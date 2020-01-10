Обзор мировых СМИ: пространство противоречий и карта путешествий

Интернет, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Путешествия по миру и противоречивая Сибирь – об этом в первом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ», подготовленном Телеинформом. Новый год наступил, пришло и время планировать свои путешествия. Мир – одна большая книга, и люди, которые не путешествуют, читают лишь одну её страницу. Двигаясь вперед, мы можем разнообразить жизненный путь, встретить больше неизведанных пейзажей и лучше понять красоту жизни. И начать стоит с января. В первый месяц года стоит отправиться на Байкал. Голубые льды озера похожи на сцену из фантастического фильма или на сон, пишет Huanqiu . В феврале можно отправиться на Шри-Ланке – самое место для того, чтобы пережить зиму. В марте надо лететь в Новую Зеландию, чтобы прыгнуть с парашютом, а апрель – время для любования сакурой в Японии. Закончить весну можно в Манадо изучением великолепного подводного мира. В июне пора отправиться на лавандовые поля во Франции, середину лета можно отметить посещением Кении для наблюдения за Великой миграцией животных, а август идеален для Турции и воздушных шаров. В сентябре слетайте в Швейцарию за осенними пейзажами, в октябре – в Канаду, в ноябре – в Таиланд, чтобы поучаствовать в Празднике плавающих фонарей. А завершить год стоит на Мальдивах. Те же, кто выбрал для своих поездок Сибирь, должен кое-что о ней знать. Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск – города, которые могут в корне изменить представление об этой территории. На Западе Сибирь обычно ассоциируется не со свободой, а с каторгой, ссылкой и страданьями. Тем не менее это слово здесь очень уместно, Сибирь веками воспринималась и приезжими, и местными жителями как территория свободы. Есть у него и иронический подтекст – местом ссылки Сибирь стала задолго до создания советского ГУЛАГа. В Сибири ирония и самоирония – это способ выживания, пишет The Economist . Из Сибири происходит до трех четвертей российского экспорта. Именно они позволяют России, как и века назад, справляться с экономическими кризисами, не модернизируя экономику. В обмен Сибирь получала из-за Урала преступников, проституток, инакомыслящих и революционеров. Некоторые ссыльные неминуемо несли с собой перемены, и в первую очередь это относилось к декабристам. Потом, через несколько месяцев после большевистской революции, Сибирь провозгласила свою независимость, правда ненадолго. Тем не менее, в Сибири все возможно. Это территория противоречий. Кстати, финский режиссёр-документалист Кира Яаскеляйнен повторила путь исследователя Сакари Пялси по Сибири сто лет спустя. Сакари Пялси был финским археологом, писателем и путешественником-исследователем, который стал первопроходцем в своей области. Его исследовательская поездка на Чукотку в общей сложности продлилась два с половиной года. По следам своих изысканий он создал фильм. Впервые на российском севере его показали только недавно. Кадры об этом вошли в картину «Заметки путешественников по северу» Киры Яаскеляйнен, пишет Helsingin Sanomat . Фильм рассказывает о жизни чукчей и сибирских эскимосов сейчас и раньше. Он получился немного меланхолическим, но жизнь этого народа заканчивается. Живущие в этих селах люди не считают, что их культура приходит к концу. Документальный фильм «Заметки путешественников по северу» получил две награды на фестивале документального кино в Сибири. Режиссера пригласили поучаствовать в фестивале на Аляске. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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