Обзор мировых СМИ: подарок вечной мерзлоты, Ангарск против «повышки» и волны на завтрак

Интернет, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В сибирской вечной мерзлоте нашли жеребца вымерших ленских лошадей, как Ангарск протестует против пенсионной реформы и как выглядит серфинг в Сибири. Телеинформ подготовил очередной выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Начало августа 2018 года подарило миру палеонтологии очередную сенсацию. Учёные обнаружили на глубине около 100 метров внутри кратера Батагаики в Восточной Сибири мумифицированного жеребёнка времён ледникового периода. На теле жеребёнка, который погиб примерно 30-40 тысяч лет назад, сохранились копыта и шерсть. Сейчас учёные пытаются найти живую клетку для возможного клонирования жеребёнка, пишет El Comercio . Если это удастся, то появится шанс возродить утерянный вид лошади, тем более, что некоторые виды современных коней очень близки к древним предкам. А, например, в Якутии обитают лошади, стойкие к морозам, их род существует уже более 30 тысяч лет. Сибирь, а особенно Иркутская область, – традиционно протестный регион. Сейчас на фоне изменений в пенсионной системе это очень заметно. Оппозиция наиболее остро выступает против реформы в небольших промышленных городах, таких как Ангарск. Здесь собрали одни из самых многочисленных митингов против планов по повышению пенсионного возраста. Если для некоторых территорий страны такая инициатива выглядит более или менее разумной, то для Иркутской области с её суровым климатом и не самой благополучной экологией это жёсткие меры, пишет Independent . В таких условиях с ожидаемой продолжительностью жизни мужчин едва ли выше 60 лет, мало кто из работающего населения Ангарска может надеяться на получение значительных пенсий вообще. Пенсионные предложения бросают вызов тому, как граждане России рассматривают старость. Власти рассматривают пенсии как компенсацию за безработицу, но население считает ее гарантией старости. Полуостров Камчатка – это холодный, изолированный и засушливый регион, расположенный на Дальнем Востоке России. Можно сказать, что это в «центре нигде». Это определённо не первое место, которое приходит на ум иностранца при планировании путешествия своей мечты. Здесь много идет дождь и это не лучшее место для серфинга даже в России. Тем не менее, некоторые смельчак и бросили вызов, пишет Surfertoday . Антон Морозов живет здесь в своем трейлере рядом с океаном, где 11 лет назад он решил открыть школу для сёрфинга. Сегодня этот парень – местная легенда. Для него, если температура воздуха составляет около 3 градусов, все идеально. Он может заниматься сёрфингом без толстых неопреновых перчаток и капюшона. Иногда он катается в одиночестве, иногда у него есть компания морских львов. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ­ мировые сми Тэги: View the discussion thread.