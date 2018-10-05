Обзор мировых СМИ: рекорд на Байкале, старение по-сибирски и японский след

Интернет, 06.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На первой неделе октября инопресса писала об английском волонтёре-пожарном, поставившем рекорд по скорости преодоления зимнего Байкала, показали, как стареют коренные сибирячки, и рассказала о роли Сибири в истории Японии. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». В любой стране мира можно найти своих героев, которые безответно готовы спасать других людей и окружающий мир. Про одного из них на прошлой неделе и написали зарубежная пресса. Майкл Стивенсон, спасатель из Оррелла, этим летом помогал тушить лесные пожары. Стихия повредила оборудование и теперь волонтёр намерен собрать деньги на её ремонт, пишет Wigan Today . Эта история близка иркутскому региону, ведь именно у нас в последние несколько лет отряды добровольцев помогают бороться с лесными пожарами. Но не только это роднит Майкла Стивенсона Прибайкальем. Как оказалось, англичанин бывал на Байкале. В составе команды из трёх человек 39-летний спасатели поставил цель преодолеть замёрзшее озеро быстрее, чем кто-либо ещё в истории. Он перешёл расстояние около 640 км за 12 дней 21 час и 13 минут. Следующую публикацию скорее стоит смотреть, чем читать. Фотограф Одед Вагенештейн, используя свою камеру, исследует темы старения, потери и памяти. Смешивая антропологию, социологию и фото, он ставит в центр внимания сообществах, которые часто забываются. Его недавняя серия «Забытая, как прошлогодний снег», фокусируется на женщинах кочевых общин северной Сибири. Одед Вагенштейн провел несколько недель в отдалённой деревне Яр-Сале, познакомился с сообществом ненцев и исследовал тонкие слои старения в этой среде, пишет Mym Modern Met . > Именно в этом сообществе фотограф обнаружил социальные сдвиги. Эти кочевники, привыкшие жить на открытом воздухе в тундре, оставляют своих старейшин-женщин фактически в резервации, вне общины, отрывая от привычной им жизни. Через свои фотографии Вагенштейн документирует этот сдвиг. Его фотографии на открытом воздухе, окружающие Яр-Сале, яркие и белые, контрастируют с мрачными интерьерами, в которых сейчас живут женщины. Несостоявшийся сибирский поход японской армии во времена Великой Отечественной войны обернулся незаживающей травмой для солдат страны Восходящего Солнца. Многие из них так и не вернулись из сибирского плена, а те, кто смог, навсегда сохранили воспоминания о нём. Художник Ясуо Кадзуки после возвращения на родину создал «Сибирскую серию» картин, основанных на своём прошлом. Она принадлежит Ямагучискому префектурному художественному музею, но некоторые работы можно увидеть в Музее Кадзуки Ясуо в Мисуми, пишет The Japan News . В музее работы Ясуо Кадзуки представлены вместе с эскизами. Музей, кстати, спроектирован так, чтобы позволить внешнему свету проникать в помещения. Архитектурное решение принял сын художника. Казуки, который позже отправился в Европу и страны в южной части Тихого океана, также рисовал картины с позитивной атмосферой. Кром того, он делал куклы, используя деревянные отрубы, ржавые железные пластины и другие отходы. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.