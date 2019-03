Обзор мировых СМИ: рэп-бабушка из Иркутска, чемпионат по пощёчинам и вперёд на Монголию

Интернет, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Бабушка из Иркутска зачитала рэп и стала звездой, зачем в Сибири отвешивают друг другу пощёчины и путешествия отдалённых берегов Байкала до монгольских степей. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Как стать звездой, когда держаться 30-градусные суровые морозы? Да легко! Это доказала 65-летняя иркутянка Галина Харитонова. Она прославилась на весь интернет после того, как в Сети появился клип, для которого бабушка зачитала рэп. Да не простой, а истинно сибирский. Для клипа 65-летняя иркутянка не побоялась окунуться в ледяной Байкал в начале февраля, когда по Приангарью ударили небывалые холода, пишет The Siberian Times . Кроме того, в клипе Галина Харитонова дрифтует по льду на «Порше Кайен», рассказывая об обычных проблемах пенсионерской жизни. Пенсионерка признаётся: когда ей предложили такую авантюру, она согласилась, не раздумывая, хотя до этого никогда не исполняла рэп. Клип стал пародией на песню Gimme the loot. И хотя свою армию фанатов Галина Харитонова уже получила, самыми преданными поклонницами творчества бабушки остаются её внучки. Зимы в России, а особенно в Сибири долгие, каждый развлекается как может. В Красноярске, например, провели недавно чемпионат России по пощечинам. Участники отвешивали друг другу оплеухи не веселья ради, а для получения кругленькой суммы. На кону стояло 30 тысяч рублей, пишет Sports Illustrated . Победителем из этой суровой битвы стал Василий Камоцкий. Практически каждому его сопернику понадобился человек, который страховал бы позади в случае падения. Колени у оппонентов «человека в синем свитере» гарантировано подгибались почти всегда. Понаблюдать за брутальным чемпионатом собралось не мало зевак. Шокирующее занятие, не правда ли? Время путешествий неминуемо грядёт. Куда можно отправиться из Иркутска? Конечно, в Монголию. И, конечно, лучше всего по Транссибирской магистрали – легендарной железной дороге длиной почти 8 тысяч км, связывающей Улан-Батор с Иркутском, Москвой и Пекином. Путешествие из Москвы в Улан-Батор занимает около пяти дней, из Иркутска – 24 часа, а из Пекина – около 28 часов. От монгольских степей до отдаленных берегов Байкала и до Великой китайской стены: своё приключение моно начать в любой из этих трёх совершенно разных культур, пишет India Post . Монголия расположена на плато Центральной Азии, между русской Сибирью и Китаем, и занимает площадь, примерно равную размеру Западной Европы. Здесь есть степи, песчаные дюны, скалистые и лесные хребты. Лучшие туристические маршруты и достопримечательности Монголии подразделяются на шесть основных категорий по географическому расположению: Улан-Батор и его окрестности, южная область Монголии-Гоби, Западная Монголия, Центральная Монголия, Северная Монголия и Восточная Монголия – Великие Восточные равнины. Монгольская культура уникальна и не похожа ни на что другое в мире. Сочетание славной истории, кочевой цивилизации и ее замечательных традиций и нетронутой природы делает Монголию действительно особенным опытом для путешественника, который нельзя пропустить. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.