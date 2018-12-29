Обзор мировых СМИ: «сортир позора», байкальские искатели и медвежий скандал

Интернет, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - 2018 год близится к концу, а это, значит, время подводить итоги. Вот и в инопрессе на минувшей неделе появились материалы о том, что происходило в Иркутске и на Байкале. Телеинформ подготовил предновогодний выпуск обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ». В ноябре соцсети в Иркутске переполошила фотография «туалета для должников». Его установили сотрудники «Северного управления ЖСК», сообщив о том, что коммунальщики вправе ограничить предоставление коммунальной услуги по водоотведению. Бутафорный туалет стал поводом для шуток в Иркутске, а в английской прессе он стал «сортиром позора» и символом «одного из самых депрессивных районов города». В статье рассказывается, как в Иркутске борются с долгами по «коммуналке» и отмечается, что это новый «намёк на трудности в Иркутске после многих лет бума, вызванного высокими ценами на нефть». Такую трактовку сооружение получило в статье BBC . Есть и другие «сигналы». Например, объявления о «дешевом» кредите по всему городу, а за углом от «туалета должников» фонарные столбы и стены покрыты листовками, предлагающими помощь бездомным и алкоголикам. И кстати: Иркутск попал в заголовки международных новостей два года назад, когда 78 человек умерли от употребления дешевого контрафактного алкоголя. Во всём, конечно же, по версии английского издания, виноват Владимир Путин. А вот журнал Homer News вспоминает помесячно самые яркие события года. Например, двое русских искателей приключений Анна Важенина и Анатолий Казакевич 26 августа завершили двухлетнее путешествие от озера Байкал до Аляски в Гомере. Путешествуя на катамаране «Искатель», они следовали по пути ранних сибирских исследователей. Иркутские авантюристы хранили лодку в Гомере и предлагали продать или одолжить «Искатель» другим искателям приключений, которые могут захотеть отправиться в обратный путь в Россию. В конце года с новой силой разгорелся скандал вокруг «охоты на медведя», в которой оказался замешан губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Инцидент произошёл 5 января 2017 года, стало о нём известно несколько месяцев назад, но только сейчас это вышло на федеральный уровень. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщает RT . Запись с охотой была опубликована ещё в сентябре. На ней видно, как губернатор Иркутской области сначала пристреливает ружьё, а после стреляет в берлогу и, по словам участников охоты, выстрелом в голову убивает медведя. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзоров мировых СМИ – по ссылке. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мировые сми Тэги: View the discussion thread.