полюс активно движется от Канады в сторону Сибири, пишет Slashgear.

Обзор мировых СМИ: Новый год на дне Байкала, правила сибиряков и новости науки

Движение магнитного северного полюса не редкость. Что сбивает с толку ученых, так это именно рекордная скорость, с которой магнитный северный полюс движется в сторону Сибири. Почему происходит это движение – загадка. По словам учёных, увеличение скорости движения северного магнитного полюса не окажет заметного влияния на большинство людей, но возможно вызовет сбои в работе приложений GPS.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке.

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2019-12-06-05-47-01
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2019-12-04-09-36-48
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2019-12-02-03-16-10
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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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