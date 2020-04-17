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19.04.2020

Обзор мировых СМИ: послания от путешественников

Интернет, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Ирландские авантюристы побили два мировых рекорда на льду Байкала, карантин на Ольхоне и как путешественник из Зальцбурга успел улететь на родину.  Об этом – в новом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» от Телеинформа.

Ирландский мотоциклист Гэри О'Киф потерял один глаз и два пальца в результате несчастного случая. Тем не менее, он продолжает пускаться на различные экстремальные авантюры. Минувшей зимой он присоединился к группе международных мотоциклистов, которая побила два мировых рекорда – по самой продолжительной езде по льду и самой продолжительной езде на мотоцикле на льду. Команда, получившая название «Проект Байкал», сняла свое путешествие из Аббейли в Сибирь для готовящегося документального фильма. Шесть мотоциклистов, один грузовик и съёмочная группа стремились проехать по всей длине Байкала – и они сделали это, пишет Extra.ie.

Обзор мировых СМИ: послания от путешественников

Грузовик, кстати, построили на Лаосе на основе российского УАЗа. Впрочем, выбрали эту машину лишь только потому, что она распространена в России. Машина весила три тонны, была тёплой – в ней даже уместилась дровяная печь. Много раз на пути авантюристы задавались вопросом, зачем она это делают, но в основном их путешествие «было чертовски веселым». Мало того, что Гэри и бригада катались вдоль замерзшего озера, лёд которого вполне может проломиться, они сделали его своим домом, разбивая лагерь прямо на замёрзшей поверхности. Искатели приключений объясняют свою тягу к риску так: вкус этой свободы вызывает привыкание.

Журналист и путешественник Себастьян Модак, будучи на коронавирусном карантине в Нью-Йорке, решил бороться с хандрой, беседуя через соцсети с жителями тех мест, где он побывал во время своего годичного путешествия. Всего – 51 точка на карте. А подтолкнул его к такой идее звонарь ольхонской церкви Сергей Еремеев. Себастьян Модак в ноябре 2019 года отправил ему открытку из Нью-Йорка, которая дошла до Ольхона спустя три с половиной месяца. Сергей отправил американцу фотографию открытки через мессенджер, а ещё – снимки трещин на льду Байкала и видео с крещенскими купаньями, пишет Себастьян на страницах New York Times.

Обзор мировых СМИ: послания от путешественников

Из всех мест, до которых американец добрался в прошлом году, Ольхон был самым отдалённым, местом, где «свет проникал в небо, словно на солнце кончилось топливо». К тому моменту, как открытка дошла до острова, в Нью-Йорке объявили карантин. Через пару недель после этого стало понятно, что на Байкале завален зимний туристический сезон. Затем во всей Иркутской области объявили карантин, но жителям Ольхона повезло: у них есть возможность гулять, поскольку вокруг не так много людей. Себастьян поймал себя на мысли, что после разговора со звонарём стал вспоминать Ольхон, думать о нём и это вдохновило журналиста на беседы с другими своими знакомцами из его путешествия.

Путешественник из другой части света Герфрид Свобода три месяца разъезжал на вездеходе по Сибири. Австриец планировал добраться до Владивостока, но ему помешал всё тот же коронавирус. Герфриду пришлось бросить свой транспорт в Магадане и улететь в Москву, чтобы успеть вернуться домой. Но в целом все прошло относительно гладко, просто путь был долгий: австрийское консульство в Москве обо всем проинформировало и помогало вернуться, рассказал он ORF.

Обзор мировых СМИ: послания от путешественников

По его словам, даже во время эпидемии коронавируса в России было относительно много иностранцев. Сложилось впечатление, что многие из них работали здесь и теперь захотели вернуться домой, но были среди иностранцев и туристы. Герфрид Свобода планировал ехать дальше из Магадана во Владивосток, а там, погрузив машину на корабль, переправиться в Канаду. Но из-за сложившейся ситуации, прежде всего в США, совершенно не ясно, что будет дальше.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке.

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