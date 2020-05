Обзор мировых СМИ: секреты прошлого, весны и денег

Интернет, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Останки древнейших родственников коренных американцев обнаружили недалеко от Байкала, куда спряталась весна в Сибири и скандал с выплатами медикам. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». В 1970 годах у села Усть-Кяхта, недалеко от Байкала, советские археологи обнаружили артефакты, кости оленей и рыб, а также осколок человеческого зуба. В нём сохранилась ДНК, которая позволила только сейчас установить самую древнюю связь между коренными американцами и их предками в Восточной Азии. Полученные данные позволяют говорить о том, что сибирские предки коренных жителей Северной Америки населяли значительно большие территории, а также были более мобильными, чем было принято считать, пишет Science . Возможно даже, что полученные данные косвенным образом подтвердят гипотезу о том, что предки коренных американцев были отделены от своих азиатских прародителей, когда они находились на территории Берингии – сухопутного моста, связывавшего Сибирь с Аляской. По словам учёных, примерно 20 тысяч лет назад люди начали проникать в Берингию, но установить, где именно они жили в Сибири и по каким направлениям перемещались, не удавалось. Аномально жаркая майская погода установилась в Западной Сибири и она, скорее, напоминает середину лета с температурой воздуха до +35 градусов, чем весну. Даже лёд на могучей реке Енисей в её порту Дудинка на арктическом севере Красноярского края начал ломаться почти за месяц до своего обычного времени в начале июня. А на юге Красноярска наблюдается экстремальная активность клещей, количество которых в 200 раз превышает норму. Яблоня и черемуха, которые обычно цветут с середины до конца мая, были в полном расцвете к концу апреля, на несколько недель раньше, чем их «нормальный» график. Потому местным жителям кажется, что они «прохлопали» целый сезон – весну, пишет The Siberian Times . Не было ни весны, ни недельного нежного повышения температуры. Кто-то будто просто нажал кнопку «горячий воздух» в конце апреля, и началось лето. Рекордная жара была зафиксирована, например, в Сургуте – до + 28 градусов в середине мая, что на десять градусов выше нормы. В последний раз такая же высокая температура была зафиксирована десятилетия назад в 1947, 1957 и 1962 годах. Метеорологи говорят, что волна тепла пришла в Сибирь с юго-запада, почти из Ирана. Относительно тёплая зима тоже сыграла свою роль установлении чрезвычайно высокой температуры мая. Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели стали протесты российских медиков, которым не выплатили обещанные президентом Владимиром Путиным добавки за работу в условиях коронавируса. Выступления прокатились по всей стране. Публичное обращение к президенту, например, записал весь персонал «скорой помощи» Ангарска в Иркутской области. Руководство заявило сотрудникам, что выплаты производятся только тем, «кто возил пациентов с подтверждённым коронавирусом», рассказали позже сотрудники учреждения София Доровская и Людмила Малова. На этом иркутский Минздрав ответил, что выплаты за апрель медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом, выплачены в полном объёме, пишет The Times Hub . В итоге сам Владимир Путин заявил, что часть выплат так никому и не поступила. Он пообещал премии для врачей в сумме 80 тысяч рублей в месяц, для медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего персонала – 25 тысяч рублей. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

