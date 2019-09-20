Обзор мировых СМИ: «скучный фотоальбом вашего дядюшки», как «завернули» шамана и о чём «рассказали» древние львята

Интернет, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Бессмысленный фильм о Байкале, что сделали с шаманом-воином и новые результаты исследований доисторических пещерных львят. Телеинформ подготовил свежий выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ».

Год назад в Венеции состоялась премьера фильма «Акварель» российского документалиста Виктора Косаковского. Лента посвящена рассказу о пресной воде и снималась на Байкале. В России ленту впервые покажут в начале октября на фестивале «Иноекино». Но уже сейчас можно ознакомиться с рецензиями на полуторачасовую картину. И не всегда они лицеприятный. Например, критик Скотт Хэйс сравнил «Акварель» со скучным фотоальбомом вашего дяди с того места, о котором вы никогда не слышали, и сделал 300 фотографий, которые ему просто нужно было показать вам. Поможет оценить этот «бесцельный, бессмысленный, сценический фильм» только звук бьющихся о ледяные валуны волн, пишет он на страницах Stalbert today.

Документальный фильм, рассказывающий о силе и красоте воды во всех её многочисленных проявлениях, начинается с 15 минутной сцены подъёма из толщи озера затонувшую машину. По мнению критика, это пустая трата времени зрителя. Промоушен называет картину «самым опасным фильмом за всю историю», но это не делает его стоящим просмотра, говорит он. Единственное, что делает ленту кинематографичной – это то, что все действия запечатлены со скоростью 96 кадров в секунду.

История шамана из Якутии, который пошёл на Москву, изгонять демонов и президента России Владимира Путина, облетела полмира. Мужчина уже преодолел Читу и Улан-Удэ, где участвовал в акциях протеста, и почти добрался до границы с Иркутской областью, когда его арестовали. Позже в ГУ МВД по Бурятии пояснили, что мужчину якобы разыскивали за «совершение преступления» в его родном регионе, пишет The New York Times.

Впрочем, в конце-концов шамана-воина отправили в «психушку» . Американское издание же пишет, что его пылкая враждебность по отношению к Путину роднит шамана с теми, кто вышел на улицы на акции протестов, в результате которых были задержаны несколько человек. Среди них и начинающий актёр Павел Устинов, которому за «московское дело» и якобы повреждённое плечо росгвардейца дали три с половиной года заключения.

На родине шамана, меж тем, продолжают исследования пещерных львят, обнаруженных год назад. Изначально считалось, что зверята были двумя братьями, на деле же оказалось, что их разделяет 26 тысяч лет. Более того, один из детёнышей оказался не самцом, а самкой – она-то и погибла от голода. Второй львёнок, вероятнее всего, был придавлен валуном, пишет The Siberian Times.

Пещерные львы были самыми большими хищниками после медведей в древности. Львы царствовали в древней Сибири, потому что в то время на этой территории была саванна, а медведям нужно было больше леса. По словам учёных, существует очень реальная возможность воссоздать пещерных львов, и это будет намного проще, чем клонировать шерстистого мамонта. Для этого можно использовать ДНК африканского льва.

Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке.

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