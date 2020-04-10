Обзор мировых СМИ: «Так победим!» и бунт в колонии

Интернет, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В России население и учёные хотят одержать победу над коронавирусом, а зэки в колонии Иркутской области – над сложившимся режимом. Первые пережидают смутные времена, вторые – корпят над вакциной, а третьи – устроили мятеж. Об этом – в новом выпуске обзора «Сибирь, Байкал, Иркутск в зеркале мировых СМИ» от Телеинформа. Люди по всему миру продолжают переживать непростой период коронавирусной пандемии. В странах. Кто-то впадает в уныние от режима самоизоляции – не просто всё же находиться в условиях, когда нельзя свободно передвигаться, даже ради собственной безопасности. Но люди боятся не столько самого COVID-19, сколько экономического кризиса. Россияне говорят: мы в Великой Отечественной войне победили, победим и коронавирус. Правда полного коллапса малого бизнеса ожидают многие. Впрочем, в уныние люди стараются всё равно не впадать, пишет чешская Aktualne . Вот, например, иркутский казак Валерий говорит изданию, что ко всем введённым ограничениям по снижению контактов с другими людьми он и его друзья относятся с пониманием. Это временная проблема и минимальная жертва во имя нашего здоровья и безопасности. По мнению Валерия, так же себя ведет большинство людей в Иркутске. Тем временем сотрудники научного центра «Вектор» в Новосибирске, куда до недавнего времени отправляли на анализы все пробы на коронавирус из Сибири, активно ищут вакцину от COVID-19. Они уже объявили, что уже в конце июня можно будет перейти к первой фазе клинических исследований трёх потенциальных вакцин. Этим исследованиям будут предшествовать ускоренные испытания на лабораторных животных, а затем понадобятся добровольцы – всего 180 человек, пишет Le Ffigaro . Центр «Вектор» расположен в 30 км от Новосибирска, окружен высокими бетонными стенами с колючей проволокой и находится под охранным видеонаблюдением. На фотографиях оттуда можно увидеть учёных в защитных костюмах, похожих на скафандры астронавтов. Центр «Вектор» наряду с подобной организацией в США всё ещё имеет в распоряжении вирус натуральной оспы, а также коллекцию штаммов страшного вируса Эбола. В Иркутской области, меж тем, случился бунт на территории самой большой в регионе исправительной колонии, в которой отбывают наказание преступники, приговорённые к строгому режиму содержания. Беспорядки в ИК-15 начались поздно вечером 9 апреля. По данным администрации колонии, один из заключённых напал на охранника, зэки же уверяют, что инцидент произошел после того, как охранник избил осуждённого. Тот якобы попытался покончить с собой, после чего ещё около 20 человек последовали его примеру. Затем на территории колонии вспыхнул пожар, пишет RadioFreeEurope RadioLiberty . По данным издания, пожары охватили территорию площадью около 30 тысяч квадратных метров, полиция перекрыла дороги, ведущие к тюрьме. При разборе завалов было обнаружено тело одного осуждённого. Причины его гибели пока не называются, но по одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией. Всего в колония рассчитана на 1,3 тысяч человек, в мятеже, по предварительным данным, участвовали 300 человек. Телеинформ продолжает следить за информационным отражением сибирской, байкальской и иркутской тем в зеркале мировых масс-медиа. Еженедельная подборка обзора мировых СМИ — по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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