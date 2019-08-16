Обзор мировых СМИ: Сибирь продолжает гореть, что русскому снадобье и затопленные истории

Интернет, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Насущная проблема Владимира Путина, что русскому снадобье, то финну – сорняк, и как потоп в Иркутской помог раскрыть убийство, которое было совершено 24 года назад. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» Пожары в Сибири не отступают. Это ежегодная проблема, с которой сталкивается регион. Но нынешнее лето – беспрецедентно и по площади, и по продолжительности бушующего пламени. Страдают не только Иркутская область, Якутия и Красноярский край, где огонь уничтожает флору и фауну, но и другие регионы и даже страны, над которым распространился дым от возгораний. Сейчас эта проблема стала насущной для президента России, Владимира Путина, пишут Wiadomosci . <Люди обсуждают разные теории – и правдоподобные, и гротескные, и конспирологические. Пожары могли стать делом рук преступных «чёрных» лесорубов, пользующихся покровительством власти и старающихся скрыть масштаб незаконной вырубки лесов. Россияне, считают польские эксперты, всё более резко критикуют власть в социальных сетях: в обществе бытует мнение, что российское руководство всегда скрывало правду о катастрофах. Иван-чай, очень распространённый в Сибири, переживает в России второе рождение. Его частенько используют в качестве чая. Напиток литрами пьют хипстеры, адепты здорового образа жизни, а также романтики, которые во всём ищут зерно русскости. Дачники сельчане иван-чай сушат сами, а горожане могут приобрести разные продукты с уже готовым растением. Удивительно, но в соседней Финляндии с ним всё обстоит радикально иначе: в стране Суоми растение считается сорняком, пишет Helsingin Sanomat . Иван-чай, или кипрей невероятно красиво цветёт, но он захватывает пространство где бы то ни было первым, и, например, заслоняет с трудом посаженные молодые деревья. В Финляндии много зарослей иван-чая, и финнам рассказали, как его готовят. Есть два удачных периода для сбора листьев кипрея: в начале лета, когда они наиболее сочные, и с 20 июля по 3 августа, когда они уже «зрелые». Срываются верхние листья и плотно укладываются в банку. Так они начинают бродить, выделять сок и ягодный аромат. Потом листья скручивают, высушивают в духовке на 50 градусах. У заваренного иван-чая более интенсивный вкус, больше напоминающий чай, чем у травяных напитков. Иркутская область ещё не оклемалась от недавних наводнений в центральных и восточных районах. Но паводки, помимо того, что лишили людей крова, а некоторых и жизни, сыграли свою, как ни странно, позитивную роль. По крайней мере, удалось раскрыть уголовное дело по факту покушения на убийство женщины и её малышки-дочери, совершённом в далёком 1995 году. Подозреваемый почти четверть века скрывался от правосудия в тайге, и стихия вынудила его выйти к людям, пишет The Siberian Times . Мужчина не впервые 24 года назад пошёл по пути лишения жизни других людей. Он уже сидел за убийство: его жертвой стал заключённый колонии, в которой злоумышленник работал надзирателем. После «отсидки» он тяжело ранил свою подругу и её девочку, оставив умирать. Но они выжили. Мужчина же того не знал, и бежал из Кемеровской области в Иркутскую. Сейчас это уже 73-летний старик. Он годами жил в землянке и кормился рыбалкой да охотой. Но во время потопа мужчине пришлось эвакуироваться. Врачи больницы, куда он попал, поняли, что документы у пациента поддельные и вызвали полицию. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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