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Новости медиажизни в Иркутской области
23.05.2020

Обзор мировых СМИ: секреты прошлого, весны и денег

Интернет, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Останки древнейших родственников коренных американцев обнаружили недалеко от Байкала, куда спряталась весна в Сибири и скандал с выплатами медикам. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

В 1970 годах у села Усть-Кяхта, недалеко от Байкала, советские археологи обнаружили артефакты, кости оленей и рыб, а также осколок человеческого зуба. В нём сохранилась ДНК, которая позволила только сейчас установить самую древнюю связь между коренными американцами и их предками в Восточной Азии. Полученные данные позволяют говорить о том, что сибирские предки коренных жителей Северной Америки населяли значительно большие территории, а также были более мобильными, чем было принято считать, пишет Science.

Обзор мировых СМИ: секреты прошлого, весны и денег

Возможно даже, что полученные данные косвенным образом подтвердят гипотезу о том, что предки коренных американцев были отделены от своих азиатских прародителей, когда они находились на территории Берингии – сухопутного моста, связывавшего Сибирь с Аляской. По словам учёных, примерно 20 тысяч лет назад люди начали проникать в Берингию, но установить, где именно они жили в Сибири и по каким направлениям перемещались, не удавалось.

Аномально жаркая майская погода установилась в Западной Сибири и она, скорее, напоминает середину лета с температурой воздуха до +35 градусов, чем весну. Даже лёд на могучей реке Енисей в её порту Дудинка на арктическом севере Красноярского края начал ломаться почти за месяц до своего обычного времени в начале июня. А на юге Красноярска наблюдается экстремальная активность клещей, количество которых в 200 раз превышает норму. Яблоня и черемуха, которые обычно цветут с середины до конца мая, были в полном расцвете к концу апреля, на несколько недель раньше, чем их «нормальный» график. Потому местным жителям кажется, что они «прохлопали» целый сезон – весну, пишет The Siberian Times.

Обзор мировых СМИ: секреты прошлого, весны и денег

Не было ни весны, ни недельного нежного повышения температуры. Кто-то будто просто нажал кнопку «горячий воздух» в конце апреля, и началось лето. Рекордная жара была зафиксирована, например, в Сургуте – до + 28 градусов в середине мая, что на десять градусов выше нормы. В последний раз такая же высокая температура была зафиксирована десятилетия назад в 1947, 1957 и 1962 годах. Метеорологи говорят, что волна тепла пришла в Сибирь с юго-запада, почти из Ирана. Относительно тёплая зима тоже сыграла свою роль установлении чрезвычайно высокой температуры мая.

Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели стали протесты российских медиков, которым не выплатили обещанные президентом Владимиром Путиным добавки за работу в условиях коронавируса. Выступления прокатились по всей стране. Публичное обращение к президенту, например, записал весь персонал «скорой помощи» Ангарска в Иркутской области. Руководство заявило сотрудникам, что выплаты производятся только тем, «кто возил пациентов с подтверждённым коронавирусом», рассказали позже сотрудники учреждения София Доровская и Людмила Малова. На этом иркутский Минздрав ответил, что выплаты за апрель медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом, выплачены в полном объёме, пишет The Times Hub.

Обзор мировых СМИ: секреты прошлого, весны и денег

В итоге сам Владимир Путин заявил, что часть выплат так никому и не поступила. Он пообещал премии для врачей в сумме 80 тысяч рублей в месяц, для медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего персонала – 25 тысяч рублей.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке.

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Обзор мировых СМИ: секреты прошлого, весны и денег23.05.2020
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Москва, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ОНФ предлагает распространить на региональные и местные СМИ меры государственной поддержки, реализуемые в отношении малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.
За фейк о коронавирусе суд оштрафовал жительницу Усолья-Сибирского на 30 тысяч рублей17.05.2020
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Усолье-Сибирское, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Усольчанка, распространившая недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, привлечена судом к административной ответственности.
Обзор мировых СМИ: ас из Приангарья, 10 способов узнать Россию и читинский ураган17.05.2020
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Интернет, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), - История героя из Иркутской области, 10 простых путей познакомиться с Россией и разрушительный шторм в Чите. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские абоненты – физические лица стали больше пользоваться услугами связи в условиях самоизоляции. В апреле по сравнению с мартом этого года интернет-трафик вырос на 30 процентов, и на 20 процентов увеличилась длительность разговоров по мобильной связи оператора. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».
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2020-05-15-02-21-45
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 расширяет в Иркутской области возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
В Иркутске 15 мая пройдет онлайн-вечер памяти режиссера Николая Тарханова15.05.2020
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Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд 15 мая проведет  онлайн-встречу, посвящённую памяти режиссёра, продюсера, фотографа, члена Союза фотохудожников России Николая Тарханова. Прямой эфир начнется на официальном Youtube-канале кинофонда в 20:00.
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2020-05-14-10-25-11
Москва, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество IP-камер с удаленным хранением информации, которыми пользуются юридические лица. Об этом говорится в отчете по исследованию рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения.
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Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает молодым людям от 14 лет самостоятельно подключиться к услугам связи при наличии у них паспорта. В Иркутской области и других регионах компания предоставила подросткам возможность зарегистрироваться в сети Tele2 без участия родителей. Так молодые люди могут самостоятельно выбрать любимого оператора и заключить договор на свое имя. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
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Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта. Об этом сообщает «NGS.RU» со ссылкой на руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артема Хуторского.
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-tele2-sim-
Иркутская область, Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запустила бесконтактное подключение к своей сети в салонах связи, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. При необходимости клиент может зайти в точку продаж и без участия продавца выбрать номер, взять SIM-карту и активировать ее самостоятельно. Услуга доступна во всех регионах присутствия компании.
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2020-05-09-19-27-18
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Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На площадке экосистемы Сбербанка в онлайн-кинотеатре ОККО 9 и 10 мая  состоится бесплатный праздничный концерт, приуроченный к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Иркутский кинофонд снял документальный проект «Голоса Победы» о ветеранах Приангарья08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В канун празднования 75-ой годовщины Великой Победы Иркутский областной кинофонд представляет документальный проект «Голоса Победы» режиссера Марии Кельчевской. В ленту вошла серия интервью с участниками Великой Отечественной войны, детьми войны и узниками концлагерей. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
Tele2 предлагает иркутянам принять участие в «Бессмертном полку» через мобильное приложение08.05.2020
2020-05-08-06-01-52
Иркутская область, Интернет, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 поддержала всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая в 2019 году собрала более десяти миллионов человек. Tele2 запустила серию stories в своем приложении «Мой Tele2», посвященную онлайн-шествию в память о Великой Отечественной войне. Так оператор напомнил своим абонентам о возможности принять участие в проекте, несмотря на режим всеобщей самоизоляции.
МТС: волонтёры прочитают детям рассказы о войне к 75-летию Победы08.05.2020
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Москва, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  МТС запустила пятидневный марафон чтения стихов и рассказов о войне, приуроченного к празднованию 75-летия Победы. Акцию инициировали волонтеры, которые уже больше месяца читают детям из всех регионов России сказки на ночь в рамках проекта «В сказку – из дома», организованного компанией МТС, Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой.
МТС добавила в сервис #БудьДома бесплатную музыку и продлила действие пакета07.05.2020
Интернет, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС продлила возможность подключить до конца мая пакет сервисов для организации жизни и досуга для всех, кто вынужденно остается дома. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
Киберспорт на самоизоляции: число игроков на Cyberhero Tele2 выросло более чем в два раза07.05.2020
-cyberhero-tele2-
Интернет, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 зафиксировала прирост активных пользователей киберспортивного портала Cyberhero в 2,3 раза после введения в России карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Жителям Приангарья предлагают в этом году выкладывать фото с георгиевскими ленточками в соцсети07.05.2020
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2020 году в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике Иркутской области.
Иркутян приглашают на онлайн-встречу с режиссером Анастасией Зверьковой06.05.2020
2020-05-06-05-22-56
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд представляет творческую встречу с режиссером, сценаристом и членом Союза кинематографистов РФ Анастасией Зверьковой. Она пройдет 10 мая в 20:00 на официальном Youtube-канале кинофонда, сообщают организаторы.
Выход сериала об ангарском маньяке запланирован на осень 2020 года06.05.2020
-2020-
Ангарск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Выход сериала об ангарском маньяке Михаиле Попкове запланирован на осень 2020 года.
В Иркутске сняли «карантинный клип» в поддержку людей, которые трудятся во время самоизоляции03.05.2020
2020-05-03-08-30-57
Иркутск, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский режиссер Сергей Дубас снял «карантинный клип» в поддержку людей, которые трудятся во время самоизоляции. Героями видео стали обычные жители города: врачи, полицейские, спасатели, кассиры, пекари, электромонтеры и другие представители важнейших профессий. Музыку и текст создали иркутские музыканты.
Обзор мировых СМИ: мечты о путешествиях, гипотеза о миграции и теория о поджоге03.05.2020
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Интернет, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Новая история о Транссибе, как древние люди пробирались в Западную Сибирь и кто подозревается в поджоге леса на севере Иркутской области. Телеинформ подготовил новый выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Число заказов SIM-карт Tele2 в Иркутской области на дом выросло в 5,5 раз01.05.2020
-sim-tele2-55-
Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 зафиксировала пятикратный рост числа заказов SIM-карт с доставкой на дом в период самоизоляции в Иркутской области. При выборе продуктового предложения клиенты отдают предпочтение тарифу «Мой онлайн». Получить свой заказ не выходя из дома, можно в 35 крупных и небольших населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
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