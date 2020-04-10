|Медиа
|12.04.2020
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Обзор мировых СМИ: «Так победим!» и бунт в колонии
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Интернет, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В России население и учёные хотят одержать победу над коронавирусом, а зэки в колонии Иркутской области – над сложившимся режимом. Первые пережидают смутные времена, вторые – корпят над вакциной, а третьи – устроили мятеж. Об этом – в новом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» от Телеинформа.
Люди по всему миру продолжают переживать непростой период коронавирусной пандемии. В странах. Кто-то впадает в уныние от режима самоизоляции – не просто всё же находиться в условиях, когда нельзя свободно передвигаться, даже ради собственной безопасности. Но люди боятся не столько самого COVID-19, сколько экономического кризиса. Россияне говорят: мы в Великой Отечественной войне победили, победим и коронавирус. Правда полного коллапса малого бизнеса ожидают многие. Впрочем, в уныние люди стараются всё равно не впадать, пишет
Вот, например, иркутский казак Валерий говорит изданию, что ко всем введённым ограничениям по снижению контактов с другими людьми он и его друзья относятся с пониманием. Это временная проблема и минимальная жертва во имя нашего здоровья и безопасности. По мнению Валерия, так же себя ведет большинство людей в Иркутске.
Тем временем сотрудники научного центра «Вектор» в Новосибирске, куда до недавнего времени отправляли на анализы все пробы на коронавирус из Сибири, активно ищут вакцину от COVID-19. Они уже объявили, что уже в конце июня можно будет перейти к первой фазе клинических исследований трёх потенциальных вакцин. Этим исследованиям будут предшествовать ускоренные испытания на лабораторных животных, а затем понадобятся добровольцы – всего 180 человек,
Центр «Вектор» расположен в 30 км от Новосибирска, окружен высокими бетонными стенами с колючей проволокой и находится под охранным видеонаблюдением. На фотографиях оттуда можно увидеть учёных в защитных костюмах, похожих на скафандры астронавтов. Центр «Вектор» наряду с подобной организацией в США всё ещё имеет в распоряжении вирус натуральной оспы, а также коллекцию штаммов страшного вируса Эбола.
В Иркутской области, меж тем, случился бунт на территории самой большой в регионе исправительной колонии, в которой отбывают наказание преступники, приговорённые к строгому режиму содержания. Беспорядки в ИК-15 начались поздно вечером 9 апреля. По данным администрации колонии, один из заключённых напал на охранника, зэки же уверяют, что инцидент произошел после того, как охранник избил осуждённого. Тот якобы попытался покончить с собой, после чего ещё около 20 человек последовали его примеру. Затем на территории колонии вспыхнул пожар,
По данным издания, пожары охватили территорию площадью около 30 тысяч квадратных метров, полиция перекрыла дороги, ведущие к тюрьме. При разборе завалов было обнаружено тело одного осуждённого. Причины его гибели пока не называются, но по одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией. Всего в колония рассчитана на 1,3 тысяч человек, в мятеже, по предварительным данным, участвовали 300 человек.