ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Медиа
23.03.2019

Обзор мировых СМИ: рэп-бабушка из Иркутска, чемпионат по пощёчинам и вперёд на Монголию

Интернет, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Бабушка из Иркутска зачитала рэп и стала звездой, зачем в Сибири отвешивают друг другу пощёчины и путешествия отдалённых берегов Байкала до монгольских степей. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Как стать звездой, когда держаться 30-градусные суровые морозы? Да легко! Это доказала 65-летняя иркутянка Галина Харитонова. Она прославилась на весь интернет после того, как в Сети появился клип, для которого бабушка зачитала рэп. Да не простой, а истинно сибирский. Для клипа 65-летняя иркутянка не побоялась окунуться в ледяной Байкал в начале февраля, когда по Приангарью ударили небывалые холода, пишет The Siberian Times.

Кроме того, в клипе Галина Харитонова дрифтует по льду на «Порше Кайен», рассказывая об обычных проблемах пенсионерской жизни. Пенсионерка признаётся: когда ей предложили такую авантюру, она согласилась, не раздумывая, хотя до этого никогда не исполняла рэп. Клип стал пародией на песню Gimme the loot. И хотя свою армию фанатов Галина Харитонова уже получила, самыми преданными поклонницами творчества бабушки остаются её внучки.

Зимы в России, а особенно в Сибири долгие, каждый развлекается как может. В Красноярске, например, провели недавно чемпионат России по пощечинам. Участники отвешивали друг другу оплеухи не веселья ради, а для получения кругленькой суммы. На кону стояло 30 тысяч рублей, пишет Sports Illustrated.

Победителем из этой суровой битвы стал Василий Камоцкий. Практически каждому его сопернику понадобился человек, который страховал бы позади в случае падения. Колени у оппонентов «человека в синем свитере» гарантировано подгибались почти всегда. Понаблюдать за брутальным чемпионатом собралось не мало зевак. Шокирующее занятие, не правда ли?

Время путешествий неминуемо грядёт. Куда можно отправиться из Иркутска? Конечно, в Монголию. И, конечно, лучше всего по Транссибирской магистрали – легендарной железной дороге длиной почти 8 тысяч км, связывающей Улан-Батор с Иркутском, Москвой и Пекином. Путешествие из Москвы в Улан-Батор занимает около пяти дней, из Иркутска – 24 часа, а из Пекина – около 28 часов. От монгольских степей до отдаленных берегов Байкала и до Великой китайской стены: своё приключение моно начать в любой из этих трёх совершенно разных культур, пишет India Post.

Монголия расположена на плато Центральной Азии, между русской Сибирью и Китаем, и занимает площадь, примерно равную размеру Западной Европы. Здесь есть степи, песчаные дюны, скалистые и лесные хребты. Лучшие туристические маршруты и достопримечательности Монголии подразделяются на шесть основных категорий по географическому расположению: Улан-Батор и его окрестности, южная область Монголии-Гоби, Западная Монголия, Центральная Монголия, Северная Монголия и Восточная Монголия – Великие Восточные равнины. Монгольская культура уникальна и не похожа ни на что другое в мире. Сочетание славной истории, кочевой цивилизации и ее замечательных традиций и нетронутой природы делает Монголию действительно особенным опытом для путешественника, который нельзя пропустить.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке.

ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске