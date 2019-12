Обзор мировых СМИ: «Сила Сибири», борьба с пластиком и медведь-убийца

Интернет, 8.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Поставкам газа из России в Китай дан старт, борьба с пластиком ведётся только на словах, на севере Иркутской области медведь загрыз человека. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Событием мирового масштаба, без преувеличения, на минувшей неделе стал старт поставкам газа из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Церемония запуска газопровода проходила в режиме телемоста между двумя президентами. Во время неё на экране с помощью маленьких белых стрелок было показано, как газ пошёл по синей трубе. Газопровод протяжённостью около трёх тысяч километров проходит от газовых месторождений в Якутии и Иркутской области до границы с Китаем. Запуск этого газопровода может иметь геополитические последствия для всего мира, считает автор The Washington Post . «Сила Сибири» позволяет Москве расширить свои рынки за пределами Европы. Россия и Китай сближаются и готовы противостоять США. К тому же проект может стать причиной ослабления позиций традиционных поставщиков Китая, таких как Австралия. Всё это происходит на фоне стремления России как можно скорее проложить по дну Балтийского моря газопровод в Германию, что позволит ей поставлять газ в Европу в обход Украины. Газ даёт России фору на мировой арене, но зато страна отстает от развитых государств в борьбе с пластиком. Отказ от него встречает всё больше понимания в обществе, но необходимы ещё государственные реформы. Власти поддерживают тренд, но не предпринимают конкретных мер. А, между тем, по данным Гринпис, более 62% мусора, обнаруженного на побережьях Черного, Азовского, Балтийского морей, озера Байкал и других водоёмов – это именно пластиковые отходы, пишет Eurasianet . Хотя пластик служит вторичным сырьём для промышленности, доля его переработки в России оцениваются в 10-30% общего объёма. При этом рост доли перерабатываемого пластика затруднён несовершенством системы сбора. В октябре 2019 года в Роспотребнадзоре анонсировали разработку законопроекта о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов вплоть до их полного запрета. «Гринпис» призывает наполнить реальным содержанием главные направления госполитики в сфере отходов, указанные в законе «Об отходах производства и потребления», среди которых «максимальное использование сырья» и «предотвращение образования отходов». Авторы документа утверждают, что по этим направлениям не предпринимается никаких мер. На севере Иркутской области разыгралась настоящая трагедия. Житель Мамско-Чуйского района стал жертвой медведя-шатуна. Зверь пробрался на веранду дома мужчины. Хозяин дома вышел на шум, медведь на него набросился и загрыз. По имеющимся данным, от тела 66-летнего мужчины осталась только одна рука и нога, пишет The Mirror . События происходили ночью и после случившегося в посёлке было объявлено чрезвычайное положение, всем запретили выходить на улицу. Тело мужчины нашли полицейские, которые выехали к его дому после того, как тот не вышел на работу и не ответил на телефонные звонки. Возле дома оперативники обнаружили медвежьи следы. Позже зверя выманили из леса и застрелили охотники. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

