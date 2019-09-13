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15.09.2019

Обзор мировых СМИ: шок-контент из Тайшета, протесты в Улан-Удэ и новозеландская «Сибирь»

Интернет, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мать-убийца из Ташетского района, массовые протесты в Улан-Удэ и история большой усадьбы «Сибирь» в новозеландской провинции. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Шокирующая история о детоубийстве в глубинке Иркутской области вышла за пределы России. Западные таблоиды подхватили её и разнесли по миру. В посёлке Юрты Тайшетского района на минувшей неделе задержали 42-летнюю женщину, которая жестоко убила новорождённого сына. На видео, распространённом следственными органами, мать двоих детей спокойно рассказывает, как избавилась от своего третьего ребёнка. Труп малыша был найден через две недели возле свалки, пишет The Sun.

Обзор мировых СМИ: шок-контент из Тайшета, протесты в Улан-Удэ и новозеландская «Сибирь»

К времени, когда мальчика нашли, температура упала до минус 10 градусов, и детективам пришлось подождать несколько часов, пока тело размораживалось. Только после этого они смогли его осмотреть. Судебные эксперты впоследствии подтвердили, что ребёнок родился живым и умер от переохлаждения.

В соседнем с Иркутской областью регионе развернулись массовые протесты. В столице Бурятии Улан-Удэ на центральной площади несколько дней митинговали десятки людей. В несанкционированной акции всё смешалось – кони, люди… Митингующие сначала выражали поддержку шаману из Якутии, который «идёт свергать Путина», а потом начали протестовать против результатов мэрских выборов, пишет Radio Free Europe.

Обзор мировых СМИ: шок-контент из Тайшета, протесты в Улан-Удэ и новозеландская «Сибирь»

Протестующие говорят, что выборы были сфальсифицированы, чтобы обеспечить победу действующего мэра Игоря Шутенкова. Главный его конкурент Вячеслав Мархаев из коммунистической партии назвал выборы «самыми коварными и грязными из всех, в которых принимал участие». Протест в итоге насильно разогнала полиция, задержав двух человек – местного депутата от КПРФ Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова. Им предъявлено обвинение в организации несанкционированных митингов.

И напоследок немножечко экскурса в историю. В Новой Зеландии есть небольшой городок Ашхерст. Когда-то, в 20 веке, в 16 км от него располагалась большая усадьба с необычным для этой части света названием «Сибирь». Это был двухэтажный 18-комнатный дом, построенный в 1906 году неким Артуром Хардингом. Вокруг усадьбы возникла своеобразная «деревня» – конюшни, гаражи, сараи для скота, магазины для сельскохозяйственной продукции и помещения для работников. Но спустя 34 года она испытала сокрушительный удар, пишет Moose Gazette.

Обзор мировых СМИ: шок-контент из Тайшета, протесты в Улан-Удэ и новозеландская «Сибирь»

Ранним утром 30 декабря 1940 года, накануне Нового года, в дом врезался… самолёт. Свидетели сообщали, что машина летела сначала справа от усадьбы, а затем машина повернула налево и потеряла высоту. Фюзеляж и крыло машины прорвались сквозь крышу, оставив зияющую дыру и след обломков. Тяжелые деревянные балки были сломаны, и из восьми комнат наверху осталась только одна. Два человека, которые находились в самолёте, погибли, а семья, жившая в усадьбе, и их работники чудом остались в живых.  Намного позже, 13 июня 1961 года, еще одна катастрофа обрушилась на старый дом. Необъяснимый пожар вспыхнул на верхнем этаже. Огонь пронзил деревянное здание, и «Сибирь» сгорела дотла.

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Обзор мировых СМИ: шок-контент из Тайшета, протесты в Улан-Удэ и новозеландская «Сибирь»15.09.2019
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Интернет, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мать-убийца из Ташетского района, массовые протесты в Улан-Удэ и история большой усадьбы «Сибирь» в новозеландской провинции. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Я календарь переверну, или Снова в школу 05.09.2019
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Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На этой неделе иркутские колумнисты, все как один, обратили внимание на календарь. Для одних День Знаний оказался поводом для оптимизма, другие вспомнили о 1 сентября в нетрадиционном контексте. Увлеченные борьбой с несправедливостью социальные сети о школе и вовсе не вспоминали.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: о губернаторском окружении, книжном фестивале и играх Минздрава31.08.2019
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Власти Приангарья запустили информационный сайт для пострадавших от наводнения 31.08.2019
Иркутская область, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области при участии компании ДОМ.РФ запустило сайт иркутскпаводок.рф. Как сообщает пресс-служба губернатора, информационный ресурс создан по поручению председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко.
Обзор мировых СМИ: лес рубят - щепки летят, почему нельзя дружить с Китаем и что сможет МС-2131.08.2019
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Интернет, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Чем грозят массовые вырубки лесов в Иркутской области, почему России не стоит дружить с Китаем и может ли МС-21 бросить вызов «Аэрбасу» и «Боингу». Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
«Ростелеком» обеспечил в Приангарье связью избирательные участки к единому дню голосования 8 сентября30.08.2019
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Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» телефонизировал избирательные участки в Приангарье к единому дню голосования, которое состоится 8 сентября текущего года.
МТС подключила иркутские новостройки к домашним сервисам30.08.2019
2019-08-30-08-52-49
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС расширила зону покрытия фиксированной сети, сообщает пресс-служба компании.  «Домашние сервисы» стали доступны и для жителей нового ЖК «Стрижи» в поселке Маркова, где будут проживать более 4 тысяч человек.
«Ростелеком» восстановил связь в пострадавших от наводнения районах Иркутской области29.08.2019
2019-08-29-09-06-46
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» полностью восстановил связь в пострадавших от паводков районах Иркутской области. Первая волна паводков с 28 июня по 1 июля вызвала значительное повреждение инфраструктуры «Ростелекома» в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах региона: 1 365 абонентов компании остались без связи.
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2019-08-29-08-55-53
Чунский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Чунского вместе отметить День рождения поселка и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».
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tele2-
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 первым на российском рынке запустил уникальный навык для Алисы – виртуального помощника «Яндекса». Он позволяет абонентам любых операторов бесплатно найти потерянный дома или в офисе телефон за считанные секунды, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
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2019-08-28-07-57-53
Железногорск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 приглашает жителей Железногорска-Илимского посетить 1 сентября центральную площадь и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».
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Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон стал партнером LiveFest Summer, открыл для аудитории фестиваля молодых звезд и обеспечил самый быстрый интернет на высоте 960 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Tele2 подарит жителям Киренска 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»27.08.2019
2019-08-27-08-46-57
Киренск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 приглашает жителей Киренска посетить 29 августа онлайн-парк на центральной площади и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений27.08.2019
-rambler-group-
Москва, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки, в рамках которой Сбербанк инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%.
Tele2 в Приангарье предлагает в рассрочку смартфон со скидкой плюс один год связи27.08.2019
tele2-
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает абонентам Приангарья принять участие в программе «Мой смартфон онлайн». Она позволяет клиентам купить выгодный комплект – качественный 4G-смартфон и услуги связи на один год со скидкой.
Сергей Левченко по итогам июля на пятом месте среди губернаторов РФ по упоминаемости в соцмедиа26.08.2019
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам июля на пятом месте среди глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа.
Награждены победители конкурса по освещению деятельности Законодательного собрания Приангарья в 2018 году25.08.2019
Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области прошла церемония награждения победителей конкурса на лучшие журналистские материалы по освещению деятельности областного парламента в средствах массовой информации в 2018 году.
Иркутская область в числе самых упоминаемых в медиа регионов России25.08.2019
Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число самых упоминаемых с начала года в медиа регионов России.
Обзор мировых СМИ: две угрозы для Байкала, спасительный монстр-трак и «слив» по-иркутски24.08.2019
2019-08-23-16-06-56
Интернет, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Какие угрозы нависли над Байкалом, что спасло глухую деревушку от вымирания и очередной чиновничий скандал. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Tele2 приглашает иркутян протестировать скоростной интернет 4G+ в онлайн-парке23.08.2019
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 открыл первый в Иркутске онлайн-парк с 4G-интернетом, wi-fi, трансляцией кино, познавательными лекциями, мастер-классами, зоной коворкинга и бесплатным посещением в популярном месте отдыха горожан – на острове Юность.
Tele2 расширила работы по борьбе с массовым сгоранием минут и гигабайтов23.08.2019
tele2-
Москва, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 расширила функционал сервиса по переносу неизрасходованных абонентами остатков услуг. Теперь перенести неизрасходованные минуты и гигабайты можно и от других операторов мобильной связи при подключении к Tele2 или переходе по MNP, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
В Иркутске на Юности заработал первый онлайн-парк от Tele222.08.2019
-tele2
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность заработал первый онлайн-парк от Tele2. Уникальная площадка для работы и развлечений с высокоскоростным интернетом 4G будет бесплатно работать для жителей города до 15 сентября.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: от общего к частному… и обратно22.08.2019
-facebook-
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты пишут манифесты частной собственности, предостерегают от гражданских столкновений и рассуждают о революциях. Социальные сети также завязли в спорах об уместности разделения общего и частного.
Приложение «Мой Tele2» стало лидером рейтинга приложений для Android21.08.2019
2019-08-21-09-09-48
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 стала лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов GooglePlay и Appstore. «Мой Tele2» был признан лучшим в рейтинге приложений для Android и вторым – для iOS.
Первую в стране зону 5G запустили Tele2 и Ericsson20.08.2019
-5g-tele2-ericsson
Москва, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Компании развернули сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц на Тверской улице. Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
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Сибирь, Байкал, Иркутск - в зеркале мировых СМИ. Обзоры прессы
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