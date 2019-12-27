Обзор мировых СМИ: Санта-Клаус над Иркутском, грустное Рождество и божественный звук

Интернет, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Санта-Клаус пролетел над Иркутском, «самая грустная рождественская вечеринка» и божественная байкальская мелодия. Телеинформ подготовил финальный в 2019 году выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Новый год мчит уже на всех порах и Дед Морозы всего мира стремятся с подарками к мальчишкам и девчонкам. Вот и Санта-Клаус покинул Северный полюс. Пока Санта путешествует по миру, командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Google отслеживают его передвижения. Наблюдения стартовали 24 декабря и уже в 9:34 Санта-Клауса в последний раз видели у Великой китайской стены, затем он направился в Иркутскую область. Об этом сообщает Newsweek . Кстати, чтобы Санта мог доставить подарки, дети к тому моменту, как его олень приземлится на крышу их дома, должны быть в постели. За сутки в этом году он подарил больше 7,5 миллиардов подарков. По традиции сани по воздуху несут девять оленей, в этом году они пронесли над всем миром немалый груз, ведь вес самого Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн. Рождество, Новый год – весёлые праздники, семейные, но немало в этом мире людей, кому в это время очень одиноко. В Красноярске, например, прошла «Самая грустная рождественская вечеринка»: трое аниматоров в костюмах собачки, слоника и свинки пляшут на сцене, но у них совершенно нет зрителей, пишет The Mosсow Times . Это печальное зрелище мгновенно разлетелось по Сети, и некоторые зрители даже пообещали посетить концерт, чтобы поддержать местных аниматоров. Их выступления проходят в бывшем парке Универсиады каждый день с 18:00 до 22:00. А самую крутую музыку в мире производит… Байкал! Извлекают божественные звуки из озёрного льда перкуссионисты. Они демонстрируют свои ритмические навыки в морозных погодных условиях минус 20 градусов. Озеро, возраст которого оценивается в 25-30 миллионов лет, считается «жемчужиной Сибири», поэтому неудивительно, что оно издает такие величественные звуки, пишет Aleteia . Издание задаётся вопросом: а что, если бы Иисус родился не в хлеву в Вифлееме, а на Байкале? Может быть, тогда бы его появление поприветствовал бы маленький барабанщик на маленьком ледяном барабане, создающем прекрасную мелодию из замёрзшей воды этого озера. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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