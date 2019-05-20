Обзор мировых СМИ: сибирская косметика, 15 тысяч за Байкал и велотур ради медицины

Интернет, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Натуральная косметика из Сибири готовится завоевать мир, стилиста Сергея Зверева оштрафовали за защиту Байкала, а двое врачей из Австралии объездили весь мир на велосипедах и встретились с медведем у Байкала. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». У Сибири много богатств, ей есть чем завоёвывать мир при мудром управлении. Первое, что приходит в голову – нефть, газ, золото и так далее. Но не полезными ископаемыми едиными, есть предприниматели, которых интересуют более «тонкие» материи. Корень розы, облепиха, сибирская герань. Эти и другие растения, ягоды и травы предприниматель Андрей Трубников выращивает на собственных биофермах, затем превращает их в экошампуни, гели для душа и кремы от морщин популярной марки. С ними бизнесмен и собирается покорять планету, пишет SRF . Андрей Трубников совсем не заурядный руководитель бизнеса. Перед читателями шведского издания предстаёт бритый наголо 60-летний мужчина в свитере с изображением черепа и оберегом – засушенной лягушкой на шее. Уже сейчас он экспортирует свою косметику в самые разные страны: продукцию можно купить в Испании, Франции, Великобритании, и в Швейцарии тоже. Кое-где у компании есть собственные магазины, например, в Греции и Дании. Следующая цель – Южная Америка, а затем и США. Неожиданно для многих экоактивистом стал одиозно известный стилист из байкальской глубинки Сергей Зверев. Он только вступил на этот путь, а уже пострадал за идею. В апреле «звезда в шоке» и в короне устроила на фоне Кремля в Москве одиночный пикет в защиту Байкала и против строительства завода по розливу озёрной воды. Благие намерения знаменитости разбились о скалы российской действительности. Сначала Сергея Зверева сопроводили в отдел полиции, а затем вызвали в суд, пишет The Moscow Times . Массовое строительство заводов по экспорту воды в Китай должно быть прекращено, иначе это станет глобальной катастрофой для всего человечества, говорил Сергей Зверев во время протеста. Суд не оценил прекрасных порывов новоявленного экоактивиста и оштрафовал его на 15 тысяч рублей за нарушения правил организации пикета. Впрочем, Сергея Зверева от активной гражданской позиции это не отвратило. По крайней мере, журналистам после заседания суда он заявил, что снова сделал бы то же самое, если бы это потребовалось. Тем временем два британских доктора из Австралии завершили девятимесячное приключение на велосипеде, побив мировой рекорд Гиннеса и собрав средства на исследования в области неврологии. Дуэт хотел побить мировой рекорд по скоростному кругосветному путешествию на велосипеде-тандеме, проехав 29 тысяч километров по 24 странам за 283 дня. Заглянув в российскую Сибирь, на Байкале австралийские врачи столкнулись… с медведем, пишет 10daily . Хозяина русской тайги велосипедисты увидели в 10 метрах от себя, когда передвигались вдоль обочины трассы. «Большая коричневая масса» внезапно встала перед ними на задние лапы. В «гляделки» люди и зверь играли секунды четыре, но замершим на месте австралийцам показалось, что прошло минимум четыре часа. К счастью, медведь ретировался в сторону Байкала. У велосипедистов же испуг был настолько велик, что они предпочли переночевать на железнодорожной станции, а не в палатке. Медведь, кстати, был не единственным препятствием на их «кругосветке». В какой-то момент мотоцикл, перевозивший их с востока на запад, застыл на сибирском холоде, а в пустыне Гоби мужчин ограбил автомобилист, проезжавший мимо. Разбойник угрожал австралийцам ножом. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мировые сми

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