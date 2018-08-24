Обзор мировых СМИ: преодолевая пределы и наука в мире чудес

Интернет, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Как первый из подданных жаркой Индии преодолел Транссибирский велопробег, о чём говорят странные озёра в Сибири и гибридная форма предка человека. Телеинформ подготовил последний выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» этого лета. Совсем недавно во Владивостоке финишировала самая протяжённая велогонка в мире – «Транссибирский экстрим», который ежегодно проходит через всю Россию. Участники 9-тысячикилометрового челленджа делятся своими впечатлениями и один из них – доктор Амит Самарт. Он стал первым из индийских велогонщиков, кто смог завершить многодневную гонку. Ему потребовалось 379 часов 51 минута и ​​44 секунды, чтобы сделать это, пишет Deccan Chronicle . Вспоминая о своём экстремальном путешествии, врач из Пуны говорит, что для преодоления таких расстояний нужно быть сильным не только физически, но и морально, поскольку сложности, которые возникают во время гонки поистине ошеломляют. Это и перепады температур, и изменения ландшафта, и климатические условия. За весь маршрут велосипедисты пересекли семь часовых поясов, пять климатических зон и проехали вдоль берега озера Байкал и вдоль границы с Казахстаном, Монголией и Китаем. На предпоследней неделе лета оказалась богата на события рубрика научных чудес. Начнём с тревожных известий. Учёные в очередной раз предупредили о климатической угрозе в Сибири. В этих холодных широтах, как и на Аляске, всё чаще находят так называемые термокарстовые озера. Эти водоёмы появляются тогда, когда тает подземный лед, после чего проседает почва. В прошлом году исследователи обнаружили около 200 таких озёр, пишет Science Alert . Когда термокарстовые озера формируются, они существенно ускоряют таяние вечной мерзлоты, говорят учёные. Подобные процессы чреваты выбросами двуокиси углерода и метана, содержащегося во льдах, что усугубляет процессы глобального потепления. От алармизма в мире науки перейдём к новым удивительным открытиям в антропологии. Учёные обнаружили на Алтае останки, которые принадлежат ребёнку неандертальца и денисовского человека. Результаты исследований выявили, что его мать была генетически ближе к неандертальцам, которые обитали на территории Западной Европы, а не в районе Денисовой пещеры на Алтае, пишет Nature . Фрагмент кости, о котором идет речь в статье, обнаружили там еще в 2012 году, но только сейчас стали известны результаты анализа ДНК. Находка свидетельствует о том, что смешивание между неандертальцами и денисовским человеком было обычным явлением, говорят учёные. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке . ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.