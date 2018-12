Обзор мировых СМИ: соло-тур по Байкалу, новые угрозы для древнего озера и приключения испанца в морозной Сибири

Интернет, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Как индийская писательница Сумаа Текур в одиночку отправилась в путешествие на Байкал, как климатические изменения влияют на древнее озеро и как в Сибири спасли испанского велосипедиста. Телеинформ подготовил предпоследний в 2018 году выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». Что может быть лучше путешествий в другие страны, где можно познакомиться с чужой культурой и увидеть самые удивительные природные чудеса? Для многих дальняя дорога настолько пленительна, что они готовы пуститься в путь в одиночку. Как, например, Сумаа Текур из Индии. За 13 лет она побывала в 18 странах, большинство туров по которым были сольными. Самая длинная поездка на поезде по Транссибирской железной дороге, а также самое большое озеро в России – это две основные причины, по которым она решила отправиться в далёкую страну, пишет The New Indian Express . Её поездка началась в Иркутске. Писательница провела 10 дней вокруг Байкала – озера, которое считается мистическим, потому что вокруг него, в том числе, выросла сибирская шаманская культура. Оттуда она сел на Кругобайкальский поезд с паровым двигателем. Это пятичасовая поездка по одной из старейших железнодорожных линий в России. Затем Сумаа Текур полетела к северной оконечности озера. Это был один из самых страшных полётов, которые она совершала. В самолёте, рассказывает индианка, есть все атрибуты досоветской эпохи: ковер, поднос с едой, а стюардесса была «действительно старой сварливой леди». Никто на этом рейсе не говорил по-английски, и погода была плохой. Тем не менее, впечатления у индианки остались на всю жизнь. На минувшей неделе стали известны и результаты нового исследования Байкала, которые иркутские учёные проводили совместно с британскими. Выводы специалистов показывают, что диатомовые водоросли, уникальные для озера, быстро сокращаются по мере того, как Байкал становится теплее. Эти водоросли находятся в нижней части пищевой цепи и обеспечивают необходимую пищу для других организмов, таких как планктон, рыба и нерпа, пишет Phys.org . Эти виды заменяются другими водорослями, которые чаще встречаются в других частях света и имеют более высокие темпы роста. Это вызывает изменение в структуре питания и, возможно, естественный круговорот питательных веществ и химических веществ в озере, что может оказать серьезное влияние на его биоразнообразие, говорят учёные. Их всё больше беспокоят угрозы для озера Байкал от деятельности человека и изменения климата. Некоторые отчаянные головы, отправляясь в зимнее путешествие по Сибири не учитывают климатических особенностей края. Так случилось с испанским велосипедистом Хосе Андресом Абианом Пахаресом. В начале декабря он прилетел из Москвы в Магадан, откуда собирался самостоятельно доехать до Байкала. С собой у туриста был зимний велосипед, палатка и другая экипировка. Палатка, правда, оказалась летней, пишет The Moscow Times . Путешественник решил переночевать в тонкой летней палатке на горном перевале при температуре минус 50 градусов. Замерзшего испанца нашли трое местных жителей, он получил обморожение руки. Улететь домой сразу авантюристу не удалось: билеты на все ближайшие рейсы из Магадана оказались уже раскуплены. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ — по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.