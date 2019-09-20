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21.09.2019

Обзор мировых СМИ: «скучный фотоальбом вашего дядюшки», как «завернули» шамана и о чём «рассказали» древние львята

Интернет, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Бессмысленный фильм о Байкале, что сделали с шаманом-воином и новые результаты исследований доисторических пещерных львят. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Год назад в Венеции состоялась премьера фильма «Акварель» российского документалиста Виктора Косаковского. Лента посвящена рассказу о пресной воде и снималась на Байкале. В России ленту впервые покажут в начале октября на фестивале «Иноекино». Но уже сейчас можно ознакомиться с рецензиями на полуторачасовую картину. И не всегда они лицеприятный. Например, критик Скотт Хэйс сравнил «Акварель» со скучным фотоальбомом вашего дяди с того места, о котором вы никогда не слышали, и сделал 300 фотографий, которые ему просто нужно было показать вам. Поможет оценить этот «бесцельный, бессмысленный, сценический фильм» только звук бьющихся о ледяные валуны волн, пишет он на страницах Stalbert today.

Обзор мировых СМИ: «скучный фотоальбом вашего дядюшки», как «завернули» шамана и о чём «рассказали» древние львята

Документальный фильм, рассказывающий о силе и красоте воды во всех её многочисленных проявлениях, начинается с 15 минутной сцены подъёма из толщи озера затонувшую машину. По мнению критика, это пустая трата времени зрителя. Промоушен называет картину «самым опасным фильмом за всю историю», но это не делает его стоящим просмотра, говорит он. Единственное, что делает ленту кинематографичной – это то, что все действия запечатлены со скоростью 96 кадров в секунду.

История шамана из Якутии, который пошёл на Москву, изгонять демонов и президента России Владимира Путина, облетела полмира. Мужчина уже преодолел Читу и Улан-Удэ, где участвовал в акциях протеста, и почти добрался до границы с Иркутской областью, когда его арестовали. Позже в ГУ МВД по Бурятии пояснили, что мужчину якобы разыскивали за «совершение преступления» в его родном регионе, пишет The New York Times.

Обзор мировых СМИ: «скучный фотоальбом вашего дядюшки», как «завернули» шамана и о чём «рассказали» древние львята

Впрочем, в конце-концов шамана-воина отправили в «психушку». Американское издание же пишет, что его пылкая враждебность по отношению к Путину роднит шамана с теми, кто вышел на улицы на акции протестов, в результате которых были задержаны несколько человек. Среди них и начинающий актёр Павел Устинов, которому за «московское дело» и якобы повреждённое плечо росгвардейца дали три с половиной года заключения.

На родине шамана, меж тем, продолжают исследования пещерных львят, обнаруженных год назад. Изначально считалось, что зверята были двумя братьями, на деле же оказалось, что их разделяет 26 тысяч лет. Более того, один из детёнышей оказался не самцом, а самкой – она-то и погибла от голода. Второй львёнок, вероятнее всего, был придавлен валуном, пишет The Siberian Times.

Обзор мировых СМИ: «скучный фотоальбом вашего дядюшки», как «завернули» шамана и о чём «рассказали» древние львята

Пещерные львы были самыми большими хищниками после медведей в древности. Львы царствовали в древней Сибири, потому что в то время на этой территории была саванна, а медведям нужно было больше леса. По словам учёных, существует очень реальная возможность воссоздать пещерных львов, и это будет намного проще, чем клонировать шерстистого мамонта. Для этого можно использовать ДНК африканского льва.

  • Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке.


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Обзор мировых СМИ: «скучный фотоальбом вашего дядюшки», как «завернули» шамана и о чём «рассказали» древние львята21.09.2019
2019-09-20-16-27-31
Интернет, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Бессмысленный фильм о Байкале, что сделали с шаманом-воином и новые результаты исследований доисторических пещерных львят. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Tele2: иркутяне стали качать за границей в три раза больше20.09.2019
tele2-
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Видеопроект о молодежи сняли в Иркутске20.09.2019
2019-09-20-08-43-07
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2019-09-18-09-48-42
Иркутск, 18.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Народное голосование интернет-конкурса «Самая красивая невеста Иркутска» стартовало на сайте irkutskinform.ru.
«Ростелеком» в Иркутской области предоставил технические ресурсы для проведения прямой линии с Минздравом РФ17.09.2019
2019-09-17-04-39-32
Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» выделил необходимые технические ресурсы и организовал сбор вопросов для проведения прямой линии с Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой, которая состоялась 13 сентября 2019 года.
Обзор мировых СМИ: шок-контент из Тайшета, протесты в Улан-Удэ и новозеландская «Сибирь»15.09.2019
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Интернет, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мать-убийца из Ташетского района, массовые протесты в Улан-Удэ и история большой усадьбы «Сибирь» в новозеландской провинции. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
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2019-09-13-08-22-57
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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: День выборов – проигравших нет13.09.2019
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Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты демонстрируют противоположные взгляды на результаты единого дня голосования и пишут о нелегкой губернаторской доле. Социальные сети голосуют, выбирают и взывают к электоральной совести.
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Финансовые сервисы Tele2 становятся популярней среди иркутян12.09.2019
-tele2-
Иркутск, Москва, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сегмента мобильной коммерции в первом полугодии 2019 года. Оператор отмечает все большую популярность финансовых сервисов среди клиентов: оборот сегмента вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество операций – на 80%.
«Ростелеком» выступил партнером Байкальского интернет-форума в Иркутске12.09.2019
2019-09-12-03-08-56
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Ростелеком» принял участие в одиннадцатом Байкальском интернет-форуме (#БИФ2019), который прошел в центральном офисе Сбербанка в Иркутске 5-6 сентября. Ключевыми темами #БИФ2019 стали тренды продвижения бизнеса в интернете в 2019 году и маркетинг в социальных сетях, сообщает пресс-служба компании.
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-12-
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Обзор мировых СМИ: мир на колёсах, исторический маршрут и образование по-росгвардейски08.09.2019
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Интернет, 08.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Самые эпические дорожные поездки, иркутские искатели добрались до Ситки и как Росгвардия учит сибирских детей. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».
Как писать о трагедиях: эксперты ИМКФ – о катастрофах в литературе и журналистике06.09.2019
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Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В мире ежедневно происходят катастрофы. Техногенные, природные, социальные. Люди узнают о них из новостей, спустя время появляются репортажи, а потом и книги о событиях. Этическую сторону создания таких текстов обсудили на Иркутском международном книжном фестивале (ИМКФ).
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Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил в Иркутской области технологий VoLTE и Wi-Fi Calling, которые позволяют совершать голосовые вызовы через сети Wi-Fi, а также через сеть LTE. Услуга доступна только для абонентов МТС, сообщает пресс-служба компании.
Сенатора-коммуниста от Иркутской области Вячеслава Мархаева обвинили в нападении на журналистов05.09.2019
2019-09-05-08-57-03
Москва, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи начали проверку по заявлению журналистов РЕН ТВ, сообщивших о конфликте с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым. Об этом РИА Новости сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Я календарь переверну, или Снова в школу 05.09.2019
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Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На этой неделе иркутские колумнисты, все как один, обратили внимание на календарь. Для одних День Знаний оказался поводом для оптимизма, другие вспомнили о 1 сентября в нетрадиционном контексте. Увлеченные борьбой с несправедливостью социальные сети о школе и вовсе не вспоминали.
Обзор иркутской колумнистики и Facebook: о губернаторском окружении, книжном фестивале и играх Минздрава31.08.2019
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Иркутск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В сегодняшнем обзоре иркутские колумнисты присматриваются к придворному окружению первых лиц государства и родного региона, а также пишут рецензии на распоряжения федеральных министерств. Социальные сети ликуют на празднике литературы и пишут открытые письма губернатору.
Власти Приангарья запустили информационный сайт для пострадавших от наводнения 31.08.2019
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Обзор мировых СМИ: лес рубят - щепки летят, почему нельзя дружить с Китаем и что сможет МС-2131.08.2019
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«Ростелеком» обеспечил в Приангарье связью избирательные участки к единому дню голосования 8 сентября30.08.2019
2019-08-30-09-14-38
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» телефонизировал избирательные участки в Приангарье к единому дню голосования, которое состоится 8 сентября текущего года.
МТС подключила иркутские новостройки к домашним сервисам30.08.2019
2019-08-30-08-52-49
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС расширила зону покрытия фиксированной сети, сообщает пресс-служба компании.  «Домашние сервисы» стали доступны и для жителей нового ЖК «Стрижи» в поселке Маркова, где будут проживать более 4 тысяч человек.
«Ростелеком» восстановил связь в пострадавших от наводнения районах Иркутской области29.08.2019
2019-08-29-09-06-46
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» полностью восстановил связь в пострадавших от паводков районах Иркутской области. Первая волна паводков с 28 июня по 1 июля вызвала значительное повреждение инфраструктуры «Ростелекома» в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах региона: 1 365 абонентов компании остались без связи.
Tele2 подарит жителям Чунского 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»29.08.2019
2019-08-29-08-55-53
Чунский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Чунского вместе отметить День рождения поселка и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».
Tele2 и Алиса помогут искать потерянные телефоны абонентам в Иркутской области28.08.2019
tele2-
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 первым на российском рынке запустил уникальный навык для Алисы – виртуального помощника «Яндекса». Он позволяет абонентам любых операторов бесплатно найти потерянный дома или в офисе телефон за считанные секунды, пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Tele2 подарит жителям Железногорска 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»28.08.2019
2019-08-28-07-57-53
Железногорск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 приглашает жителей Железногорска-Илимского посетить 1 сентября центральную площадь и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».
LiveFest Summer с МегаФоном: более 7 миллионов просмотров прямой трансляции и 1,7 терабайтов фото, стримов и видео в соцсетях28.08.2019
Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон стал партнером LiveFest Summer, открыл для аудитории фестиваля молодых звезд и обеспечил самый быстрый интернет на высоте 960 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Tele2 подарит жителям Киренска 60 ГБ при подключении на тарифы линейки «Мой онлайн»27.08.2019
2019-08-27-08-46-57
Киренск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 приглашает жителей Киренска посетить 29 августа онлайн-парк на центральной площади и получить подарки при подключении на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Об этом пишет пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений27.08.2019
-rambler-group-
Москва, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки, в рамках которой Сбербанк инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%.
Tele2 в Приангарье предлагает в рассрочку смартфон со скидкой плюс один год связи27.08.2019
tele2-
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает абонентам Приангарья принять участие в программе «Мой смартфон онлайн». Она позволяет клиентам купить выгодный комплект – качественный 4G-смартфон и услуги связи на один год со скидкой.
Сергей Левченко по итогам июля на пятом месте среди губернаторов РФ по упоминаемости в соцмедиа26.08.2019
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам июля на пятом месте среди глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа.
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