Обзор мировых СМИ: шок-контент из Тайшета, протесты в Улан-Удэ и новозеландская «Сибирь»

Интернет, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мать-убийца из Ташетского района, массовые протесты в Улан-Удэ и история большой усадьбы «Сибирь» в новозеландской провинции. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Шокирующая история о детоубийстве в глубинке Иркутской области вышла за пределы России. Западные таблоиды подхватили её и разнесли по миру. В посёлке Юрты Тайшетского района на минувшей неделе задержали 42-летнюю женщину, которая жестоко убила новорождённого сына. На видео, распространённом следственными органами, мать двоих детей спокойно рассказывает, как избавилась от своего третьего ребёнка. Труп малыша был найден через две недели возле свалки, пишет The Sun. К времени, когда мальчика нашли, температура упала до минус 10 градусов, и детективам пришлось подождать несколько часов, пока тело размораживалось. Только после этого они смогли его осмотреть. Судебные эксперты впоследствии подтвердили, что ребёнок родился живым и умер от переохлаждения. В соседнем с Иркутской областью регионе развернулись массовые протесты. В столице Бурятии Улан-Удэ на центральной площади несколько дней митинговали десятки людей. В несанкционированной акции всё смешалось – кони, люди… Митингующие сначала выражали поддержку шаману из Якутии, который «идёт свергать Путина», а потом начали протестовать против результатов мэрских выборов, пишет Radio Free Europe. Протестующие говорят, что выборы были сфальсифицированы, чтобы обеспечить победу действующего мэра Игоря Шутенкова. Главный его конкурент Вячеслав Мархаев из коммунистической партии назвал выборы «самыми коварными и грязными из всех, в которых принимал участие». Протест в итоге насильно разогнала полиция, задержав двух человек – местного депутата от КПРФ Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова. Им предъявлено обвинение в организации несанкционированных митингов. И напоследок немножечко экскурса в историю. В Новой Зеландии есть небольшой городок Ашхерст. Когда-то, в 20 веке, в 16 км от него располагалась большая усадьба с необычным для этой части света названием «Сибирь». Это был двухэтажный 18-комнатный дом, построенный в 1906 году неким Артуром Хардингом. Вокруг усадьбы возникла своеобразная «деревня» – конюшни, гаражи, сараи для скота, магазины для сельскохозяйственной продукции и помещения для работников. Но спустя 34 года она испытала сокрушительный удар, пишет Moose Gazette . Ранним утром 30 декабря 1940 года, накануне Нового года, в дом врезался… самолёт. Свидетели сообщали, что машина летела сначала справа от усадьбы, а затем машина повернула налево и потеряла высоту. Фюзеляж и крыло машины прорвались сквозь крышу, оставив зияющую дыру и след обломков. Тяжелые деревянные балки были сломаны, и из восьми комнат наверху осталась только одна. Два человека, которые находились в самолёте, погибли, а семья, жившая в усадьбе, и их работники чудом остались в живых. Намного позже, 13 июня 1961 года, еще одна катастрофа обрушилась на старый дом. Необъяснимый пожар вспыхнул на верхнем этаже. Огонь пронзил деревянное здание, и «Сибирь» сгорела дотла. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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